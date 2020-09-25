Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены

Единственной ВКС-системой, используемой в «Московской электронной школе», стала Microsoft Teams. Еще весной 2020 г. в школах разворачивались ВКС российской разработки.

Весной школы тестировали разные системы ВКС, а к осени осталась только одна

Московские школы навязывают учителям и родителям проведение дистанционных уроков в классах, переведенных в сентябре 2020 г. на удаленный или частично удаленный режим обучения, с помощью сервиса Microsoft Teams.

Российские разработчики систем видеоконференцсвязи (ВКС), с которыми поговорил CNews, возмущены, что решение Microsoft Teams безальтернативно «зашито» в ПО «Московской электронной школы» (МЭШ), самого востребованного образовательного портала столицы.

Еще в мае 2020 г., мэрия Москвы заявляла, что во время карантина с середины марта по май, более 50 тыс. московских учителей провели свыше 9 млн онлайн-уроков, используя самые разные платформы: Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft Teams, Discord.

Однако, начиная с сентября 2020 г. МЭШ никакой альтернативы решению Microsoft Teams, учителям и родителям не предлагают.

Часть учителей прочитала рекомендации об использовании в учительском мессенджере, другая – получили ссылку на обучающий вебинар по Microsoft Teams в YouTube. Кроме того, учителя разослали родителям методичку с пошаговым алгоритмом подключения учеников к дистанционному уроку.

В ссылке, которая ведет на виртуальный класс, ученик и учитель могут безальтернативно воспользоваться единственным видеосервисом – Microsoft Teams, хотя на рынке представлено несколько аналогичных российских решений: TrueConf Server компании TrueConf, Videomost компании Spirit, «Яндекс. Телемост», «Видеозвонки Mail.ru» Mail.ru Group и др.

Почему возмущены российские разработчики

Российские разработчики TrueConf Server рассказали CNews, что в период карантина многие образовательные учреждения Москвы обращались к ним с запросами о развертывании систем ВКС на их территориях, однако летом эти запросы практически прекратились.

Страница разосланной родителям методички по подключению к дистанционным урокам в МЭШ

Использованию Microsoft Teams альтернативы нет

«Мы возмущены этой ситуацией», – говорят представители компании TrueConf. 16 марта 2020 г. компания сделала свою ВКС-систему на 1000 абонентов полностью бесплатной, на сайте компании была размещена подробная инструкция для администраторов школ, а технические специалисты помогали настраивать систему видеоконференцсвязи.

«Microsoft, как и многие другие, не была готова к пандемии и теперь всячески пытается откусить кусочек пирога, хотя обеспечить школы и вузы инструментами для дистанционного образования нужно было ещё весной, чем мы и занимались», – говорят представители TrueConf, подчеркивая, что нет объективных причин предлагать решение Microsoft в качестве единственного решения для удаленного обучения.

Для компании Spirit также стало неожиданностью, что в начале учебного года в МЭШ было безальтернативно «зашито» решение Microsoft Teams, и именно этот продукт рекомендован к использованию в московских школах.

Представители компании Spirit рассказали CNews, что в марте-апреле 2020 г. им также поступали многочисленные запросы от московских и региональных школ о тестировании их решения.

Как сообщал CNews, в апреле 2020 г. Spirit объявила о предоставлении бесплатных лицензий на сервер видеоконференций VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организаций на три месяца. В марте 2020 г. Spirit начала бесплатно предоставлять свой сервис для помощи физлицам, отечественному частному бизнесу и госорганизациям, включая школы, также на срок в три месяца. По информации компании летом запросы пошли на спад, и сейчас запросов от образовательных учреждений в разы меньше того, что было весной.

TrueConf Server и Spirit уже имеют масштабный опыт внедрения своих ВКС в российских образовательных учреждениях. Например, на базе VideoMost реализован коммуникационный модуль в сервисе апелляций по ОГЭ и ЕГЭ МЦКО и сервисе подготовки на ОГЭ и ЕГЭ myskils.ru. ВКС VideoMost компании Spirit внедрён в 250 школах Якутии. TrueConf Server используется во многих российских образовательных учреждениях, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Академия Генеральной прокуратуры, университеты Новосибирска, Томска, колледжи Ставрополья и т.д.

К осени 2020 г. разработчики убедились, что, несмотря на наличие и широкий анонс отечественных продуктов для онлайн видеоконференций с доступом из облака или установкой сервера on-premises, самый востребованный образовательный ресурс для столичных школ МЭШ уже «зашил» Microsoft Teams.

Департамент образования отвечает нечетко

В ответ на запрос CNews, почему с началом нового учебного года школам рекомендовано использовать в качестве сервиса для видеоконференций только Microsoft Teams, Департамент образования и науки города Москвы не дал прямого ответа, заявив, что «на данный момент для организации обучения с применением дистанционных технологий каждая московская школа использует единую выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию. Это сделано для того, чтобы ученикам не приходилось искать ссылки на уроки и регистрировать учетные записи на разных ресурсах».

Представители Microsoft рассказали CNews, что Microsoft Teams поставляется в рамках бесплатного предложения для школ по всему миру в составе пакета Microsoft Office 365 A1 для образования. «Платформа учитывает специфику образовательных процессов, позволяет не только организовывать видео-собрания с высоким уровнем защиты информации и использовать инструменты совместной работы, но и интегрироваться с внешними образовательными сервисами».

За работу с МЭШ дают гранты

В сентябре 2016 г. пилотный проект МЭШ запустили в нескольких образовательных комплексах столицы в виде эксперимента. По плану Департамента образования города Москвы в 2016 г. в «пилотном проекте» участвовало шесть школ (21 здание), до конца 2017 г. – 280 школ (694 здания), с сентября 2018 г. – 780 школ (1125 зданий). С сентября 2017 г., по информации мэрии Москвы, библиотека МЭШ, а также сервисы электронного дневника и журнала стали доступны 950 образовательным организациям Москвы. Напомним, что сейчас в Москве около 1230 школ.

В рамках проекта «Московская электронная школа» в столице действует сервис «Электронный дневник». Он содержит полную информацию об учебном процессе и успеваемости ребенка. Также работает мобильное приложение «Дневник». Приложение также подключено к подсистеме «Проход и питание», поэтому с его помощью родители могут проконтролировать посещаемость занятий, питание ребенка, оповещать школу в случае пропуска занятий.

Доступ в библиотеку МЭШ открыт для педагогов и учащихся со всей России и всего мира. МЭШ стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. В распоряжении библиотеки сейчас около 42 тысяч сценариев и уроков, свыше 1600 учебников и учебных пособий, а также более 99 тысяч интерактивных приложений. С сентября 2017 г. библиотека МЭШ, а также сервисы электронного дневника и журнала стали стали доступны 950 образовательным организациям Москвы.

В 2020 г. 247 педагогов Москвы, по информации мэрии Москвы, получили за развитие МЭШ 320 грантов за активную работу в период дистанционного обучения. С 2016 г., то есть с момента запуска проекта МЭШ, 1417 педагогов из 442 образовательных организаций стали обладателями 2567 грантов за вклад в развитие этой платформы. До декабря 2019 г. проект активно привлекал к сотрудничеству разработчиков, но с 1 января 2020 г. постановлением Правительства Москвы № 1861-ПП от 27.12.2019 предоставление грантов разработчикам в части комплексных образовательных приложений приостановлено (за I квартал 2020 г. и последующие периоды). Эта информация размещена на сайте mos.ru.