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Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны»

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Бизнес Законодательство Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Российские ассоциации разработчиков ПО и электроники направили Михаилу Мишустину письмо с призывом создать при Правительстве общее для двух отраслей координирующее агентство. Сейчас они раздельно курируются Минкомсвязи и Минпромторгом.

Агентство — над Минкомсвязи и Минпромторгом

Как стало известно CNews, отечественные разработчики ПО и производители электроники консолидировано обратились в Правительство России с предложением создать Агентство технологического развития с прямым подчинением Правительству, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих упомянутых отраслей. Сейчас кураторами индустрий софтверной разработки и выпуска радиоэлектроники отдельно занимаются Минкомсвязи и Минпромторг соответственно.

Письмо с упомянутой инициативой на имя главы Правительства Михаила Мишустина было направлено 17 августа 2020 г. (копия имеется в распоряжении CNews). Подписи под документом поставили исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский и президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

По данным CNews, идея обсуждалась и предварительно была поддержана в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга и в департаменте государственных программ Минэкономразвития. Кроме того, по сведениям источника CNews близкого к окружению замглавы Правительства Юрия Борисова, курирующего радиоэлектронную отрасль, в Правительстве инициатива создания межведомственного координирующего агентства уже рассматривается.

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Мишустину предложили создать над Минкомсвязи и Минпромторгом агентство управления отраслями разработки ПО и электроники

В Минкомсвязи сообщили CNews, что в настоящий момент реализация описанных в письме координационных задач уже обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия. «Министерство ведет постоянный диалог с бизнесом по вопросам развития ИТ-отрасли и готово обсуждать предлагаемые им инициативы», — добавили представители ведомства.

Аргументация отраслевых ассоциаций

Идею создания координирующего агентства в АРПЭ и «Руссофте» объясняют в своем письме тем, что реализация государственных стратегических планов по цифровизации экономики, по развитию отрасли ИТ и электронной промышленности требует создания целостной системы госуправления, которая позволит связать между собой задачи по внедрению цифровых технологий, созданию ИТ-сервисов, разработкам прикладного и системного ПО, разработкам электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности.

«Считаем, что без совместного планирования и согласованного управления проектами всех этих направлений цели соответствующих государственных программ не будут достигнуты», — говорится в документе. «Разрозненные усилия государственных ведомств, консорциумов и ассоциаций за прошедшие несколько лет дают недопустимо малый эффект», — эта достаточно жесткая формулировка содержалась в версии документа, которая была представлена авторами письма CNews как окончательная, хотя в его итоговый текст, направленный Мишустину, так и не вошла.

Авторы воззвания полагают, что на современном этапе развития рынков нет простых решений по развитию отраслей ИТ и электроники. И для устойчивого развития требуется согласованная настройка ряда инструментов госрегулирования.

В числе последних указаны таможенно-тарифное регулирование, стимулирующее перенос производства в Россию, технологическая политика в инфраструктурных проектах, которая преодолевает зависимость от зарубежных вендоров и создает спрос на российские разработки, регулирование госзакупок, которое создает преференции российской продукции, обеспечивая при этом прозрачность и, как следствие, высокий уровень конкуренции.

Также в числе инструментов упоминаются требования информбезопасности, которые устанавливают ограничения на использование зарубежных разработок в критической информационной инфраструктуре, техническое регулирование, перекрывающее вход на рынок для некачественного оборудования, налоговые льготы, создающие стимулы для расширения частных инвестиций в разработки, формирование программ обучения в технических ВУЗах, ориентированных на открытые технологии и стандарты, государственные меры поддержки экспорта российских разработок.

«Эти инструменты находятся в настоящее время в руках разных ведомств, каждое из которых руководствуется своими установками, зачастую противоречащими друг другу, — рассуждают представители ассоциаций. — Министерства в первую очередь обеспечивают устойчивость подведомственных организаций и сами являются частью сложившейся системы отношений. Для изменений и согласования всех настроек государственного управления министерствам необходимо участие проектно-ориентированного Агентства развития».

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