Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан

НТЦ «Модуль», известный разработкой нейропроцессоров, просрочил на три и на четыре года соответственно создание двух новых чипов по контрактам с Минпромторгом. Их сумма составляет 750 млн руб. Никакой ответственности за задержку госпроектов подрядчик по решению суда не понесет.

Просрочка ОКР

Как стало известно CNews, научно-технический центр «Модуль», известный разработкой линейки нейропроцессоров, на несколько лет просрочил выпуск двух новых чипов по госконтрактам с Минпромторгом. В частности речь идет об опытно-конструкторских работах (ОКР) «Разработка радиационно-стойкого процессора с архитектурой NeuroMatrix с плавающей точкой» (шифр «Обработка-И4») и «Разработка радиационно-стойкого процессора цифровой обработки сигналов семейства 1879ВМХ» (шифр «Обработка-27»).

Сумма первого из упомянутых контрактов составила 500 млн руб. Второго — 250 млн руб. Первый был заключен 30 ноября 2015 г. Второй — 12 марта 2014 г. Оба по итогам тематических тендеров министерства. Об их просрочке стало известно из нового судебного решения по иску Минпромторга к «Модулю», изготовленного в полном объеме 16 сентября 2020 г. Иск касался 500-миллионного проекта. Министерство намеревалось взыскать со своего подрядчика 220 млн руб. неустойки, но не преуспело в этом — в удовлетворении иска было отказано.

Просрочка второго проекта также стала публичным достоянием, благодаря свежему судебному решению. Аргументируя свою позицию, служители Фемиды сослались на другое судебное решение, вынесенное еще в августе 2019 г. Тогда Минпромторг также пытался взыскать с «Модуля» неустойку в размере 229,5 млн руб. и также безуспешно (по итогам апелляции). По тексту прошлогоднего решения идентифицировать проект возможным не представлялось. Название проблемной ОКР было предано огласке лишь сейчас — в свежем решении.

НТЦ «Модуль» просрочил выпуск двух процессоров на сумму в 750 миллионов

В новом документе сообщается, что 250-миллионный процессор не создан по сегодняшний день. С учетом изначальной даты финала проекта — 25 ноября 2016 г., задержка составляет без малого четыре года. Предмет разбирательства последнего иска — 500-миллионный нейропроцессор — должен был быть создан до 30 ноября 2017 г., то есть задержка составляет почти три года.

На момент публикации данного материала в «Модуле» прокомментировать CNews ситуацию не смогли. В том числе без ответа остался вопрос редакции о том, когда проблемные ОКР все же могут быть завершены.

В Минпромторге сообщили CNews, что не считают корректным комментировать решения суда без ознакомления со всеми материалами дела. «Минпромторг не наделен полномочиями по принятию решений об освобождении предприятий промышленности, нарушивших условия выполнения государственных контрактов, от штрафных неустоек, и ведет претензионную работу в соответствии с действующим законодательством и регламентирующими документами», — указали в министерстве.

Оба проекта связаны

Из свежего судебного решения следует, что два рассматриваемых здесь контракта связаны между собой неким общим проектом. В заключении служителей Фемиды говорится, что создаваемое в рамках ОКР «Обработка-27» (250-миллионные работы) изделие предназначено для применения в бортовой радиоэлектронной аппаратуре для систем радиолокации, навигации и связи нового поколения с применением цифровой обработки сигналов, способных работать в космосе длительное время.

В отношении ОКР «Обработка-И4» (пятисотмиллионные работы) сообщается, что разрабатываемое изделие предназначено для использования базового блока для построения радиационно-стойкой аппаратуры для применения в системах космического базирования.

«Анализ технических заданий на ОКР-ы показывают, что функционально и целями создания результаты работ используются в одной области, в создании одного аппарата, где ОКР «Обработка-И4» выступает базовой составляющей аппарата, а ОКР «Обработка-27» — составной частью аппарата», — говорится в судебных документах.

Виноватым признан Минпромторг

В последнем из рассматриваемых здесь разбирательств суд исходил из того факта, что в соответствии с ранее принятым решением по первому из дел просрочка по 250-миллинным работам произошла по вине заказчика.

«Государственным заказчиком устанавливались требования по созданию опытных образцов исключительно на отечественной компонентной базе и применению комплектующих элементов российского производства, — говорилось в первом решении. — Ответчик, выполняя работы в рамках государственного оборонного заказа, ограничен в выборе соисполнителей, установлению собственной цепочки кооперации, в применении в процессе ОКР комплектующих иностранного производства, так как нарушение указанных требований требует дополнительных финансовых затрат для приведения результатов работ условиям контракта и ТЗ».

В том проекте «Модуль» изначально должен был использовать кристаллы отечественного производства НИИСИ РАН. «При проведении работ на базе НИИСИ РАН достичь параметров, установленных в ТЗ, с помощью отечественных компонентов не удалось, — указывают судьи. — В связи с чем НТЦ “Модуль” обращалось в адрес государственного заказчика с просьбой определить дальнейший порядок выполнения ОКР “Обработка 27” и возможность применения кристаллов микросхем импортного производства. Без одобрения Минпромторга о смене производственного базиса, выполнение работ по этапу № 3 ОКР было невозможно».

Упомянутое одобрение Минпромторга было получено 10 октября 2018 г. Это и повлекло за собой изменение контракта и перенос (на неуказанную дату) сроков исполнения 250-миллионного госконтракта. При этом законтрактоваться с зарубежным поставщиком «Модуль» не мог вплоть до 8 июля 2019 г. — до подписания дополнительного соглашения с Минпромторгом.

«Таким образом, судом установлено, что заложенный государственным заказчиком порядок выполнения работ, утвержденная им же цепочка кооперации соисполнителей, завышенные тактико-технические требования к создаваемому изделию, несвоевременная санкция на смену производственного базиса и, связанная с этим, корректировка условий государственного контракта, не позволили НТЦ “Модуль” выполнить надлежащим образом контрактные обязательства», — отмечают судьи.

Вынося решение по новому делу, судьи использовали аналогичную аргументацию. «Как ОКР “Обработка-27”, так и ОКР “Обработка-И4” выполнялись параллельно с целью достижения общих результатов в интересах государственного заказчика, в идентичном друг другу порядке, выполнение которого зависело от встречного исполнения истца, — говорится в новом заключении. — Срыв сроков выполнения работ в 2017 г. по настоящему делу обусловлен возникшей не по вине исполнителя невозможностью использовать отечественные технологии производства кристаллов заказанных элементов».

Просрочено три процессора?

Следует отметить, что в один и тот же день Минпромторг в апреле 2020 г. подал к «Модулю» не только иск по 500-миллионному проекту, но и еще один — о взыскании некой неустойки в 128,9 млн руб. Суть иска пока в публичном доступе не представлена.

Не исключено, что речь идет еще об одном просроченном процессорном проекте, например об ОКР «Разработка и освоение производства радиационно-стойкой СБИС связной машины оверлейного высокоскоростного канала передачи данных на сетевой инфраструктуре МКПД по ГОСТ Р 52070-2003», шифр «Обработка-30».

Минпромторг на этот вопрос CNews не ответил.

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Юрий Борисов с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 79 госконтрактов на общую сумму в 6,1 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».