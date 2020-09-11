Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи

Людмила Бокова возглавила Федеральный институт цифровой трансформации образования

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря – заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Людмилу Бокову от занимаемой ею должности. Постановление об этом подписано 9 августа и опубликовано 11 августа 2020 г. на портале правовой информации. Освобождение от должности произошло по просьбе самой Боковой.

На посту замминистра Бокова проработала с конца января 2020 г. До этого назначения Бокова занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.

Как пишет ТАСС, Бокова пояснила, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Минпросвещения. «Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», - сказала Людмила Бокова ТАСС. Причины ухода с поста замминистра она не сообщила.

Законодательная деятельность Людмилы Боковой

Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г.

Теперь Людмила Бокова займется цифровой трансформацией образования

Бокова вместе с Клишасом подготовили и два других нашумевших законопроекта: о штрафах за оскорбление властей в интернете и о штрафах за распространение в интернете ложной информации. Оба документа были приняты Госдумой и подписаны Президентом в 2019 г.

Также в январе 2020 г. в Госдуму был внесен законопроект, подготовленный Боковой – о предоставлении интернет-провайдерам недискриминационного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов.

От «учителя года» до замглавы Минкомсвязи

Людмила Бокова родилась в селе Александровка Воронежской области. В 2000 г. окончила Борисоглебский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка, литературы и истории». С мужем-военнослужащим переехала в Саратовскую область, где с 2000 г. по 2011 г. работала учителем истории.

В 2009 г. стала победителем районного конкурса учителей и финалистом областного конкурса «Учитель года — 2009». В 2010 г. Победитель областного конкурса лучших учителей.

В 2011 г. приняла участие в праймериз Общероссийского народного фронта, победила в них и в декабре 2011 г. стала депутатом нижней палаты парламента шестого созыва, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию.

С 24 апреля 2012 г.— член Совета Федерации от Саратовской области. Там была членом комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. С ноября 2013 г. избрана заместителем председателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

В 2014 г. окончила Современную гуманитарную академию в Москве, по направлению «Юриспруденция». В 2015 г. прошла профессиональную переподготовку в РАНХиГС по направлению «Проектное управление в сфере государственных структур».

В 2016 г. получила диплом магистра по направлению «Юриспруденция», в 2017 г. включена в состав временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

15 декабря 2017 г. избрана первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

С февраля 2018 г. Людмила Бокова руководитель рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве по проведению в России Десятилетия детства.

27 января 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.