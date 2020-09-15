Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку!
Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!
Успейте подать заявку на участие в конференции CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» 17 сентября!
Рынок облачных услуг
- На какие сегменты рынка пандемия оказала наибольшее влияние?
- Стоит ли ждать падения спроса на облачные сервисы?
- Замедление или рост: как изменится рынок облачных услуг под влиянием финансового кризиса?
- Сокращение расходов в кризис как драйвер для перехода на облачные решения
- Что ждет ЦОДы в период рецессии?
Технологии
- Как совершенствуются сервисы для организации удаленной работы
- Сервисы для дистанционного обучения: ошибки и перспективы
- К чему привел опыт массового использования зарубежных сервисов
- Будет ли у России собственный Zoom?
Тренды и перспективы
- Cloud Only как перспективная модель построения бизнеса
- Почему облака становятся неотъемлемым условием цифровизации
- Готовность номер один: чему кризис научил провайдеров облачных услуг
- Как меняются запросы корпоративного сектора к облачным сервисам
Подтвердили свое участие:
Михаил Градобоев, главный архитектор, «Фаберлик»;
Александр Гревцев, директор по ИТ, Корпорация «Казахмыс»;
Сергей Иванов, руководитель Центра развития и внедрения технологий продаж Стратегического блока, «Комус»;
Наталья Воеводина, операционный директор, Член Правления, Росбанк Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Станислав Бобрышев, менеджер по развитию ИТ, «Шенкер Руссия»;
Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud;
Павел Антонов, заместитель директора департамента ИТ-инфраструктуры, Росбанк.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Ольга Февралёва.