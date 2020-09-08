Российским ИТ-сервисам обнулят НДС за зарубежное продвижение

Экспортные преимущества

Правительство России планирует освободить отечественные ИТ-сервисы от маркетинговых расходов за рубежом. О таких планах в рамках реализации второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли заявил руководитель Минкомсвязи России Максут Шадаев агентству ТАСС.

«Во время встречи в Иннополисе были сформулированы контуры первой части налогового маневра в ИТ и было поднято несколько вопросов, – заявил министр. – Сейчас мы пытаемся продвинуть много инициатив. Например, это освобождение от НДС расходов на международный маркетинг наших российских сервисов».

В конце июня 2020 г. CNews сообщил о работе Правительства России над снижением страховых взносов для российских ИТ-компаний и налога на прибыль. Именно тогда среди прочих мер поддержки ИТ-отрасли была озвучена инициатива по отмене выплаты НДС с продвижения российских разработок и софта, продвигаемых на зарубежных цифровых площадках.

Первая и вторая волны мер поддержки российской ИТ-отрасли

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса, которые были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В пакет предлагаемых мер вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

Российские ИТ-компании освободят от НДС с расходов на зарубежное продвижение

В начале мая 2021 г. CNews рассказал о том, что Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-сфере, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации.

В конце июня 2020 г. Владимир Путин в рамках обращения к стране предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компании с 14% до 7,6%.

Закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли был подписан Владимиром Путиным в конце июля 2020 г. Начиная с января 2021 г. для снижения ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3% ИТ-компании необходимо получить госаккредитацию в Минкомсвязи. Бессрочный налоговый маневр предложен будет доступен для ИТ-компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а штат состоит из не менее чем семи сотрудников.

В начале июля Правительство России также представило программу господдержки ИТ-отрасли, в которую вошло снижение налогов, полное освобождение от уплаты НДС при предоставлении права на использование ПО из реестра отечественного софта по лицензии или модели SaaS, развитие государственно-частного партнерства и стимулирование спроса на российскую ИТ-продукцию.

В дополнение, новая госпрограмма включает поддержку исследований, проводимых крупными российскими ИТ-компаниями. В частности, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в период до 2024 г. на эти цели планируется выделить 20 млрд руб.

В конце июля 2020 г. CNews рассказал о том, что Правительство России выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта кинематографа и ИТ-продукции отечественным компаниям будет предоставлена поддержка из федерального бюджета в размере 300 млн руб., из которых до 30% (порядка 90 млн руб.) было выделено на поддержку экспорта российских онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов.

В пояснении к документу на сайте Минэкономразвития прямо указывалось, что субсидия позволит «увеличить количество экспортных контрактов в сфере услуг, экспортных сделок за счет маркетингового продвижения продукта за рубежом». Новые установили размер субсидии единичного проекта не более 30% от общего объема господдержки. Компенсация может покрывать до 50% затрат на зарубежное продвижение и до 80% затрат на языковую адаптацию.

В конце августа 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил, что Правительство России намерено подготовить второй пакет законодательных мер поддержки ИТ-отрасли для защиты интересов российских производителей.

Как работает международный маркетинг

Международным маркетингом обычно называют комплекс мер, нацеленный на исследование торговли и сбыта за рубежом, а также изучение факторов, влияющих на производство и продвижение товаров и услуг. Международный маркетинг может принимать форму импортной, экспортной, внешнеэкономической, транснациональной, мультирегиональной или глобальной деятельности.

В список методов международного маркетинга входит изучение как внешних факторов – таких как окружение, политические, социальные и экономические условия, конкуренты, правовая система, так и внутренних – конкурентоспособность, ценообразование и продвижение товара или услуги.

В рамках международного маркетинга рассматриваются различные способы выхода на зарубежные рынки – такие как экспорт, создание совместных предприятий, лицензирование, контрактное производство или управление, совместное владение или прямые инвестиции.