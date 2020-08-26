Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер

Наблюдение в отношении НПО «Карат»

Как выяснил CNews, санкт-петербургский производитель электроники для армии и флота НПО «Карат» после двухлетнего судебного разбирательства, было признано банкротом. На это указывает название акта, принятого по итогам завершившегося 26 августа 2020 г. заседания по иску о банкротстве: «Введение наблюдения» (по базе картотеки арбитражных судов). Содержание этого акта (резолютивная часть решения служителей Фемиды), а также текст итогового заключения судей в публичном доступе пока не представлены.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сам «Карат» на момент выхода публикации CNews прокомментировать ситуацию не смогли.

Косвенно на то, что судьям не оставалось ничего другого, кроме как удовлетворить иск о банкротстве, указывает тот факт, что по итогам 2019 г. плачевное финансовое положение НПО «Карат» лишь усугубилось. По данным «Контур.фокус», компания показала убытки четвертый год подряд. В отчетный период их сумма стала самой значительной с 2016 г. и составила 102,2 млн руб. Предприятие, впрочем, продолжало работать, продемонстрировав в 2019 г. выручку в 188,8 млн руб. при падении этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 35%.

Напомним иск о признании НПО «Карат» несостоятельным был подан Федеральной налоговой службой (ФНС) 27 июля 2018 г. на основании задолженности в 91,2 млн руб. Под занавес разбирательства, 25 августа 2020 г. Межрайонная инспекция ФНС № 19 по Санкт-Петербургу (непосредственный истец) подала ходатайство об уточнении исковых требований. Было ли оно удовлетворено, и если да, то в какую сторону и в каком объеме оказались скорректированы претензии налоговиков, по публичным документам пока также не ясно.

Дело о банкротстве поставщика электроники для флота дошло до введения наблюдения

Сразу после подачи иска в «Карате» объясняли сложившуюся ситуацию тем, что на предприятие оказали негативное влияние известные антироссийские санкции. Представители компании отмечали, что на тот момент организация изготавливала продукцию более чем по 40 договорам. «Портфель заказов с предприятиями Минобороны позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития предприятия — его своевременное исполнение позволит погасить текущую налоговую задолженность, — рассуждают должники. — Принимая во внимание стратегическую значимость НПО “Карат” выражаем уверенность в досудебном урегулировании налоговых претензий ФНС с предоставлением возможности рассрочки по уплате налогов в ближайшей перспективе».

Как видим, уверенность представителей «Карата» оказалась необоснованной. Отметим при этом, что введение наблюдения формально является лишь одной из стадий банкротства. Судьба предприятия при этом теоретически еще не предрешена. В общем случае введение наблюдения при процедуре банкротства направлено на обеспечение сохранности имущества компании-должника, а также проведение анализа финансового состояния предприятия.

Как обстоят дела у руководства «Карата»

По данным последней публичной отчетности АО НПО «Карат» от 31 декабря 2016 г., основным акционером предприятия с долей в 75,1% выступает зарегистрированное в Москве ООО «Магнат». Оставшиеся акции делят между собой бессменный гендиректор и генеральный конструктор предприятия Леонид Московченко (доля в 13,9%) и Артем Леонидович Московченко, первый заместитель гендиректора и генконструктора (11%).

При этом еще в начале 2016 г. Леониду Московченко принадлежало 52%, а Артему Московченко 48%, то есть они были единоличными владельцами «Карата». По ряду судебных документов можно сделать вывод, что по отдельным проектам «Карат» являлся поставщиком «Магната».

По данным сайта НПО «Карат» старший Московченко с 1968 по 1990 гг. проработал в ленинградском НИИ Командных приборов (НИИ КП) в должности инженера, ведущего инженера, начальника лаборатории, заместителя главного конструктора. «При его непосредственном участии были разработаны, внедрены в производство и прошли полигонные испытания системы стабилизации высокоточных комплексов командных приборов ряда космических объектов и баллистических ракет морского базирования, большая часть из которых стоит в настоящее время на вооружении и обеспечивает обороноспособность России», — указано в справке.

Что касается младшего Московченко, то базисом для его должности первого заместителя генерального конструктора предприятия, работающего с военными, выступают дипломы школы бизнеса и гостиничного менеджмента Swiss Hotel Management School и Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и финансов. Судя по тому, что в первом случае он получил степень магистра, а во втором только бакалавра, основным его образованием стало именно обучение гостиничному бизнесу.

В начале августа 2018 г. CNews писал, что анализ базы решений арбитражных судов показывает, что 5 июня 2017 г. Банк ВТБ подал в отношении Леонида Московченко иск о признании его банкротом, указав сумму задолженности в 26,9 млн руб. 16 марта 2018 г. суд этот иск удовлетворил, постановив вести в отношении Леонида Московченко процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев до 13 сентября 2018 г.

Что касается Артема Московченко, то в отношении него Банк ВТБ 5 июня 2017 г. подал иск о банкротстве, указав сумму долга в 500 тыс. руб. Этот иск в ноябре также был удовлетворен.

Сейчас можно констатировать, что Леониду Московченко из процедуры банкротства в итоге удалось выбраться, а вот Артему Московченко — нет.

Затяжной конфликт акционеров

Тогда же, в августе 2018 г. CNews писал, что на тот момент в судопроизводстве находилось несколько дел, позволяющих судить о напряженной ситуации относительно владения предприятием. В частности Леонид Московченко с ноября 2017 г. пытался добиться расторжения договора купли-продажи акций между ним и «Магнатом». Аналогичный иск к «Магнату» рассматривался и от Артема Московченко. В свою очередь «Магнат» с мая 2017 г. судился с «Каратом» на тему признания недействительными неких решений внеочередных общих собраний акционеров.

Кроме того, «Карат» судился с «Магнатом» о признании недействительным соглашения о новации долга по «договору поставки в заемное обязательство». А Артем Московченко судится и с «Магнатом», и с «Каратом», и с третьими компаниями о признании недействительными неких сделок.

К настоящему моменту все без исключения вышеупомянутые иски по тем или иным причинам остались без удовлетворения, хотя в своих претензиях к «Магнату» двое Московченко пытались дойти до Верховного суда.

Некоторые факты о «Карате»

По собственным данным «Карата», он с момента основания в 1991 г. разрабатывает и производит сложные наукоемкие приборы и системы для авиационных, морских и наземных «носителей».

Среди основных направлений в конструкторских разработках «Карата» заявлены гиростабилизация различных оптико-электронных блоков, антенн РЛС, телевизионных антенн и др., а также системы наведения и автосопровождения, оптические и лазерные системы, электроника, программные комплексы, алгоритмы и устройства интеллектуальной обработки изображений.

«На сегодняшний день объединение производит приборы и системы различного базирования для стабилизации, наблюдения, автосопровождения, распознавания и целеуказания; комплексы обеспечения спутникового и стационарного телевещания для морских судов и др.», — говорится на сайте компании.