ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК

Стало известно, что ИТ-советника Госдумы Евгения Лифшица арестовали за попытку выманить $3 млн у находящегося под домашним арестом президента НКК Александра Калинина. Деньги должны были пойти на взятку следователям за помощь в деле Калинана, но бизнесмен своего предприимчивого соседа по коттеджному поселку предпочел сдать ФСБ.

За что арестовали Лифшица

Громкий арест главы сетевого издания «Агентство кибербезопасности» и участника экспертного совета при комитете Госдумы по информатизации Евгения Лифшица оказался связан с уголовным делом в отношении президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина.

Лифшица обвиняют в попытке мошенническим путем получить $3 млн за «минимизацию» уголовной ответственности Калинина, который с 16 июля 2020 г. находится под домашним арестом по делу о картельном сговоре при поставках оборудования для ГАС «Выборы» несколько лет назад (подробности этого дела — ниже).

По данным «Коммерсанта» Лифшиц был задержан 22 августа 2020 г. в ходе операции ФСБ, в которую обратился сам Калинин. Как было установлено в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очных ставок между Лифшицем, Калининым и свидетелями, все началось с того, что ИТ-советник Госдумы узнал от знакомых сотрудников правоохранительных органов (они сейчас устанавливаются) о проблемах Калинина, которому по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб) сейчас грозит до шести лет лишения свободы.

После этого Лифшиц, являясь соседом Калинина по поселку Московский (ТиНАО), начиная с конца июля, стал регулярно общаться с членами семьи бизнесмена, заходя к ним в гости. При этом он развернул активную переписку с сыном главы НКК Алексеем Калининым через Telegram-канал и Signal. По данным следствия, своих собеседников Лифшиц убеждал, что имеет связи в правоохранительных органах и ФСБ, благодаря чему сможет повлиять на ход разбирательства.

Евгений Лифшиц был арестован за попытку выманить деньги на взятку у главы НКК

Ссылаясь на своих знакомых силовиков, Лифшиц сообщил, что решение этого вопроса стоит не менее $3 млн, из которых $1 млн необходимо передать должностным лицам СД МВД в ближайшее время, чтобы те сразу начали действовать в пользу обвиняемого.

Между тем переговоры Лифшица с членами семьи Калинина уже контролировали оперативники ФСБ. Предположительно Лифшиц намеревался присвоить сумму и не оказывать помощь своему знакомому.

В итоге стороны договорились о первом транше, и 22 августа 2020 г. ИТ-советник Госдумы приехал к Калининым за деньгами. При получении «куклы» (настоящих в ней было только $10 тыс.) Лифшиц был задержан. В понедельник 25 августа Пресненский суд Москвы его арестовал. При избрании меры пресечения было учтено и то обстоятельство, что у подследственного действительно имеется широкий круг знакомых в правоохранительных органах, которые могут повлиять на ход расследования. При этом не исключается, что у него могут быть неустановленные сообщники. Кроме того, Лифшиц проверяется на причастность и к другим преступным эпизодам.Источники «Коммерсанта» утверждает, что при обыске у задержанного были изъяты документы, касающиеся некоторых уголовных дел, боевые патроны и «очень крупная сумма денег».

По данным «Коммерсанта», свою вину Лифшиц уже полностью признал. За преступления, описываемые ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), он может оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

В чем проблемы Калинина

Напомним, утром 15 июля 2020 г. CNews со ссылкой на свой источник писал, что корни истории с арестом Александра Калинина берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

В частности, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус» (входит в НКК), «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по утверждению ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля». В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагал источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

Вечером 15 июля 2020 г. данная версия подтвердилась в комментариях ФАС для РБК. «Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 года, — рассказал изданию начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. — Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали НМЦК (начальную цену контракта; — прим. CNews) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное».

Как Лифшиц обманул Правительство

С Евгением Лифшицем как с главой «Агентств кибербезопасности» и его деятельностью в экспертном совете связана важная история. Как сообщал CNews, в начале декабря 2019 г. на стол бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву легло письмо с идей создать на базе фонда «Сколково» ИТ-интегратора для госорганов, который в отличие от коммерческих структур смог бы в полной мере придерживаться политики импортозамещения.

Как выяснилось позже, автором письма Медведеву был сам Евгений Лифшиц. Он представился директором по стратегическому развитию технопарка «Сколково» и даже обратился к экс-премьеру с просьбой предоставить ему возможность доложить лично о предлагаемых инициативах. При всем этом Лифшиц никогда не работал в технопарке, более того, такой должности в «Сколково» никогда не существовало.

Лифшиц не стал отрицать эти факты. «Когда я подписывал и отправлял это письмо, шли только переговоры о моем трудоустройстве в “Сколково”. Официально я еще не был назначен на должность, которую указал в письме, а письмо не было согласовано с руководством “Сколково”», — сказал ИТ-эксперт Госдумы.

Отправку письма Лифшиц объяснил тем, что являлся «одним из основных идеологов» создания ИТ-интегратора. А написал письмо экс-премьеру, чтобы «ускорить запуск проекта и обсудить, какими мерами правительство может его поддержать». Но когда Медведев дал резолюцию на это письмо, и в «Сколково» поступили поручения проработать проект, переговоры о найме «прекратились, назначение пока не состоялось».

Еще одно не менее известное предложение Лифшица, высказанное им на посту ИТ-эксперта Госдумы – это идея по ужесточению ответственности за комментарии в интернете, озвученная в декабре 2019 г. Он настаивал на том, что наказание за написанное должны нести не ресурсы, где были опубликованы комментарии, а непосредственно их авторы. «Мое мнение, что все пользователи должны отвечать за те посты, которые публикуют. Это стало нормой, когда в соцсетях под любой новостью разжигаются конфликты. Есть пользователи, которые честно и откровенно пишут, что их не устраивает, а есть пользователи, которые из этого разжигают ненависть», — сказал Лифшиц радиостанции «Говорит Москва».

Бизнес-опыт Лифшица

По данным ресурса «Руспрофайл», на 25 августа 2020 г. Евгений Лифшиц был учредителем более чем десяти организаций. В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого – это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

Согласно информации с официального сайта компании, среди ее клиентов есть Минобороны России, «Ростелеком» «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и другие связанные с государством предприятия. Лифшицу принадлежат 45% ООО «Лансис».

Уставный капитал большинства компаний, в число учредителей которых входит Лифшиц, не превышает 30 тыс. руб. Исключение составляют лишь ООО «Агентство интеграций» (уставный капитал 100 тыс. руб., доля Лифшица 26%, регистрация в Москве в сентябре 2016 г., работает в сфере финансовых услуг и находится и процессе ликвидации) и ООО «Научно-технологический центр “Катафот”».

НТЦ «Катафот» зарегистрирован в Москве в январе 2003 г. Основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля (код ОКВЭД 46.90), уставный капитал – 271,2 тыс. руб. Лифшиц удерживает 50-процентную долю в компании.

В дополнение к этому Лифшиц является руководителем автономной некоммерческой организации (АНО) «Информационно-консультационный центр по организации конкурсных процедур “Честный конкурс”». Она зарегистрирована в Москве, дата регистрации — август 2016 г., основное направление работы — деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10).