Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД

РЖД разработала виртуального помощника маневрового диспетчера на сортировочных станциях, разработанного с использованием технологий искусственного интеллекта. Даже на стадии прототипа он показал хорошие результаты тестирования, снизив время простоя вагонов более чем на 20%.

Цифровой маневровый диспетчер

РЖД провела испытания цифрового помощника для маневрового диспетчера. Как сообщили CNews представители РЖД, он основан на алгоритмах искусственного интеллекта и предназначен для управления сортировочной станцией.

По словам директора по информационным технологиям (ИТ) РЖД Евгения Чаркина, в ходе пилотного проекта по развертыванию и использованию цифрового помощника была протестирована возможность применения искусственных нейронных сетей для планирования работы железнодорожной сортировочной станции. Площадкой для проведения экспериментов стала сортировочная станция «Челябинск-главный». Для испытания проекта была собрана экспертная группа – в ее состав вошли сотрудники станции, а также технологи, инженеры и ИТ-специалисты.

Проведение испытаний

В рамках тестирования цифрового помощника авторы эксперимента построили специализированную модель данных, учитывающую целый ряд факторов. К ним относятся, к примеру, затраты времени на проведение тех или иных технологических мероприятий на сортировочной станции, инфраструктурные ограничения, очередность подвода поездов и распределение подвижного состава по путям станции.

В будущем искусственный интеллект возьмет под свой контроль все сортировочные станции РЖД

Используя имеющуюся в ее распоряжении информацию, построенная модель формировала рекомендации о порядке роспуска составов с сортировочной горки с учетом сокращения времени простоя вагонов и увеличения количества расформированных составов. Другими словами, эта модель и использовалась в качестве прототипа интеллектуального сервиса принятия решений маневровым диспетчером.

Успешный эксперимент

В РЖД отмечают, что даже на этапе прототипа построенная модель демонстрировала хорошую предсказательную силу. Ее использование позволило выстроить новый порядок роспуска составов, при котором время простоя вагонов удалось снизить в среднем более чем на 20%.

Поскольку предиктивная модель данных основана на алгоритмах искусственного интеллекта, она подразумевает свое дальнейшее обучение. РЖД планирует проводить его на основе большего количества данных, что, по мнению специалистов, даст возможность повысить качество этой модели. В дальнейшем модель позволит повысить эффективность работы других сортировочных станций.

«Мы ставили задачу на текущем этапе создать прототип и проверить ряд гипотез. Если посмотреть чуть дальше – можно сделать ряд интересных предположений на перспективу. Фактически у РЖД появится альтернатива – при увеличении объемов перевозок по сети можно будет инвестировать средства не в соответствующее развитие производственных мощностей, а в разработку и внедрение подобных рекомендательных сервисов, позволяющих существующим активам работать намного продуктивнее. В этом плане мы можем получить серьезный позитивный эффект, – сказал Евгений Чаркин.

Цифровизация российских железных дорог

Как сообщил Евгений Чаркин, в 2019 г. РЖД утвердила крупномасштабную стратегию цифровой трансформации. Он подчеркнул, что в рамках этой стратегии компания ведет разработку и внедрение восьми цифровых платформ, которые будут использоваться во всех направлениях деятельности компании, включая клиентские сервисы. «В их основу положены несколько “сквозных” технологий, в том числе и искусственный интеллект», – добавил ИТ-директор РЖД. Цифровой помощник маневрового диспетчера – одна из этих платформ.

Цифровизация обходится РЖД в десятки миллиардов рублей

Также РЖД ведет разработку проектов «технического зрения» с использованием ИИ-технологий. Они будут использоваться для управления беспилотным транспортом и контроля над комплексными системами диагностики состояния объектов и сервисами по интеллектуальной поддержке принятия решений в управлении перевозками.

«В 2020 г. мы рассчитываем увидеть конкретный практический эффект от внедрения проектов на базе искусственного интеллекта», – отметил Евгений Чаркин.

Цифровизация обойдется РЖД в немалую сумму. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2018 г. компания запланировала инвестировать в нее 150 млрд руб. Председатель правления РЖД Олег Белозеров уточнил, что эта сумма рассчитана до 2025 г.

В рамках цифровизации РЖД планирует вложить 24,7 млрд руб. в развитие квантовых технологий в России. 12,9 млрд руб. из них будут взяты из бюджета России, 5,3 млрд руб. затратит сама РЖД, а 6,5 млрд руб. будут привлечены из внебюджетных источников. Часть средств пойдет на построение квантовой сети для безопасной передачи данных.

Согласно проекту «дорожной карты» РЖД, часть средств будет потрачена на квантовую сеть для 1000 абонентов, которая будет построена к 2024 г. В дальнейшем эта сеть будет предоставляться в аренду компаниям, интересующиеся средствами передачи данных, информацию в которых невозможно перехватить. В будущем на эту технологию могут обратить внимание госорганы, а также финансовые организации, в том числе банки.

К недавним достижениям РЖД в ИТ можно отнести и запуск электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), состоявшийся в первой половине 2017 г. На момент публикации материала количество заказов на перевозку, оформленных через систему, приближалось к 123 тыс.