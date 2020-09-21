Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей

Ориентировочно 1 октября 2020 г. Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 гг. Пандемия скорректировала распределение средств: финансирование нацпрограммы «Цифровая экономика» может быть сокращено на 92,1 млрд руб., а на новый федпроект по ИИ выделят только 16,5 млрд руб.

Работа над бюджетом идет полным ходом

Финансирование нацпрограммы «Цифровая экономика» может быть сокращено на 92,1 млрд руб. с 2021 по 2023 гг. Как пишет портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого выступает ТАСС, бюджетные средства по нацпрограмме «Цифровая экономика» запланированы в 2021 г. в объеме 153,7 млрд руб., в 2022 г. — 222,6 млрд руб., в 2023 г. — 200,6 млрд руб. По сравнению с предыдущими цифрами финансирование в 2021 г. сокращено на 13,5%, в 2022 г.– на 13,7% и в 2023 г.– на 14%.

Портал ссылается на пояснительную записку к проекту бюджета, который до 1 октября 2020 г. Правительство внесет в Госдуму. Также в проекте бюджета обозначен новый федеральный проект «Искусственный интеллект», утвержденный 27 августа 2020 г. на заседании президиума Правкомиссии по цифровому развитию. На финансирование ИИ в период с 2021 до 2023 гг. направят 16,5 млрд руб.

Напомним, что в июне 2020 г. Минцифры (ранее Минкомсвязи) предложило объединить проект по ИИ с уже существующим проектом «Цифровые технологии», но бизнес, Сбербанк и Минэкономики идею не поддержали, объяснив это тем, что проект для ИИ уже разработан, и госбюджет в 89,7 млрд руб. средств до 2024 г. согласован. В августе 2020 г. «Коммерсант» писал, что на федеральный проект по ИИ будет выделено только 27,7 млрд руб. (из них бюджетные средства – 22,4 млрд руб.), вместо суммы в 124,8 млрд руб. (из них бюджетные средства – 89,7 млрд руб.), которую планировали выделить еще в начале 2020 г.

Проект бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития, оба документа еще не были опубликованы. Вместе с прогнозом обнародуют национальный план восстановления экономики, также будут опубликованы обновленные паспорта национальных проектов, которые, согласно указу Президента, продлены до 2030 г.

Расходы на цифровую экономику сокращаются

Напомним, что в апреле Минцифры направило в Правительство предложения сократить бюджет национальной программы «Цифровая экономика» на 19 млрд руб. Эта сумма распределялась между федеральными проектами «Информационная инфраструктура» (6,9 млрд руб.), «Цифровые технологии» (5,3 млрд руб.), «Кадры для цифровой экономики» (3,4 мдрд руб.), «Цифровое государственное управление» (2 млрд руб.), «Информационная безопасность» (1,6 млрд руб.), «Нормативное регулирование цифровой среды» (125 млн руб.).

В сентябре 2020 г. «Коммерсант» приводил данные со ссылкой на Минцифры и новую версию паспорта программы «Цифровая экономика» о возможном сокращении финансирования проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» с 30,7 млрд руб. до 17,1 млрд руб. Хотя сам бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. включительно предлагалось увеличить с 1,6 трлн руб. почти до 2 трлн руб. В основном увеличение с 451 млрд руб. до 854 млрд руб. коснется финансирования проектов в области цифровых технологий, таких как интернет вещей, большие данные, квантовые вычисления и т. д., причем за счет внебюджетных источников. В последней официально опубликованной версии паспорта программы «Цифровая экономика» на внебюджетные источники приходится 527 млрд руб. В новом проекте сумма достигает 929 млрд руб.

Какие задачи будет решать новый федеральный проект по ИИ

В федеральном проекте по ИИ нашли отражение шесть поставленных Президентом России в Национальной стратегии развития ИИ задач: поддержка научных исследований, создание комплексной системы правового регулирования, разработка и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, увеличение доступности аппаратного обеспечения, рост обеспеченности квалифицированными кадрами, а также повышение уровня информированности населения.

Как пояснила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, разработчики проекта сосредоточились на тех нишах, куда труднее всего идут рыночные игроки – это кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов на ранних стадиях. В проекте также представлены мероприятия по поддержке компаний – разработчиков программного обеспечения. В частности, предусмотрена грантовая поддержка малых предприятий, создание открытых библиотек и проведение серии хакатонов при участии ведущих игроков рынка.

Проект разделен на несколько основных блоков. За координацию мероприятий по развитию экосистемы ИИ отвечает Минэкономразвития. Минцифры координирует меропроприятия по внедрению ИИ, формированию наборов данных. Блок по разработке отечественных аппаратных комплексов и чипов закреплен за Минпромторгом.

Большое внимание в проекте уделено развитию исследовательских центров в области «сильного» ИИ, доверенных систем, компьютерного зрения, синтеза и распознавания речи, а также этических аспектов применения технологий ИИ.

В результате реализации проекта появится комплексная система регулирования общественных отношений: информирование плана разработки и принятия нормативных актов и стандартов для развития технологий ИИ. Оценить успешность реализации проекта поможет система индексов, в частности, будут разработаны индекс готовности компаний в приоритетных отраслях к внедрению ИИ и индекс ИИ-зрелости федеральных органов исполнительной власти.