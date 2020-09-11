ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга

Задержан чиновник Минпромторга

Правоохранительные органы задержали заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, Исаева подозревают в организации схем хищения денежных средств в период работы на должности одного из руководителей ЦНИИ «Электроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Чиновник якобы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. Сумма хищения не уточняется.

Как утверждает источник «Интерфакса», в рабочем кабинете чиновника в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ «Электроника» 10 сентября 2020 г. прошли обыски.

Задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев

Сообщается, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

По данным «Интерфакса», Исаева назначили на должность замглавы департамента Минпромторга около года назад, причем в новой должности он продолжал курировать деятельность ЦНИИ «Электроника».

О Департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга

С 2019 г. возглавляет департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, ранее находившийся в руководстве Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс».

По данным сайта Минпромторга, основными задачами департамента являются: подготовка предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности; подготовка предложений по определению приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития отраслей промышленности; подготовка предложений по техническому перевооружению и технологическому развитию.

Чем занимается ЦНИИ «Электроника»

ЦНИИ «Электроника» – информационно-аналитический центр отечественной радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества. Он осуществляет информационно-консультативную поддержку «Ростеха», Минпромторга и других ведомств

ЦНИИ «Электроника» готовит стратегии развития как отдельных предприятий, так и всей радиоэлектронной промышленности в целом. Институт внедряет программно-целевые инструменты развития отрасли, беря на себя контроль за ходом выполнения программных мероприятий и достижением целевых показателей.

Институт выступил головным разработчиком следующих федеральных целевых программ и подпрограмм: ФЦП «Развитие электронной техники в России», получившей статус президентской; подпрограммы «Развитие электронной компонентной базы» на 2007-2011 гг.; ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг.; ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.

Обыски у чиновников Минэнерго

Ранее CNews сообщал о проведение обысков у заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников в рамках уголовного дела о предлагаемом мошенничестве в особо крупных размерах.

Следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансирования разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) по госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг.

На развитие ГИС ТЭК Минэнерго выделило для ФГБУ РЭА субсидии на сумму 968 млн руб. По версии следствия, частично объем финансирования был похищен.