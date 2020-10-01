Как клон LibreOfice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Решение об исключении офисного пакета AlterOffice из Реестра отечественного ПО было принято после обращения в Минкомсвязи его конкурента, разработчика пакета «Мой офис», и экспертизы НИИ «Восход», признавшей данный продукт клоном LibreOffice. Однако суд, изучив экспертизу, пришел к противоположным выводам и обязал вернуть AlterOffice в указанный реестр.

Возвращение AlterOffice в реестр

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску нижегородской компании «Алми партнер» к Минкомсвязи (с сентября 2020 г. именуется Минцифры). Компания является разработчиком офисного пакета AlterOffice и настаивала на отмене решения Минкомсвязи об исключении данного продукта из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных. Суд встал на сторону истца.

Приказ Минкомсвязи об исключении из реестра AlterOffice базировался на решении Экспертного совета при Минкомсвязи по отечественному ПО. Как следует из текста решения суда, изначально обращение в министерство о несоответствии AlterOffice требованиям, предъявляемым правилами ведения данного реестра, поступило от компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей конкурирующий продукт — «Мой офис».

Позиция НИИ «Восход»

В ходе разбирательства Экспертный совет при Минкомсвязи принял решение о проведении дополнительной экспертизы, которую было поручено осуществить госпредприятию НИИ «Восход». Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющимся по лицензии Mozila Public License (MPL).

Кроме того, два члена экспертного совета — глава Фонда информационной демократии Илья Массух и Владимир Рубанов (на тот момент управляющий директор компании «Р-платформа») — обнаружили у AlterOffice нарушения двух пунктов лицензии MPL. Согласно данным пунктам, продукты, созданные на основе разработок, распространяющихся на базе лицензии MPL, также должны распространяться с открытым исходным кодом и сохранять все необходимые упоминания о лицензионных требованиях.

Суд опубликовал полный текст решения о возвращении AlterOffice в Реестр российского ПО

В результате Минкомсвязи посчитало, что создатели продукта AlterOffice не обладают исключительными правами на данную разработку, в связи с чем данный продукт подлежит исключению из Реестра отечественного ПО. Однако у суда оказалось иное мнение.

Заключение суда

Суд отметил, что компания «Алми партнер» является правообладателем продукта AlterOffice и имеет соответствующую регистрацию в Роспатенте. Споров относительно прав «Алми партнер» на этот продукт не ведется.

Кроме того, суд, изучив представленные НИИ «Восход» материалы, посчитал, что они, наоборот, свидетельствуют о том, что продукт AlterOffice соответствует требованиям, предъявляемым к продуктам из Единого реестра российского ПО. Так, на репозитории Github был обнаружен раздел компании «Алми партнер», в котором можно получить исходный код AlterOffice.

Относительно утверждения о нарушении требования о сохранения упоминаний о лицензии MPL НИИ «Восход» обнаружил следующее: в лицензионном соглашении AlterOffice действительно отсутствует упоминание о том, что данный продукт является производным от продукта, созданного на базе лицензии MPL, и наследует принципы из лицензии MPL.

В то же время в соглашении говорится, что отдельные компоненты продукта AlterOffice могут содержать материалы, распространяемые на условиях свободного лицензирования. «В этих случаях правообладатель не претендует на авторство и, по мере возможностей, делает сноску на принадлежность авторских прав и местонахождение лицензионного соглашения», — говорится в документе.

На этом основании суд пришел к выводу, что экспертиза НИИ «Восход» опровергает заключения Рубанова и Массуха о нарушении требований лицензии MPL. Продукт AlterOffice, по мнению суда, соответствует требованиям, предъявляемым к продуктам из Единого реестра российского ПО, а Минкомсвязи не смогло предоставить доказательств нарушения требований со стороны создателя AlterOffice.

В этой связи суд постановил признать незаконным приказ Минкомсвязи об исключении AlterOffice из Единого реестра российского ПО и вернуть в него данный продукт. Ранее в Минкомсвязи обещали обжаловать данное решение.

Мнения различных сторон

Председатель правления «Алми партнер» Михаил Лебедев ранее говорил CNews, что сотрудников Минкомсвязи, принимавших решение об исключении продукта компании из реестра, «ввели в заблуждение своим субъективным и ошибочным мнением эксперты, имеющие отношение к конкурентам». К числу таковых Лебедев отнес и «отраслевые ассоциации разработчиков, в руководстве которых стоят бенефициары конкурентных офисных пакетов».

Источник CNews, знакомый с материалами работы Экспертного совета при Минкомсвязи, настаивает, что AlterOffice не является самостоятельным продуктом, а полностью копирует LibbreOffice. Так, на Github в директории «Алми партнер» есть два раздела: AlterOffice и Core. Но в первом содержится только текст лицензии, а во втором находится копия LibbreOffice и никаких коммитов (набор изменений в исходном коде) туда не осуществлялось. Соответственно, либо «Алми партнер» не вносила изменений в код LibbreOffice, либо они не были опубликованы, резюмирует источник CNews.

Централизованная закупка офисного ПО

Отметим, что решение об исключении AlterOffice из Реестра российского ПО произошло за несколько дней до проведенной Минкомсвязи централизованной закупки офисного ПО для нужд госорганизаций. Тогда победу в двух из трех лотах одержал «Ланит», предложивший поставить пакет «Мой офис» за 500 млн руб. Третий лот достался компании «Софтлайн проекты», предложившей поставить пакет «Р7-офис» за 242 млн руб.