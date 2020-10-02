Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

Локализация производства

Британская компания Arrival – стартап бывшего заместителя российского министра связи Дениса Свердлова, ведет переговоры о локализации производства своих пассажирских электробусов Arrival Bus в Москве. Информация о проведении переговоров об открытии такого производства появилась в официальном Telegram-канале Департамента транспорта города Москвы.

Электрический автобус Arrival Bus отличается от аналогичных разработок в этой области наличием дополнительных средств защиты пассажиров, оберегающих их от риска заражения коронавирусом за счет соблюдения безопасной дистанции. Предполагается, что выпускаемые в России электробусы Arrival Bus будут использоваться на дорогах Москвы.

«Мы обсуждаем с британской компанией Arrival возможность тестирования их электробусов в Москве, — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра, глава департамента транспорта и развития Москвы. — Нам это интересно, потому что у нас, в отличие от других столиц, есть четкий, одобренный правительством план по переходу на электрический транспорт. Arrival сможет поставлять нам электробусы только в случае, если они разместят свое производство на территории России. Для нас очень важно, чтобы транспорт был отечественный».

В случае достижения договоренности, микрофабрика Arrival в Москве сможет производить до тысячи современных электробусов Arrival Bus ежегодно, пояснили в представительстве компании.

Российско-британский «антивирусный» автобус

Салон электробуса Arrival Bus оснащается специальными пластиковыми перегородками между рядами сидений, за счет чего достигается снижение риска заболеть COVID-19. Сиденья имеют быстросъемную конструкцию, позволяя оперативно изменять число мест в салоне и дистанцию между пассажирами.

Электробус Arrival Bus Дениса Свердлова

Arrival Bus отличается от многих современных моделей городского пассажирского транспорта большим числом дисплеев, встраиваемых внутри салона и на внешней поверхности корпуса еще на этапе производства.

Панорамная крыша Arrival Bus

Внешние боковые экраны могут использоваться, например, для оповещения о дверях, наиболее удобных для посадки с учетом числа пассажиров электробуса. Верхние дисплеи вдоль прохода салона позволят пассажирам просматривать информацию о предстоящих остановках, а также показывать рекламу. Над проходом в салоне также интегрирована панорамная крыша.

Дисплеи электробуса Arrival Bus

За кабиной водителя располагается крупный вертикальный информационный дисплей. В кабине водителя есть крупный информационный экран.

Предыстория британского стартапа с российскими корнями

Компания Arrival основана Денисом Сверловым в 2015 г. и поначалу носила название Charge R&D. Создание электрокаров и электробусов – основное направление ее деятельности. Компания также компания занимается разработкой технологий для использования в электротранспорте.

Как ранее сообщал CNews, в середине января 2020 г. Arrival привлекла 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia: 80 млн евро вложила Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. В результате сделки стартап Свердлова был оценен в 3 млрд евро. После раунда инвестиций Hyundai и Kia получили в стартапе долю 3,33%.

Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы для производства электромобилей. Средства Hyndai и Kia стартап вложил в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес и теперь Москву. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США.

«Наша цель — помочь городам в устойчивом развитии путем разработки инновационного электротранспорта, который производится на местных микрофабриках, — заявили в представительстве Arrival. — Москва — один из крупнейших рынков электробусов в Европе. Возможность разместить здесь производство потенциально интересна для нас. Микрофабрика в Москве сможет ежегодно производить до 1000 современных, комфортных и высокотехнологичных электробусов. Кроме того, предоставит рабочие места для москвичей».

Электрокар Arrival Van в фирменной ливрее UPS

В конце января 2020 г. стартап Свердлова заключил сделку о поставке партии своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям сделки, составит 10 тыс. автомобилей.

Денис Свердлов: предприниматель и немного чиновник

Свердлов Денис Львович родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

Денис Свердлов ушел из политики в автомобильный бизнес

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета.

С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».