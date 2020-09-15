В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников

Минтранс в соответствии с задачами, прописанными в «Цифровой экономике», запускает проект создания типового решения для защищенных ПАКов компьютерного зрения беспилотников. Управиться с этой задачей министерство рассчитывает ранее, чем до конца 2020 г.

Типовое зрение для беспилотников

Как выяснил CNews, Минтранс до середины декабря 2020 г. рассчитывает получить в свое распоряжение типовую защищенную технологию компьютерного зрения для беспилотного транспорта (БТС). На эти цели министерство выделило 50 млн руб.

Непосредственный разработчик будет определен в ходе тематического тендера, который был запущен 14 сентября 2020 г. в формате конкурса. Прием заявок от претендентов продлится до 6 октября. Победителя заказчик намерен определить 20 октября.

Примечательно, что создание решения будет осуществляться в рамках так называемого федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» (в конкретном мероприятии ответственным исполнителем, определенным по конкурсу, прописаны «Российские железные дороги» — РЖД).

Поэтому при исполнении контракта будущему подрядчику Минтранса потребуется не только разработать программно-аппаратный комплекс компьютерного зрения, но и сформировать требования по защите соответствующих технологий и создать модель угроз. Кроме того в ходе проекта необходимо будет спроектировать полигон беспилотников для тестирования тематических технологий.

В России создадут типовое решение для беспилотников

«Наряду с несомненными достоинствами от внедрения технологий БТС, появляются и существенные риски, — подчеркивают в Минтрансе. — Одним из основных вызовов является акты незаконного вмешательства в процессы функционирования компьютеризированных систем управления БТС, включая деструктивные информационные воздействия. На данный момент уже известны аварии с участием БТС. Учитывая то, что среди этих аварий есть случаи с летальным исходом, технологии компьютеризированных систем управления, включая технологии компьютерного зрения, следует относить к критическим информационным технологиям».

Некоторые подробности о создаваемом полигоне

Как следует из техзадания, описываемого тендера, полигон беспилотников включит систему моделирования входных сигналов на модуль интеллектуального анализа и принятия решений, систему считывания управляющих сигналов, систему моделирования ситуаций и систему протоколирования работы аналитического модуля.

Полигон должен обеспечивать подачу на модуль обработки смоделированных сигналов по интерфейсам датчиков, принимать команды управления и менять дорожную обстановку подачей сигналов на интерфейсы от датчиков в соответствии с командами, принятыми от модуля обработки.

Модуль же обработки должен идентифицировать людей и препятствия в направлении движения беспилотника, распознавая прочие объекты движения, дорожные знаки, элементы транспортной инфраструктуры, и прогнозировать поведение объектов движения. При этом программно-аппаратные средства комплекса должны быть защищены от деструктивных внешних воздействий на критические процессы, влияющие на безопасность движения беспилотника.

В ТЗ отдельно добавляется, что полигон должен также быть способным проверять модули управления беспилотников для железнодорожного транспорта.

Проблематика беспилотного транспорта в России

В тендерной документации актуальность запускаемых работ описана крайне обстоятельно. Автоматическая система управления беспилотником должна заменять собой человека, а это значит, что она должна обеспечивать, в том числе, обработку визуальной информации не хуже человека. Ей необходимо оценивать дорожную обстановку, выполнять распознавание объектов на дороге и вдоль нее, распознавать движущиеся объекты и прогнозировать их поведение во избежание аварийных ситуаций.

«Такая функциональность может быть реализована только посредством систем компьютерного зрения, требующих большой вычислительной мощности, — рассуждают в Минтрансе. — Однако использование автоматизированной системы такого уровня на транспорте накладывает дополнительные ограничения, такие как устойчивость работы в разных температурных диапазонах, уровень освещенности, устойчивость к вибрациям, загрязнению, коррозии, электромагнитным воздействиям. При этом система должна быть высоконадежной, иметь ограниченные габариты, не давать сбоев и показывать стабильные задержки реакции».

В министерстве отдельной сложностью для движения в описываемом направлении считают постоянное появление новых платформ и средств, например нейропроцессоров, логических матриц, ускорителей. В результате рынок модулей обработки стал разнородным и экстенсивно развивающимся. «Такая ситуация не позволяет однозначно спрогнозировать, какие именно программно-аппаратные технологии будут применяться через два, пять или 10 лет, — отмечают в Минтрансе. — Однако для стандартизации автоматических систем управления беспилотниками оптимально использовать именно интерфейсы взаимодействия. В отличие от вычислителей, программно-аппаратные интерфейсы имеют длительный срок жизни и являются хорошим связующим звеном между оборудованием разных поколений».

С учетом вышесказанного, в Минтрансе полагают, что система управления беспилотников должна состоять из нескольких модулей, связанных между собой интерфейсными шинами, так как такую архитектуру легко стандартизировать.

Насколько беспилотники уже развиты в России

В своеобразной исторической справке Минтранс напоминает, что прототип модели беспилотного автомобиля компания «Камаз» в рамках программы «Автонет» подготовила еще в 2015 г. Затем, в ноябре 2019 г. компания Cognitive Technologies и Сбербанк подписали соглашение о создании совместной компании CognitivePilot, которая занимается развитием беспилотного транспорта в России. На начало 2020 г. в нашей стране разрешение на тестирование автономных автомобилей на дорогах общего пользования имеют «Яндекс», МАДИ и вышеупомянутый «Камаз».

Также к практической реализации технологий компьютерного зрения приступили в РЖД, где совместно с CognitivePilot реализуется проект «Внедрение технологий компьютерного зрения для управления и мониторинга подвижного состава». Система позволяет определять положение стрелок, светофоров, людей и другие препятствия на пути следования транспорта, в случае критической ситуации останавливая его.

Первый в России беспилотный поезд «Ласточка» совершил тестовую поездку в августе 2019 г. И сейчас в РЖД считают, что самоуправляемые составы появиться на Московском центральном кольце уже в 2021 г.

Также авторы справки напоминают, что распоряжением Минтранса была создана рабочая группа «Развитие беспилотных технологий в транспортном комплексе». Основная ее цель — формирование предложений по совершенствованию действующей нормативной правовой базы.