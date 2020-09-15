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Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку!

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Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!

Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!

Регистрация по ссылке.

Рынок облачных услуг

  • На какие сегменты рынка пандемия оказала наибольшее влияние?
  • Стоит ли ждать падения спроса на облачные сервисы?
  • Замедление или рост: как изменится рынок облачных услуг под влиянием финансового кризиса?
  • Сокращение расходов в кризис как драйвер для перехода на облачные решения
  • Что ждет ЦОДы в период рецессии?

Технологии

  • Как совершенствуются сервисы для организации удаленной работы
  • Сервисы для дистанционного обучения: ошибки и перспективы
  • К чему привел опыт массового использования зарубежных сервисов
  • Будет ли у России собственный Zoom?

Тренды и перспективы

  • Cloud Only как перспективная модель построения бизнеса
  • Почему облака становятся неотъемлемым условием цифровизации
  • Готовность номер один: чему кризис научил провайдеров облачных услуг
  • Как меняются запросы корпоративного сектора к облачным сервисам

Подтвердили свое участие:


Михаил Градобоев, главный архитектор, «Фаберлик»;
Александр Гревцев, директор по ИТ, Корпорация «Казахмыс»;
Сергей Иванов, руководитель Центра развития и внедрения технологий продаж Стратегического блока, «Комус»;
Наталья Воеводина, операционный директор, Член Правления, Росбанк Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Станислав Бобрышев, менеджер по развитию ИТ, «Шенкер Руссия»;
Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud;
Павел Антонов, заместитель директора департамента ИТ-инфраструктуры, Росбанк.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Ольга Февралёва.

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