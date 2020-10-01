Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов

Власти продолжают резать бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика. Он сократился на 117 млрд руб. или на 17,5%. Финансирование из федерального бюджета в течение 2021–2023 гг. составит около 552 млрд руб., тогда как совсем недавно в рабочем документе приводилась сумма в 576,2 млрд руб.

Минус 24,9 млрд руб. за пару недель

Власти урежут бюджет «Цифровой экономики» на 117 млрд руб. или на 17,5% по сравнению с утвержденными ранее объемами финансирования, пишет ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Финансирование нацпроекта из федерального бюджета в 2021-2023 гг. составит около 552 млрд руб.

21 сентября 2020 г. CNews сообщал, что в начале октября Правительство должно было внести в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 гг. Предполагалось, что финансирование нацпрограммы «Цифровая экономика» может быть сокращено на 92,1 млрд руб. с 2021 по 2023 гг. по сравнению с предыдущим вариантом бюджета.

Тогда портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, писал, что бюджетные средства по нацпрограмме «Цифровая экономика» запланированы в 2021 г. в объеме 153,7 млрд руб., в 2022 г. — 222,6 млрд руб., в 2023 г. — 200,6 млрд руб. Итого планировалось выделить 576,2 млрд руб. Ссылаясь на текущую версию проекта бюджета, ТАСС приводит такие данные: в 2021 г.запланировано финансирование в объеме 150,2 млрд руб.,в 2022 г. — 211,1 млрд руб., а в 2023 г. — 190,7 млрд руб. Общая сумма составляет 552 млрд руб.

Самым затратным федеральным проектом на период 2021-2023 гг. станет «Цифровое государственное управление», на которое будет выделено 268,7 млрд руб. В мае 2020 г. CNews анализировал обновленный вариант этого федпроекта. Тогда расходы федерального бюджета составляли 235 млрд руб.

Расходы государства на «Цифровую экономику» станут заметно меньше

На «Информационную инфраструктуру» проектом бюджета заложено 126,7 млрд руб., на «Цифровые технологии» — 80,6 млрд руб., а на федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» — 39,2 млрд руб. «Нормативное регулирование цифровой среды» обойдется бюджету в 542 млн руб.

Бюджет на ИИ остался прежним

Бюджет нового федерального проекта «Искусственный интеллект» по сравнению с документом, на который ссылался ТАСС в сентябре 2020 г., пока не претерпел изменений. На проект будет выделено около 16,6 млрд руб. на период с 2021 до 2023 гг.

Напомним, что в июне 2020 г. Минцифры (ранее Минкомсвязи) предложило объединить проект по ИИ с уже существующим проектом «Цифровые технологии», но бизнес, Сбербанк и Минэкономики идею не поддержали, объяснив это тем, что проект для ИИ уже разработан, и госбюджет в 89,7 млрд руб. средств до 2024 г. согласован. В августе 2020 г. «Коммерсант» писал, что на федеральный проект по ИИ будет выделено только 27,7 млрд руб. (из них бюджетные средства — 22,4 млрд руб.), вместо суммы в 124,8 млрд руб. (из них бюджетные средства — 89,7 млрд руб.), которую планировали выделить еще в начале 2020 г.

Вырастет финансирование «Информационной безопасности»

В новой версии документа на «Информационную безопасность» заложили 19,85 млрд руб., хотя еще в сентябре 2020 г. финансирование этого проекта предлагалось урезать с 30,7 млрд руб. до 17,1 млрд руб. Такие данные приводил «Коммерсант» со ссылкой на проект паспорта программы, который Минцифры направило в АНО «Цифровая экономика» и Аналитический центр при Правительстве.

Напомним, что ранее на проект «Информационная безопасность» предполагалось выделить 27,9 млрд руб. на период до 2021 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

Несколько фактов о программе «Цифровая экономика»

Госпрограмма «Цифровая экономика» была утверждена Правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В ее состав входят следующие федеральные проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

Изначально на «Цифровую экономику» на период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако, когда она стала нацпрограммой, бюджет вырос до 2,79 трлн руб., из которых 1,27 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,52 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектам расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление»; в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб. Общие расходы программы на период 2018-2024 гг. составили 1,634 млрд руб. Из этой суммы 1,1 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, а 535 млрд руб. должны быть взяты из внебюджетных источников. Указанная сумма расходов более чем в два раза меньше той, чем была заложена в последний вариант программы.

В сентябре 2020 г. CNews писал, что бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. может вырасти с 1,6 до почти 2 трлн руб., причем за счет внебюджетных источников.