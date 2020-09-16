Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз

Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. может вырасти с 1,6 до почти 2 трлн руб., причем за счет внебюджетных источников. Минцифры предлагает увеличить финансирование проектов в области цифровых технологий, таких как интернет вещей, большие данные, квантовые вычисления и др. Финансирование проекта «Информационная безопасность», напротив, предлагается урезать почти вдвое, с 30,7 до 17,1 млрд руб.

Перераспределение бюджета

Финансирование проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» предлагается сократить почти вдвое — с 30,7 млрд руб. до 17,1 млрд руб. Такие данные приводит «Коммерсант», со ссылкой на проект паспорта программы, который Минцифры направило в АНО «Цифровая экономика» и Аналитический центр при Правительстве.

Напомним, проект «Информационная безопасность» направлен на защиту государства от киберугроз. Ранее предполагалось, что основные затраты по проекту будут связаны с осуществлением комплекса мер и финансовой поддержки при создании и модернизации отечественного ПО. На эти цели планировалось выделить 14,8 млрд руб., в том числе 9,8 млрд руб. из внебюджетных источников. Другая большая статья расходов предполагалась на проекты, связанные с «Суверенным интернетом». На них планировалось выделить 7,94 млрд руб.

Каких именно направлений информбезопасности коснется сокращение бюджета в новой версии паспорта программы, пока не уточняется. Между тем, в целом, бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 г. включительно предлагается увеличить с 1,6 трлн руб. почти до 2 трлн руб. В основном увеличение с 451 млрд руб. до 854 млрд руб. коснется финансирования проектов в области цифровых технологий, таких как интернет вещей, большие данные, квантовые вычисления и т. д., причем за счет внебюджетных источников. В последней официально опубликованной версии паспорта программы «Цифровая экономика» на внебюджетные источники приходится 527 млрд руб. В новом проекте сумма достигает 929 млрд руб. Уточнения, кто именно будет предоставлять средства, в паспорте проекта пока нет.

Минцифры предлагает перераспределить бюджет «Цифровой экономики»

Напомним, что ранее на проект по «Информационной безопасности» предполагалось выделить 27,9 млрд руб. за период до 2021 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

При подготовке прежней версии федерального проекта Совет безопасности предложил дополнительно выделить из федерального бюджета 50 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходились бы на расходы, связанные с внедрением так называемого «Суверенного интернета». Это бы увеличило общие расходы федерального проекта «Информационная безопасность» в три раза, но данные предложения не были отражены в федеральном бюджете.

О программе «Цифровая экономика»

Госпрограмма «Цифровая экономика» была утверждена Правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В ее состав входят следующие федеральные проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,27 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,52 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектам расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

Пока реализация программы идет с опозданием

В середине июня 2020 г. CNews сообщил о том, что Минкомсвязи (тогда оно так называлось) выступило с предложением кардинального изменения нацпрограммы «Цифровая экономика», подготовив список изменений почти в каждом из входящих в ее состав федеральных проектов, включая «Цифровые технологии».

В конце июня 2020 г. Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства, которым предлагалось закрепить за ведомством обязанности исполнителя нацпрограммы «Цифровая экономика», регулятора системы биометрической идентификации граждан, оператора реестров российского и евразийского ПО, а также организатора видеонаблюдения за выборами и другие полномочия. Передача полномочий по осуществлению «Цифровой экономики» также предполагает передачу Минкомсвязи распределения бюджета этой нацпрограммы.

В июле 2020 г. по данным Счетной палаты, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию «Цифровой экономики» составило всего 10,5% за первое полугодие, что является худшим среди всех нацпроектов. Схожая ситуация была в 2019 г., когда «Цифровая экономика» за год была исполнена только на 53,6%.

Сроки реализации некоторых проектов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» также сильно сдвигаются. Так в сентябре 2020 г. Правительство продлило на два года срок проведения эксперимента по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу («Гособлако»).