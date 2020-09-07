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«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник», на развитие которого были потрачены миллиарды рублей, окончательно закрыт. Теперь под брендом «Спутник» разрабатываются различные корпоративные продукты, в том числе браузер.

Конец «Спутника»

Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».

С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании – доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

Сегодня из былых сервисов «Спутника» (погода, телепрограмма, карты, финансы, «удобная страна», «мой дом» и др.) работают только корпоративные новости и проект «Спутник.дети», причем поиск со страницы 404 перебрасывает на go.mail.ru. Как отметил Михаил Козлов, руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group, одним из первых заметивший исчезновение поисковой строки с сайта «Спутника», «теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт».

CNews обратился в «Ростелеком» с запросом о причинах закрытия поисковой системы «Спутник» и планах использования наработанных технологий в других проектах компании. На момент публикации представители компании не прокомментировали запрос CNews.

Что с возу упало, то не вырубить топором

О первых планах правительства России по созданию национальной поисковой системы стало известно еще в 2010 г. Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из «КМ-медиа», которая вынашивала идею собственного поисковика с 2006 г., а позже, в 2012 г., была выкуплена «Ростелекомом».

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Так выглядел поисковик «Спутник» до закрытия

Запуск поисковика «Спутник» состоялся в мае 2014 г., одноименного браузера — в сентябре 2015 г. Уже и июне CNews сообщил о том, что в «Ростелекоме» запуск поисковика «Спутник» признали неудачным. В конце июня 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, однако инициатива так и не получила поддержки.

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Сайт «Спутника» в настоящее время

Еще в августе 2016 г. CNews посчитал, что расходы на «Спутник» на тот момент составили не менее 2 млрд руб. без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков, хотя его пользовательская аудитория в России была менее 1%.

В декабре 2017 г. «Ростелеком» вложил еще 260,4 млн руб. на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов, но уже в феврале 2018 г. «Ростелеком» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске для «Спутника» процедуры банкротства. Причиной стали долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г., при этом сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных процентов — 7,6 млн руб.

Уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 г. появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб., что в 27,5 раз больше суммы первоначального долга.

В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность. CNews сообщил о том, что сверхзатратный «Спутник» с подачи «Ростелекома» был признан банкротом по решению суда.

Комментарий «Ростелекома»

После публикации материала CNews получил ответ пресс-службы «Ростелекома». Приводим его полностью.

«ООО «Спутник» продолжает полноценно работать как дочерняя компания «Ростелекома». Несколько лет назад было объявлено об изменении стратегии «Спутника» — он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. На сегодня в портфеле компании такие решения как корпоративные браузер и поисковая система, система поддержки медицинских решений, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие. Решения компании «Спутник» используются в ФНС России, Почте России, ГИБДД РФ, ФИПС, Роспатенте, Правительстве Москвы и в областных администрациях 85 регионов России, Министерстве здравоохранения Республики Алтай, ФГУП Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и других организациях».

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