Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

Сбербанк изменил свое наименование на «Сбер». Бренд «Сбербанк» останется только для финансовых сервисов для населения. Одновременно было переформатировано множество суббрендов, а также выпущены новые сервисы и технические устройства с функциями искусственного интеллекта.

От Сбербанка — к «Сберу»

Сбербанк представил свой новый единый зонтичный бренд — «Сбер», объединив под ним почти все услуги, предоставляемые экосистемой организации. Среди объединенных сервисов, помимо многочисленных финансовых, есть «Сбермаркет», «Сберклауд», «Сберавто», «Сберздоровье», «Сберлогистика», «Сберфуд», а также ряд новых.

«Если вчера “Сбер” был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач», — говорится в заявлении компании. Причины перемен в ней объясняют стремлением оставаться близким и полезным, для чего недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. «Мы хотим приходить туда, где возникают новые, — поясняет глава Сбербанка Герман Греф, — Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идем в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека».

По словам Грефа, в целом трансформация банка заняла пять лет, итогом чего стало его превращение в полноценную технологическую компанию.

Миллиарды на новый бренд

В организации отмечают, что процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 гг., когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и др. Сумма затрат на эту стадию проекта Сбербанк не указывает.

Герман Греф представил новый бренд и логотип сбербанка

Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет-сайты Сбербанка, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут также заменяться на новые по мере необходимости.

«Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах, — добавляют в организации. — Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет».

Что со старым брендом, какие бренды добавляются

Как следует из сообщения компании, под брендом «Сбербанк» теперь останутся только различные финансовые услуги «Сбера» для населения. Мобильное приложение и веб-версия «Сбербанк онлайн», дающие клиентам возможность круглосуточно управлять своими финансами, с точки зрения русского языка изменения в названии не получили, хотя сам банк будет писать его несколько иначе — с применением заглавной, а не строчной буквы «б».

Умный планшет SberPortal

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющая накапливать бонусы за покупки по карте банка и обменивать их на товары и услуги партнеров, теперь называется «Сберспасибо». «Сбербанк ID», единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнеров переименован в «Сбер ID». С малым бизнесом и самозанятыми гражданами «Сбер» будет работать под брендом «Сбербизнес», так же теперь будет называться веб-версия и мобильное приложение «Сбербанк бизнес онлайн».

Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд «Сберпро», нацеленный на то, чтобы давать бизнесу ресурсы для трансформации и масштабирования, хеджировать риски, предоставлять аутсорсинг и аналитику. Десктопное приложение для корпораций также получит название «Сберпро». Бренд SberCIB включил в себя решения «Сбера» для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках.

В бренд «Сберинвестиции» вошли все розничные инвестиционные продукты Сбербанка, в том числе брокерские услуги для физлиц и продукты «Сбербанк управление активами», за исключением закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости.

SberPortal обладает мощной звуковой системой Harman Kardon

Бренд «Сберстрахование» объединил всю линейку защитных страховых продуктов и сервисов дочерних компаний Сбербанка «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Бренд «СберНПФ» включил все пенсионные продукты и сервисы НПФ Сбербанка для физических и юридических лиц. «Страховой брокер Сбербанка» начал работу под брендом «Сбер страховой брокер». Управление частным капиталом, которое занимается обслуживанием состоятельных клиентов с активами от 100 млн руб., теперь представлено под брендом Sber Private Banking.

В Сбербанке отмечают, что объединение продуктов под новыми брендами не влечет смены юридических наименований банка и его дочерних компаний и не требует перезаключения действующих договоров с клиентами или внесения в них изменений.

ИИ «Салют» и команда виртуальных ассистентов

Вслед за объявлением о смене бренда, Сбербанк представил ряд новых технологий. Одной из них стало семейство виртуальных ассистентов «Салют». В банке его считают первым в мире набором виртуальных помощников с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа.

Имена предложенных компанией ассистентов: «Сбер», «Джой» и «Афина». Первый из них — продвинутый, разбирается в технологиях, второй (женского «пола») — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, третий — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела.

