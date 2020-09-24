Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

Бизнес ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Денис Воейков

Сбербанк изменил свое наименование на «Сбер». Бренд «Сбербанк» останется только для финансовых сервисов для населения. Одновременно было переформатировано множество суббрендов, а также выпущены новые сервисы и технические устройства с функциями искусственного интеллекта.

От Сбербанка — к «Сберу»

Сбербанк представил свой новый единый зонтичный бренд — «Сбер», объединив под ним почти все услуги, предоставляемые экосистемой организации. Среди объединенных сервисов, помимо многочисленных финансовых, есть «Сбермаркет», «Сберклауд», «Сберавто», «Сберздоровье», «Сберлогистика», «Сберфуд», а также ряд новых.

«Если вчера “Сбер” был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач», — говорится в заявлении компании. Причины перемен в ней объясняют стремлением оставаться близким и полезным, для чего недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. «Мы хотим приходить туда, где возникают новые, — поясняет глава Сбербанка Герман Греф, — Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идем в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека».

По словам Грефа, в целом трансформация банка заняла пять лет, итогом чего стало его превращение в полноценную технологическую компанию.

Миллиарды на новый бренд

В организации отмечают, что процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 гг., когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и др. Сумма затрат на эту стадию проекта Сбербанк не указывает.

gref600.jpg
Герман Греф представил новый бренд и логотип сбербанка

Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет-сайты Сбербанка, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут также заменяться на новые по мере необходимости.

«Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах, — добавляют в организации. — Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет».

Что со старым брендом, какие бренды добавляются

Как следует из сообщения компании, под брендом «Сбербанк» теперь останутся только различные финансовые услуги «Сбера» для населения. Мобильное приложение и веб-версия «Сбербанк онлайн», дающие клиентам возможность круглосуточно управлять своими финансами, с точки зрения русского языка изменения в названии не получили, хотя сам банк будет писать его несколько иначе — с применением заглавной, а не строчной буквы «б».

sberportal600.jpg

Умный планшет SberPortal

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющая накапливать бонусы за покупки по карте банка и обменивать их на товары и услуги партнеров, теперь называется «Сберспасибо». «Сбербанк ID», единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнеров переименован в «Сбер ID». С малым бизнесом и самозанятыми гражданами «Сбер» будет работать под брендом «Сбербизнес», так же теперь будет называться веб-версия и мобильное приложение «Сбербанк бизнес онлайн».

Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд «Сберпро», нацеленный на то, чтобы давать бизнесу ресурсы для трансформации и масштабирования, хеджировать риски, предоставлять аутсорсинг и аналитику. Десктопное приложение для корпораций также получит название «Сберпро». Бренд SberCIB включил в себя решения «Сбера» для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках.

В бренд «Сберинвестиции» вошли все розничные инвестиционные продукты Сбербанка, в том числе брокерские услуги для физлиц и продукты «Сбербанк управление активами», за исключением закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости.

sberportal601.jpg
SberPortal обладает мощной звуковой системой Harman Kardon

Бренд «Сберстрахование» объединил всю линейку защитных страховых продуктов и сервисов дочерних компаний Сбербанка «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Бренд «СберНПФ» включил все пенсионные продукты и сервисы НПФ Сбербанка для физических и юридических лиц. «Страховой брокер Сбербанка» начал работу под брендом «Сбер страховой брокер». Управление частным капиталом, которое занимается обслуживанием состоятельных клиентов с активами от 100 млн руб., теперь представлено под брендом Sber Private Banking.

В Сбербанке отмечают, что объединение продуктов под новыми брендами не влечет смены юридических наименований банка и его дочерних компаний и не требует перезаключения действующих договоров с клиентами или внесения в них изменений.

ИИ «Салют» и команда виртуальных ассистентов

Вслед за объявлением о смене бренда, Сбербанк представил ряд новых технологий. Одной из них стало семейство виртуальных ассистентов «Салют». В банке его считают первым в мире набором виртуальных помощников с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа.

Имена предложенных компанией ассистентов: «Сбер», «Джой» и «Афина». Первый из них — продвинутый, разбирается в технологиях, второй (женского «пола») — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя, третий — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела.

В Сбербанке отмечают, что скоро помощники станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк онлайн» и «Сберсалют», так и в ряде смарт-устройств под брендом «Сбер» и не только.

