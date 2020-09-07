«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

Конец «Спутника»

Компания «Поисковый портал Спутник» (ООО «ПП "Спутник"») дочернее предприятие «Ростелекома», окончательно свернула свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал».

С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании – доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

Сегодня из былых сервисов «Спутника» (погода, телепрограмма, карты, финансы, «удобная страна», «мой дом» и др.) работают только корпоративные новости и проект «Спутник.дети», причем поиск со страницы 404 перебрасывает на go.mail.ru. Как отметил Михаил Козлов, руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group, одним из первых заметивший исчезновение поисковой строки с сайта «Спутника», «теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт».

CNews обратился в «Ростелеком» с запросом о причинах закрытия поисковой системы «Спутник» и планах использования наработанных технологий в других проектах компании. На момент публикации представители компании не прокомментировали запрос CNews.

Что с возу упало, то не вырубить топором

О первых планах правительства России по созданию национальной поисковой системы стало известно еще в 2010 г. Разработкой «Спутника» занималась команда программистов из «КМ-медиа», которая вынашивала идею собственного поисковика с 2006 г., а позже, в 2012 г., была выкуплена «Ростелекомом».

Так выглядел поисковик «Спутник» до закрытия

Запуск поисковика «Спутник» состоялся в мае 2014 г., одноименного браузера — в сентябре 2015 г. Уже и июне CNews сообщил о том, что в «Ростелекоме» запуск поисковика «Спутник» признали неудачным. В конце июня 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, однако инициатива так и не получила поддержки.

Сайт «Спутника» в настоящее время

Еще в августе 2016 г. CNews посчитал, что расходы на «Спутник» на тот момент составили не менее 2 млрд руб. без учета многомиллионной аренды площадей для разработчиков, хотя его пользовательская аудитория в России была менее 1%.

В декабре 2017 г. «Ростелеком» вложил еще 260,4 млн руб. на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов, но уже в феврале 2018 г. «Ростелеком» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о запуске для «Спутника» процедуры банкротства. Причиной стали долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г., при этом сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных процентов — 7,6 млн руб.

Уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 г. появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб., что в 27,5 раз больше суммы первоначального долга.

В августе 2018 года «Ростелеком» потребовал признать банкротом ООО «Спутник». В декабре суд признал несостоятельность компании и открыл конкурсное производство, а в мае 2019 года закрыл его. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность. CNews сообщил о том, что сверхзатратный «Спутник» с подачи «Ростелекома» был признан банкротом по решению суда.

Комментарий «Ростелекома»

После публикации материала CNews получил ответ пресс-службы «Ростелекома». Приводим его полностью.

«ООО «Спутник» продолжает полноценно работать как дочерняя компания «Ростелекома». Несколько лет назад было объявлено об изменении стратегии «Спутника» — он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. На сегодня в портфеле компании такие решения как корпоративные браузер и поисковая система, система поддержки медицинских решений, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие. Решения компании «Спутник» используются в ФНС России, Почте России, ГИБДД РФ, ФИПС, Роспатенте, Правительстве Москвы и в областных администрациях 85 регионов России, Министерстве здравоохранения Республики Алтай, ФГУП Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и других организациях».