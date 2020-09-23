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ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata

Бизнес Тендеры Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

ВТБ может потратить до 10,2 млрд руб. на создание «Централизованного хранилища данных», а также на оценку потенциала модификации целого ряда уже работающих в банке систем, связанных с хранением и анализом информации. Новая система должна быть построена с применением технологий Arenadata, Oracle, Informatica, SAS DI, Kafka, Java, DevOps, QlikView, QlikSense и др.

Миллиарды на ПО для ВТБ

Как выяснил CNews, ВТБ готов потратить до 10,2 млрд руб. на создание и модификацию ПО, а также на информационно-консультационные услуги, связанные с оценкой потенциала доработки уже используемых в банке программ. В частности будет создано, а затем доработано софтверное «Централизованное хранилище данных» и оценены перспективы развития 12 информсистем хранения и обработки различной информации.

Вышеупомянутая сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере ВТБ. Он был запущен 23 сентября 2020 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 8 октября. Подведение итогов намечено на 6 ноября. Фронт работ рассчитан на 36 месяцев (три года).

Из тендерных документов можно заключить, что техзадание на «Централизованное хранилище данных» будет сформировано только в ходе исполнения договора подрядчиком. Указывается, что управление процессом разработки должно осуществляться на основе платформы Arenadata DB GreenPlum. При этом система должна быть создана с применением технологий Arenadata, Oracle, Oracle Golden Gate, Informatica, SAS DI, Kafka, Java, DevOps, QlikView, QlikSense и др.

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ВТБ выделил 10 млрд руб. на ПО для хранения данных и оценку потенциала дюжины информсистем

Заказчик исходит из того, что на создание и доработку системы исполнитель может затратить около 2,3 млн часов времени своих сотрудников.

Как рассказали CNews представители банка, «Централизованное хранилище данных» станет представлять собой единую платформу для хранения аналитики и банковской отчетности. Она создается в рамках реализации стратегии цифровой трансформации ВТБ.

«В перспективе на эту платформу запланирована миграция 12 информационных систем банка (о них читайте ниже; прим. CNews), — отмечают в ВТБ. — По итогам тендера будет выбрано не более семи победителей, с каждым из которых будут заключены рамочные договоры на три года. Суммарный лимит по этим договорам не превысит 10 млрд руб.».

После подписания договоров победители будут работать по отдельным заявкам, в которых будет указан состав необходимых работ, сроки и стоимость. «Хотим подчеркнуть, что банк не несет обязательств по подписанию заявок на всю сумму договора», — добавляют собеседники редакции.

Какие системы будут оценены на потенциал для доработки

По условию закупки будущему подрядчику ВТБ предстоит оценить потенциал модифицирования для целого ряда систем.

Первая из них — «Корпоративное информационное хранилище» информации по юрлицам и их продуктам. Используется для построения так называемых витрин для обязательной и управленческой отчетности, а также для калькулятор расчета суммарных активов банка, взвешенных по уровню кредитного риска, а также сбора отчетности по группе ВТБ.

Другая система — «Оперативный склад данных» для хранения и предоставления оперативной информации с актуальностью данных не более 30 минут отставания от информации в транзакционных системах. Еще одна — Data Research Platform для задач исследования данных и тестирования моделей.

Также будет оценена «Корпоративная информационная система», представляющая собой хранилище для построения регуляторной и управленческой отчетности по группе ВТБ. В ее описании говорится, что дочерние компании самостоятельно загружают в нее отчетность в унифицированном формате (xls, txt) с помощью web-интерфейса. Полученные данные проходят проверку формата и логики, после чего они загружаются в СУБД. Консолидированные отчеты формируются с помощью инструментов бизнес-аналитики. Аналогичная система — «Корпоративная информационная система P&L».

Еще один объект оценки — «Система управления данными на основе платформы Informatica Data Governance Bundle». Она предназначенная для управления данными и процессами класса Data Governance. Другой объект — «Модуль управления нормативно-справочной информацией (МУНСИ)». Еще один — «Автоматизированная система подготовки данных МСФО (АСПД МСФО)».

Среди остальных систем — «Платформа публикации отчетности и анализа данных QlikView» («Мобильный взгляд на базе QlikView»), «Аналитическая платформа QlikSense» («Мобильный взгляд на базе QlikSense»), Oracle Business Intelligence на базе розничного хранилища данных и «Корпоративное хранилище данных», созданное в банке экс-ВТБ24.

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