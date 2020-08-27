Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли

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Госуслуги в превентивном формате



В России может появиться «проактивный» режим предоставления госуслуг, при котором органы власти будут самостоятельно подготавливать все необходимое для оказания услуги к моменту их наступления. Например, «автоматическую» прописку ребенка или запись его в детский сад после регистрации его рождения.

Предложение по корректировке Федерального закона о госуслугах, подготовленное департаментом обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития и внесенном в Правительство России, предлагает комплекс «новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг».

Законопроект, разработанный в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», также предлагает для оказания госуслуг подключить негосударственные организации, перевести записи о госуслугах на реестровую структуру, уточнить административные регламенты и «цифровые МФЦ».

«Принятие законопроекта позволит организовать предоставление госуслуг на новом уровне», – сказал Алексей Херсонцев, замминистра и статс-секретарь ведомства. – Предлагаемые подходы обеспечат комфортное и быстрое получение госуслуг».

Пакет изменений в закон о госуслугах

Проект постановления предлагает предоставить органам власти при наличии предварительного согласия гражданина возможность совершить все необходимые предварительные действия для оказания грядущей услуги. Гражданин получит возможность получить госуслугу в момент наступления соответствующего жизненного события.

В России могут появиться «проактивные» госуслуги

Такой «проактивный» режим позволит не только ускорить оказание госуслуг, но также сэкономит время гражданина на подготовку. Так, например, в случае принятия поправок в закон о госуслугах, по достижению гражданином возраста 45 лет ему придет сообщение о готовности нового паспорта, для получения которого понадобится захватить с собой только свежую фотографию.

Документом также предлагается расширить число уже имеющихся каналов взаимодействия в процессе обращения за госуслугой за счет некоторых негосударственных организаций. В числе примеров такой «многоканальности» приводится оформление услуг через инфраструктуру банка или «Почты России», в отделении бюро медико-социальной экспертизы или «Ростелекома».

Законопроект также предлагает отойти от нынешней модели фиксации результата оказания госуслуги выдачей документа, «который можно потерять, испортить или завладеть незаконным образом». Взамен (или в дополнение) предлагается ввести так называемую «реестровую модель».

Благодаря тому, что итог оказания большинства госуслугуслуг будет зафиксирован записью в специальном реестре, упростится процесс проверки соответствующих сведений, поскольку другие ведомства отныне не будут требовать с заявителя предъявления указанного документа, а смогут найти в реестре все необходимые им сведения.

Таким образом, обращение за услугами с предъявлением документов может свестись к указанию номера реестровой записи – по аналогии с тем, как сейчас указываются номера СНИЛС или ИНН. Например, такой номер можно использовать для проверки факта назначения гражданину социального пособия.

Документ предлагает четко определить и систематизировать процесс предоставления каждой госуслуги. С помощью «цифровых административных регламентов» в информационной системе также предполагается точно описать все возможные варианты оказания каждой госуслуги.

Так, для каждого вида заявителя (например, пенсионер, многодетная мать) предлагается установить четкий перечень необходимых документов, сроки и особенности получения госуслуги. Всю эту информацию предлагается сделать «общедоступной и удобной для получения потенциальными заявителями».

Еще одна инициатива Минэкономразвития подразумевает создание отдельных «цифровых офисов МФЦ» или выделенных «цифровых зон» в действующих центрах многофункциональных услуг.

Такие «цифровые офисы» предлагается оснастить «гостевыми» компьютерами и остальной техникой, необходимой для оформления государственных услуг и сервисов в электронном виде. В таких офисах предполагается присутствие консультантов, благодаря которым можно пройти регистрацию портале госуслуг, получить услугу в электронном виде, а также воспользоваться электронными реестрами или сервисами ведомств.

В начале мая 2020 г. CNews сообщил о том, что Минэкономразвития предложило ускорить процесс обмена данными между ведомствами для упрощения получения госуслуг заявителями за счет расширения списка представляемых ведомствами документов.

Расширение перечня предлагалось провести за счет документов, уже имеющихся в различных федеральных и муниципальных ведомствах. Всего в перечень предлагалось добавить 18 новых документов и персональных данных, находящихся в распоряжении МВД, ФНС, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также расширить объем данных, предоставляемых ФНС.

В конце апреля 2020 г. CNews также сообщил о принятом Госдумой во втором чтении законопроекте о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Оператором регистра назначена ФНС, на нее же возложена защита персональной информации регистра.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Предполагается, что регистр будет пополняться ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений.