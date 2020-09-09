Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела

Дело дошло до обысков и допросов

У заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного дела о предлагаемом мошенничестве в особо крупных размерах.

Анатолий Тихонов, который курирует в Минэнерго развитие цифровых технологий в отраслях ТЭК, был доставлен на допрос в центральное здание Следственного комитета России, и после проведения следственных действий задержан. По данным источников «Коммерсанта», уже в среду, 9 сентября 2020 г., в Басманный суд поступит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Игорь Кожуховский после обыска остался дома, поскольку он проходит амбулаторное лечение от коронавируса.

Сотрудники управления «П» (промышленность) Службы экономической безопасности ФСБ и Главного следственного управления (ГСУ) СКР проводили обыски на рабочих местах и в квартирах руководства Минэнерго с выемкой документов и электронных носителей. По информации издания, обыски проводились в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, проведение обысков не было санкционировано судом, поскольку они были оформлены в качестве неотложных следственных действий.

Производством дела занимается следователь по особо важным делам Максим Бакун. Ранее он расследовал дело в отношении Майкла Калви (Michael Calvey), главы фонда Baring Vostok, которому вместе с сообщниками инкриминируют хищение в размере 2,5 млрд руб.

Многолетние проблемы многострадальной ГИС ТЭК

Следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансирования разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) по госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг.

Анатолий Тихонов, зам. главы Минэнерго

На развитие ГИС ТЭК Минэнерго выделило для ФГБУ РЭА субсидии на сумму 968 млн руб. По версии следствия, частично объем финансирования был похищен.

Игорь Кожуховский, зам. гендиректора ФГБУ РЭА

ГИС ТЭК подразумевает собой систему для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго.

Создание ГИС ТЭК регламентируется федеральным законом от 3 декабря 2011 г., вступившим в силу 1 января 2012 г. В соответствии с его положениями система предназначена для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России.

В 2013 г. появился ряд новых документов, относящихся к ГИС ТЭК. В феврале 2013 г. Дмитрий Медведев утвердил положение о порядке доступа к данным, а в конце апреля подписал постановление об эксплуатации системы.

Создание ГИС ТЭК было сильно задержано еще на этапе подготовки проекта. Эксплуатация ГИС должна была начаться еще 1 октября 2015 г., однако на этапе приемки работ по главному 600-миллионному контракту процесс застопорился. Тогда в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит», исполнитель главного 607-миллионного контракта в рамках проекта, обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый.

В дополнение, в сентябре 2017 г. CNews рассказал еще об одном проблемном подпроекте ГИС, который заморозил субсидии на сумму порядка 47 млн руб., выделенные государством на СХД для резервирующего контура ГИС.

В итоге миллиардный проект ГИС ТЭК был принят и запущен в эксплуатацию с трехлетним опозданием 9 октября 2018 г., однако с учетом сформированной за эти годы в России за стратегии импортозамещения потребовалась доработка программного обеспечения системы, для чего 24 декабря 2018 г. был объявлен аукцион с начальной ценой госконтракта в 26,2 млн руб.

Что показала проверка ГИС ТЭК Счетной палатой

В мае 2017 г. CNews написал о том, что по итогам проверки проекта Счетной палатой России был зафиксирован срыв сдачи ГИС ТЭК в эксплуатацию в запланированное время – в 2016 г., несмотря на выделенные на нее деньги и осуществленные работы. При этом расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства по вине министерства и агентства, а не по вине исполнителя.

Согласно выводам исследования Счетной палаты, в 2014-2016 гг. агентством принято обязательство по созданию ГИС ТЭК на сумму 862,3 млн. руб., однако из-за некачественного планирования расходов и нарушения сроков на конец 2014 г. образовался остаток бюджетных средств в 357 млн. (69% выделенного объема). В 2015 г. остаток составил более 10% от годового объема.

Планирование бюджетных ассигнований на эксплуатацию ГИС ТЭК осуществлялось Минэнерго без учета фактических сроков ее создания, поэтому ассигнования на эксплуатацию в сумме 271,9 млн, предусмотренные в федеральном бюджете на 2016 г., по целевому назначению не использовались и в конце года в полном объеме были перераспределены, говорится в отчете.

Работа над ГИС ТЭК не обеспечила создание всех необходимых условий для ее эксплуатации. За три с лишним года после подписания распоряжения Правительства, касающегося форм предоставления информации в ГИС, Минэнерго утвердило только 100 из 622 таких форм. Кроме того, РЭА не обеспечило подготовку необходимого числа администраторов и пользователей системы: при показателе 1,5 тыс. человек фактически было подготовлено 571, то есть, 38%.

В отчете Счетной палаты также были отмечены обнаруженные в РЭА нарушения требований инструкции по применению единого плана счетов при отражении в бухгалтерском учете отдельных фактов хозяйственной жизни.