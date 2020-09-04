Российский бесплатный интернет украсят рекламой

Замминистра связи Олег Иванов получил от РСПП методику расчета недополученной выручки операторов связи. Сумма потерь только фиксированных операторов с апреля по июнь 2020 г. оценивается в 191,6–220,2 млн руб. В качестве способа компенсации Правительство предлагает размещать на бесплатных сайтах рекламу для перехода на платные ресурсы.

Влетели в копеечку

Правительство рассматривает возможность размещения рекламы на социально значимых сайтах для компенсации недополученной выручки операторов связи при реализации проекта «Доступный интернет». Недополученную выручку только фиксированных операторов за три месяца эксперимента (начался в апреле 2020 г.) в комиссии по связи и ИТ РСПП оценили в 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа.

1 сентября 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время мероприятия «Диалог для равных» в рамках образовательного форума «Территория смыслов» отметил, что сейчас тестируются и прорабатываются разные подходы, которые позволят часть сервисов, включая даже тяжелый видеотрафик, сделать для всех жителей страны бесплатными. «Но мы должны быть честными – это не нравится телеком-операторам, поэтому придется думать, как это можно компенсировать, – добавил он. – Наверное, это может создать какие-то неудобства для пользователей, например будет лендинг, который будет маршрутизировать с бесплатного интернета на платный, там может появиться реклама».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил методику расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения бесплатного доступа к социально значимым сайтам в проекте «Доступный интернет» и направил ее в адрес замминистра связи Олега Иванова. Как поясняет «Коммерсант», это сделано для определения механизмов компенсации операторам потерь от этого проекта. Еще до начала проекта РСПП предупреждал, что при оказании бесплатного доступа к социально значимым ресурсам операторы помимо основных расходов могут столкнуться с дополнительным налогообложением.

Операторы доступного интернета в качестве способа компенсации затрат могут получить право размещать на бесплатных сайтах рекламу

11 марта 2020 г. глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил, что Министерство выступает против введения компенсаций операторам связи и интернет-провайдерам за бесплатный доступ к значимым веб-ресурсам.

Но сейчас к операторам прислушались. Реклама – только один из обсуждаемых способов компенсации. Со слов источников «Коммерсанта» в компаниях-операторах связи, на одном из совещаний в Минкомсвязи обсуждался вариант предоставить операторам в качестве компенсации налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей. Операторы предлагали не ограничивать суммы и объемы закупаемого оборудования.

В экспериментальном запуске проекта участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «Вымпелком», «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставляет доступ по фиксированным сетям связи более 50 тысячам уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 ТБ. 63% пользователей скачали более 100 МБ информации с ресурсов и сайтов перечня. Эксперимент продлится до декабря 2020 г.

Как реализуется проект «Доступный интернет»

Проект «Доступный интернет» предложил 15 января 2020 г. Президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. Он подразумевает обеспечение жителей России полностью бесплатным доступом к социально значимым ресурсам Рунета. По предварительным прогнозам, он должен был заработать 1 марта 2020 г., однако в срок Минкомсвязи и Минфин, которые курируют создание проекта, к единому решению не пришли.

В феврале 2020 г. российские провайдеры и операторы связи подсчитали свои ежегодные убытки от реализации проекта «Доступный интернет». Они оценили их в 150 млрд руб. и потребовали от государства продумать механизм компенсации этих потерь (на этом настаивал РСПП).

В марте 2020 г. запуск проекта «Доступный интернет» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Минфин обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров.

Также в марте 2020г. Минкомсвязи определилась с частью требований к бесплатным сайтам. Эти сайты должны были работать на отечественном ПО и публиковать только российский контент, но тогда указанным условиям не соответствовали даже правительственные порталы.

По данным РБК, требованиям Минкомсвязи на март 2020 г. смогли угодить только портал госуслуг (gosuslugi.ru), официальный сайт мэра Москвы (mos.ru), а также некоторые сайты, построенные на российской системе управления контентом Bitrix.

К каким сайтам предоставлен бесплатный доступ

Предварительная версия списка ресурсов, к которым должен быть предоставлен бесплатный доступ появилась в конце января 2020 г., когда Минкомсвязи передало ее операторам сотовой связи из «Большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2). В нее вошли сайты министерств и органов госвласти, портал госуслуг, социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Мир тесен», «Дневник», «Мой мир», «В кругу друзей» и «Фотострана»), почтовые сервисы (yandex.ru, mail.ru и km.ru), а также малоизвестный в России мессенджер Bip, принадлежащий турецкому сотовому оператору Turkcell.

В июле 2020 г. Минкомсвязи разработала порядок формирования перечня IP-адресов социально значимых ресурсов и доведения его до операторов связи. По этому порядку министерство утверждает и направляет в Роскомнадзор перечень социально значимых ресурсов. Затем владельцы этих ресурсов размещают в личном кабинете на сайте Роскомнадзора IP-адреса. На основе полученных данных формируется таблица, которая автоматически размещается в личных кабинетах операторов связи.

В июле в реестр входил 371 сайт. Перечень был разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.

В августе 2020 г. Минкомсвязи разработало проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов, требования к которым будут утверждаться Правительством.

Прежде всего, ресурс должен быть зарегистрирован и находиться только на территории России. Допустимые доменные зоны – .ru, .рф, .su, .дети. Ресурсом должно владеть только российское юридическое лицо (допустимая доля иностранного капитала не более 20%). Не менее 50% аудитории должно иметь доступ к такому сайту с территории России. Контент должен быть преимущественно российским, причем видео-, аудиоконтент, а также реклама (кроме социальной) недопустимы. Основным языком должен быть русский или государственные языки регионов. На социально значимых сайтах недопустима публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных). Сайт должен быть доступен по одному статическому IP-адресу и быть включен в Реестр организаторов распространения информации.