Утверждается, что помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы «Сбера».

Семейство ассистентов было разработано существующей с мая 2019 г. «дочкой» Сбербанка — SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии.

Обучение «Салюта» внешними партнерами

В Сбербанке сообщают, что доступ к обучению своего «Салюта» новым навыкам будет бесплатно открыт внешним партнерам на платформе Smart Market — как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям. В результате у организаций смогут появиться новые возможности для продвижения своей продукции и поиска клиентов — посредством взаимодействия с более чем стомиллионной аудиторией экосистемы «Сбера».

Тех партнеров, которые решат получать доход от своих сервисов и подключат их оплату, «Сбер» обещает добавить в программу разделения доходов revenue share.

Утверждается, что для создания приложений в Smart Market необязательно владеть языком программирования; навык можно сделать с помощью визуального конструктора элементов. Также доступна опция «написать» навык с нуля — для продвинутых пользователей. Среди компаний, которые получили ранний доступ к платформе Smart Market, — сеть кафе «Кофемания» и авиакомпания S7 Airlines.

«Сбер» также планирует поощрять авторов умных навыков. Каждый квартал создатели Smart Apps смогут получить до 2,5 млн руб. или грант в размере 250 тыс. руб., который можно будет направить на использование облачных сервисов SberCloud.

Выпущен медиаплеер SberBox

Вышеупомянутые ассистенты семейства «Салют» уже интегрированы в технологическую новинку «Сбера» — мультимедийную телевизионную приставку-медиаплеер SberBox с голосовым управлением. Разработчики во время презентации отметили, что это устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и дает пользователю большие возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов.

SberBox позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы, сериалы и видео, слушать музыку, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику.

sberboh582.jpg
Медиаплеер SberBox

Приставка весит 62 г. В ее состав входят чипсет Amlogic S905Y2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти; устройство поддерживает стандарты воспроизведения контента UltraHD 4К и Dolby Digital Plus. Для работы требуется телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением «Сберсалют» — устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране ТВ.

Предзаказ на SberBox открыт с 24 сентября на тематическом сайте банка. Цена по акции к старту продаж — 2990 руб., розничная — 3550 руб.

Умный экран SberPortal

Еще одна представленная «Сбером» новинка — умный сенсорный 10-дюймовый экран SberPortal с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, шестью микрофонами, системой распознавания жестов, способностью осуществлять звонки. Этот набор опций в «Сбере» считают уникальным для мировой практики.

Пользователям SberPortal будут доступны фильмы, сериалы и образовательные лекции в онлайн-кинотеатре Okko, игры, музыкальные клипы, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы, а также музыка из партнерского сервиса «Сберзвук».

Встроенный в SberPortal виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. Когда перед ним оказывается ребенок, устройство переключается в детский режим: блокируется взрослый контент, покупки и банковские операции. Вместо этого умный помощник предложит ребенку поиграть в игру, почитать сказку или сделать уроки.

Микрофоны в SberPortal можно отключить аппаратно, а вся обработка видеопотока (распознавание жестов, автофокус во время видеозвонка, распознавание членов семьи по лицу) производится на устройстве, без передачи данных в облако. В продажу устройство поступит в конце 2020 г.

Хранение данных для физических лиц на «Сбердиске»

Также 24 сентября 2020 г. стало известно, что входящая в экосистему «Сбера» компания SberCloud запускает новое облачное файловое хранилище для физических лиц — «Сбердиск». Пользователи смогут бесплатно загружать в облако 15 ГБ любых файлов и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и Google Play, а также через веб-интерфейс. Расширить дисковое пространство до 100 ГБ или 1 ТБ можно будет за 83 руб. или 249 руб. в месяц соответственно, а также в обмен на бонусы программы лояльности «Сберспасибо».

Создатели сервиса полагают, что с помощью «Сбердиска» можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука.

Другие материалы рубрики

ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata

Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард

ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета

На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

SSD-накопители – какие они бывают?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
CNEWS TV
Крупный производитель электромобилей годами обманывал весь...
Microsoft везет в Россию дешевую игровую консоль нового поколения
У Intel новый логотип. Он как две капли воды похож на самый...
В России появились дешевые смарт-часы Huawei в стиле Apple Watch
Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра