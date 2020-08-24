«Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку

Облачный «Мой офис» для госсектора

Компания Merlion запустила новое решение на базе отечественного офисного пакета «Мой офис» в облаке на платформе Merlioncloud.

Продукт позиционируется в качестве решения для федеральных и региональных органов государственной власти, которым требуется перевод на удаленную работу без серьезных вложений в модернизацию инфраструктуры. Предоставление доступа к ПО осуществляется по модели SaaS (Software as a Service, «программное обеспечение как услуга»).

Как рассказал CNews генеральный менеджер Merlioncloud Дмитрий Спиридонов, доступ к решению с георезервированием предоставляется на базе двух дата-центров – ЦОДа Greenbush DC в Зеленограде и ЦОДа «Мерлион», расположенного в Красногорске. Пользователям услуги предоставляется полный контроль над собственными данными в облаке с помощью технологий «Моего офиса».

Представителям госсектора предложили облачное решение на базе «Моего офиса»

На вопрос CNews о том, почему же новый продукт нацелен именно на госсектор, Спиридонов ответил, что «в связи с пандемией и курсом на удаленную работу стал очевиден спрос на такой продукт, как надежное программное решение для госорганов, и Merlion принял решение запустить его, используя технологии "Моего офиса"».

Состав решения

Облачное решение, основанное на комплекте «Мой офис Частное облако», позволяет создавать и редактировать текстовые и табличные документы, работать с электронной почтой, календарем и контактами. Доступ ко всем облачным приложениям осуществляется из любого места и в любое время вне зависимости от устройства, в том числе мобильного, и платформы.

Решение также включает услуги технической поддержки, которые оказывает соответствующее подразделение Merlioncloud. В процессе оказания услуг технической поддержки задействовано более 20 сотрудников. В компании заверяют, что решение может быть масштабировано на любое количество рабочих мест. Масштабирование позволяет оплачивать ровно столько, сколько использовано. Заказчик не платит за лишние лицензии и ресурсы с одной стороны, а с другой всегда может оперативно нарастить мощности стенда.

Бесплатное тестирование и финальная стоимость услуги

Merlion предлагает бесплатный тест нового решения. Клиентам обещают трехмесячный пробный доступ к облачному офисному решению со 150 рабочих мест.

Финальная стоимость услуги по завершении испытательного периода будет определятся по итогам конкурсных процедур заказчиков.

Среднерыночную цену за одно рабочее место в Merlion оценивают в 600-1000 руб. в зависимости от ряда факторов. При этом экономия ИТ-бюджета в долгосрочной перспективе по сравнению с разворачиванием собственной инфраструктуры может достигать 80%.

Кто пользуется ПО «Мой офис» в России

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». По SaaS-направлению НОТ с Merlion сотрудничают с 2016 г., а в рамках проекта Merlioncloud – с момента его старта, то есть в 2018 г.

Приложения из состава пакета «Мой офис» адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS, Tizen и «Аврора». По состоянию на 24 августа 2020 г., 10 продуктов компании «Новые облачные технологии» внесены в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

А середине августа 2020 г. CNews писал о том, что «Газпром» и его дочерние инжиниринговые и региональные структуры впервые опробовали «Мой офис». Сообщалось, что закуплено немногим более 400 лицензий – как стандартной, так и профессиональной версии продукта.



В декабре 2019 г. Пенсионный фонд России закупил для своих сотрудников 13,6 тыс. лицензий российского программного обеспечения «Мой офис Стандартный» на сумму 69,2 млн руб. В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

Следует также упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис Стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора тогда выступила компания Digital Design.

Также отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту из пакета «Мой офис».