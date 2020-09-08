В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма

У иностранцев появится выбор: поддержать санкции или попасть в Реестр российского ПО

Минкомсвязи предложила поправки к критериям для включения в Реестр отечественного ПО, попадание в который дает преимущества при госзакупках. Пакет поправок размещен на regulation.gov.ru. Если поправки будут утверждены, в Реестр войдет ПО российских юридических лиц, бенефициарами которого выступают иностранные физические и юридические лица. Для них сохранится требование о возможности полноценной техподдержки такого ПО на всей территории страны. Также сокращен срок рассмотрения заявок до 25 дней (раньше он достигал трех месяцев). На момент публикации проводились общественные обсуждения текста и независимая антикоррупционная экспертиза.

«Коммерсант» пишет, что отечественные разработчики опасаются конкуренции, но надеются, что заградительной мерой для иностранцев станет уже существующее требование Реестра — обязательная доступность софта на всей территории России, в том числе и в Крыму. Согласно тексту документа, ПО должно быть правомерно введено в гражданский оборот ‎на территории России, а также экземпляры программного обеспечения либо права использования программного обеспечения должны свободно реализоваться без каких-либо ограничений на всей территории России.

Одна из поправок гласит, что «исключительным правом на ПО или правом использования ПО, в том числе на его воспроизведение, распространение через интернет, переработку (модификацию) на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права обладают одно или несколько созданных ‎и функционирующих в соответствии с законодательством России юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые также имеют лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации». Эксперты считают, что новые критерии позволят попасть в Реестр программным продуктам, права на которые «правильным образом» переданы зарегистрированным в России организациям.

Минкомсвязи предлагает включать в Реестр отечественного ПО российских юрлиц с иностранными бенефициарами, если их ПО будет получать техподдержку в Крыму

Пока маловероятно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, что в Реестр смогут попасть крупные зарубежные разработчики, поскольку тогда им придется обеспечивать поставки в том числе в Крым и Севастополь, что запрещено санкциями. Но, возможно, на это пойдут разработчики из Китая, Индии или других стран, дружественных России.

Еще одна поправка указывает, что включение в Реестр возможно, если «общая сумма расходов по лицензионным и иным договорам, в связи ‎с которыми у правообладателя возникли права на использование ПО, в пользу иностранных юридических лиц и (или) иностранных физических лиц (агентов или иных представителей таких иностранных лиц), составляет менее 30% от общей выручки за реализацию соответствующего программного обеспечения, независимо от вида договора ‎за календарный год». Другая поправка затрагивает вопросы реализации и техподдержки: «Реализация, гарантийное обслуживание, техническая поддержка ‎и модернизация программного обеспечения, в том числе модификация исходного кода программного обеспечения, должны осуществляться российской коммерческой или некоммерческой организацией без преобладающего иностранного участия либо гражданином России на всей территории России без ограничений».

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин считает, что изменения упростят включение софта в Реестр. Принципиальных изменений он не видит.

Поправки вносятся в правила формирования и ведения единого Реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого Реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденные постановлением Правительства от 16 ноября 2015 г. №1236 ‎«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6600; 2017, №52, ‎ст. 8168; 2018, №49, ст. 7600; 2019, №15, ст. 1754).

Непростая судьба Реестра отечественного ПО

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого Реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госструктур были ограничены продуктами, включенными в Реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт Реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В декабре 2017 г. в Реестр были допущены программные продукты из стран – участниц Евразийского экономического союза.

За время существования Реестра Минкомсвязи неоднократно меняло правила его функционирования. Так, в апреле 2017 г. ведомство обязало экспертный совет, отбирающий ПО для Реестра, подписать документ о неразглашении аспектов своей работы.

В апреле 2018 г. Минкомсвязи выступило с предложением о внесении в правила процедуры апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом при министерстве.

На апрель 2019 г. пришлись новые коррективы. После вступления новых правил в силу техобслуживанием, а также технической поддержкой и модернизацией программ из состава Реестра могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или непосредственно граждане России (физлица).

В мае 2020 г. CNews писал о том, что появились новые рекомендации по добавлению программ в Реестр отечественного ПО, которые запрещают вносить в него софт, компоненты которого распространяются по свободным лицензиям GPL и MPL. Рекомендации противоречили правилам, установленным Правительством России, и это, по мнению экспертов, могло привести к удалению из Реестра десятков программных продуктов, в том числе и ряда российских ОС на базе ядре Linux.

Согласно сведениям, опубликованным Минкомсвязи, по состоянию на 18 августа 2020 г. в Реестре насчитывается более 6,8 тыс. продуктов.

Что изменится в ближайшем будущем

С октября 2020 г. вводится новый порядок включения программных продуктов в Единый Реестр российского ПО. Теперь программные продукты, претендующие на включение в Реестр, будут дополнительно проверять на соответствие критериям отечественного ПО. На первых порах за проведение экспертизы будет отвечать Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, который возглавляет экс-замглавы Минкомсвязи Илья Массух.

Напомним, что попадание в Реестр отечественного софта с 2021 г. позволит компаниям сохранить нулевой НДС в рамках налогового маневра в отрасли. Программа господдержки ИТ-бизнеса, предложенная российским премьером, включает в себя пункт о снижении налога на прибыль и страховых взносов для ИТ-компаний. Кроме того, эти фирмы будут полностью освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) при условии, если предоставят права на использование программного обеспечения из состава в Реестра отечественного ПО на основании лицензионных договоров и по модели SaaS.