В Сбербанке отмечают, что скоро помощники станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк онлайн» и «Сберсалют», так и в ряде смарт-устройств под брендом «Сбер» и не только.

Утверждается, что помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы «Сбера».

Семейство ассистентов было разработано существующей с мая 2019 г. «дочкой» Сбербанка — SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии.

Обучение «Салюта» внешними партнерами

В Сбербанке сообщают, что доступ к обучению своего «Салюта» новым навыкам будет бесплатно открыт внешним партнерам на платформе Smart Market — как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям. В результате у организаций смогут появиться новые возможности для продвижения своей продукции и поиска клиентов — посредством взаимодействия с более чем стомиллионной аудиторией экосистемы «Сбера».

Тех партнеров, которые решат получать доход от своих сервисов и подключат их оплату, «Сбер» обещает добавить в программу разделения доходов revenue share.

Утверждается, что для создания приложений в Smart Market необязательно владеть языком программирования; навык можно сделать с помощью визуального конструктора элементов. Также доступна опция «написать» навык с нуля — для продвинутых пользователей. Среди компаний, которые получили ранний доступ к платформе Smart Market, — сеть кафе «Кофемания» и авиакомпания S7 Airlines.

«Сбер» также планирует поощрять авторов умных навыков. Каждый квартал создатели Smart Apps смогут получить до 2,5 млн руб. или грант в размере 250 тыс. руб., который можно будет направить на использование облачных сервисов SberCloud.

Выпущен медиаплеер SberBox

Вышеупомянутые ассистенты семейства «Салют» уже интегрированы в технологическую новинку «Сбера» — мультимедийную телевизионную приставку-медиаплеер SberBox с голосовым управлением. Разработчики во время презентации отметили, что это устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и дает пользователю большие возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов.

SberBox позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы, сериалы и видео, слушать музыку, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику.

Медиаплеер SberBox

Приставка весит 62 г. В ее состав входят чипсет Amlogic S905Y2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти; устройство поддерживает стандарты воспроизведения контента UltraHD 4К и Dolby Digital Plus. Для работы требуется телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением «Сберсалют» — устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране ТВ.

Предзаказ на SberBox открыт с 24 сентября на тематическом сайте банка. Цена по акции к старту продаж — 2990 руб., розничная — 3550 руб.

Умный экран SberPortal

Еще одна представленная «Сбером» новинка — умный сенсорный 10-дюймовый экран SberPortal с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, шестью микрофонами, системой распознавания жестов, способностью осуществлять звонки. Этот набор опций в «Сбере» считают уникальным для мировой практики.

Пользователям SberPortal будут доступны фильмы, сериалы и образовательные лекции в онлайн-кинотеатре Okko, игры, музыкальные клипы, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы, а также музыка из партнерского сервиса «Сберзвук».

Встроенный в SberPortal виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. Когда перед ним оказывается ребенок, устройство переключается в детский режим: блокируется взрослый контент, покупки и банковские операции. Вместо этого умный помощник предложит ребенку поиграть в игру, почитать сказку или сделать уроки.

Микрофоны в SberPortal можно отключить аппаратно, а вся обработка видеопотока (распознавание жестов, автофокус во время видеозвонка, распознавание членов семьи по лицу) производится на устройстве, без передачи данных в облако. В продажу устройство поступит в конце 2020 г.

Хранение данных для физических лиц на «Сбердиске»

Также 24 сентября 2020 г. стало известно, что входящая в экосистему «Сбера» компания SberCloud запускает новое облачное файловое хранилище для физических лиц — «Сбердиск». Пользователи смогут бесплатно загружать в облако 15 ГБ любых файлов и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и Google Play, а также через веб-интерфейс. Расширить дисковое пространство до 100 ГБ или 1 ТБ можно будет за 83 руб. или 249 руб. в месяц соответственно, а также в обмен на бонусы программы лояльности «Сберспасибо».

Создатели сервиса полагают, что с помощью «Сбердиска» можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука.