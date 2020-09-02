Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо»

2009

Переход может быть очень быстрым

Власти предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, порядок которого определит правительство.

Член Совета Федерации Константин Долгов подготовил проект поправок к закону «О безопасности КИИ». Документ, подробности которого стали известны «Коммерсанту», находится на проработке в заинтересованных федеральных органах. В Минпромторге, Минкомсвязи и Минюсте подтвердили, что проект получен и находится на рассмотрении.

Объекты КИИ – критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся госорганизации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами, из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Если законопроект будет принят, Правительство установит для госкомпаний и госкорпораций порядок перехода на отечественный софт и ИТ-оборудование, степень их необходимой локализации, а также случаи полных запретов на использование иностранных решений.

Из-за причисления гсокорпораций и госкомпаний к объектам критической информационной инфраструктуры им придется ускоренно перейти на отечественное ПО и «железо»

Требования, которые приведут к запрету организациям, находящимся под контролем иностранных физических и юридических лиц, осуществлять поддержку ПО и аппаратных средств в объектах КИИ, были разработаны по поручению Президента России Владимира Путина. Перечень этих поручений появился на сайте Кремля в июле 2019 г.

В феврале 2020 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) предложила предусмотреть возможность полного отказа от зарубежных ИТ-решений на объектах КИИ. Ведомство подготовило проект необходимых поправок к приказу о защите КИИ.

Год спустя после публикации поручений Владимира Путина, в июле 2020 г., премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что госкомпании должны до 1 января 2021 г. согласовать планы замещения иностранного лицензионного ПО до 2024 г.

В августе 2020 г. заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках подписания между Правительством и двумя госкорпорациями («Росатом» и «Ростех») соглашения о намерениях по развитию сквозной цифровой технологии «Новые производственные технологии» в целях реализации федерального проекта «Цифровые технологии» уточнил, что «к 2024 г. необходимо увеличить до 60%, а по некоторым классам – до 80% долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК».

Закон «О безопасности КИИ»

Федеральный закон «О безопасности КИИ Российской Федерации» №187-ФЗ от 26 июля 2017 г. вступил в силу 1 января 2018 г. В соответствии с законом, все субъекты критической информационной структуры должны сообщать о компьютерных атаках в Государственную систему обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) создать эту систему в 2013 г.

Реестр субъектов критической информационной инфраструктуры поручено вести ФСТЭК. Каждому субъекту КИИ в зависимости от его значимости присваивается определенная категория. При необходимости ФСБ может установить субъекту КИИ собственные средства отражения компьютерных атак. Для координации обмена информацией через систему обнаружения ФСБ организовала Национальный координационный центр компьютерных инцидентов.

Как уже идет процесс импортозамещения в госорганах и госкомпаниях

Импортозамещение в госкомпаниях и ведомствах уже началось, но регулируется пока только директивами Правительства. В апреле 2020 г. CNews писал, что переход ФНС на использование российского и открытого общесистемного ПО, в том числе, операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) взамен зарубежного проприетарного софта, по оценкам экспертов ведомства, возможен через 10 лет при условии требуемого ресурсного обеспечения. Столь существенные сроки в ФНС объясняют крайней сложностью подобного перехода.

Однако в ФНС сказали, что уже сейчас при реализации новых проектов, к которым относится создание федеральной ГИС ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и Федеральной информационной адресной системы, а также при расширении функциональных возможностей АИС «Налог-3» применяются отечественные продукты, в том числе средства обеспечения информационной безопасности (более 98% российского или открытого ПО).

В частности в процессе импортозамещения участвуют открытая СУБД PostgreSQL и софт из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи: СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional, ОС «Альт Линукс СПТ 7.0 сервер» и «Альт Линукс СПТ 7.0 рабочая станция» для виртуальных машин компании «Базальт СПО», аналитической платформы компании «Полиматика», а также серверный софт компаний «Росплатформа» и «Тионикс» и др.

В июне 2020 г. компания РЖД утвердила «Яндекс.браузер» качестве основного браузера для веб-серфинга. Также все централизованные сервера электронной почтовой системы РЖД перевела на ПО CommuniGate Pro, а в качестве антиспам-решений компания использует продукты «Лаборатории Касперского».

CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и автоматизации совместной работы. Ее производитель — компания CommuniGate Systems, основанная в 1991 г. (тогда называлась Stalker Software) Владимиром Бутенко. На базе кластерной платформы CommuniGate Pro построена российская сеть IP-телефонии оператора Sipnet.