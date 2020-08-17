Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов

Бюджет на федеральный проект по искусственному интеллекту существенно сократился. Вместо суммы в 124,8 млрд руб., которую планировали направить в начале 2020 г. (из них 89,7 млрд руб. бюджетных средств), на проект будет направлено всего 27,7 млрд руб. (из них 22,4 млрд руб. из бюджета).

Искусственный интеллект подождет

На федеральный проект по искусственному интеллекту будет выделено 27,7 млрд руб. (из них бюджетные средства – 22,4 млрд руб.), вместо суммы в 124,8 млрд руб. (из них бюджетные средства – 89,7 млрд руб.), которую планировали выделить еще в начале 2020 г. Это следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) от 13 августа 2020 г., с которым ознакомился «Коммерсант».

Такие же данные предоставил в своей презентации Сбербанк, который участвует в детальной разработке проекта. Бюджет будет сокращен в том числе путем финансирования мероприятий по ИИ за счет бюджетов других федеральных проектов и ФОИВов, а также объединения мероприятий.

Речь идет прежде всего об изменении подхода к формированию бюджета: 22,4 млрд руб., по данным источника, на который ссылается «Коммерсант», — «центральная часть», которая будет направлена на покрытие расходов, связанных с разработкой. Другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию иных федеральных проектов и ФОИВов.

В июне 2020 г. Минкомсвязи предложило объединить проект с уже существующим проектом «Цифровые технологии», но бизнес, Сбербанк и Минэкономики идею не поддержали, объяснив это тем, что проект для ИИ уже разработан, и госбюджет в 89,7 млрд руб. средств до 2024 г. согласован.

За полгода бюджет на искусственный интеллект сократился почти на 100 млрд рублей

Согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля 2020 г., на который ссылается «Коммерсант», Минкомсвязь поручило выделить около 25 млрд руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика» на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 г.

Как готовился федеральный проект по ИИ

В мае 2019 г. Сбербанк по поручению Президента России Владимира Путина подготовил проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Изначально работы по проекту курировало Минкомсвязи. Документ предполагал господдержку разработки алгоритмов искусственного интеллекта, создание отечественного ПО и аппаратного обеспечения, подготовку специалистов и регулирование нормативной базы.

Затем в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» была подготовлена дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики. В сентябре 2019 г. вице-премьер Максим Акимов утвердил решение о смене курирующего министерства на Минэкономики. Минкомсвязи по-прежнему участвует в проекте, например отвечает за финансирование создания развития открытых библиотек в сфере ИИ.

В конце 2019 г. Сбербанк подготовил федеральный проект «Искусственный интеллект», который предполагал затраты в размере 120 млрд руб. за период до 2024 г. Общая сумма затрат на достижение целей, заложенных в федеральный проект «Искусственный интеллект», до 2024 г. включительно составляла 120,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 90,5 млрд руб., внебюджетные источники – 29,5 млрд руб. При этом федеральный бюджет на 2019-2021 гг. уже содержал финансирование в размере 29,5 млрд руб. на указанные цели.

Основным источником внебюджетного финансирования должен был стать сам Сбербанк – он собирался вложить в развитие искусственного интеллекта 112,5 млрд руб. Также в финансировании мероприятий планировал участвовать «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ). Обозначенная дорожная карта была разработана в рамках другого федерального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика» – «Цифровые технологии». Предполагалось, что общий размер затрат составит до 2024 г. 400 млрд руб., из них 50 млрд руб. – бюджетные средства и 350 млрд руб. – внебюджетные источники.

Также в конце 2019 г. РФПИ, Сбербанк, «Газпромнефть», «Яндекс», Mail.ru Group и компания «Мобильные телесистемы» (МТС) в присутствии Владимира Путина договорились о создании консорциума с целью развития искусственного интеллекта.

В январе 2020 г. сумма, которую планировалось направить на развитие искусственного интеллекта до 2024 г. немного поменялась, и составила 124,8 млрд руб. (из них 89,7 бюджетных средств).

Перераспределение средств

В апреле 2020 г. CNews писал, что Министерство финансов России попросило заблокировать бюджеты национальной программы «Цифровая экономика» с целью перераспределения средств в пользу резервного фонда. Сокращение объема финансирования составило 14,34 млрд руб., то есть более 11% от всех средств, которые планировалось потратить на реализацию программы в 2020 г.

Проект «Цифровая экономика» не единственный подвергся сокращению. Бюджеты ряда государственных ведомств на 2020 г. уменьшились в общей сложности на 55 млрд руб.

Блокировке подлежат все средства, которые планировалось направить в 2020 г. на внедрение технологий связи 5G (1,5 млрд руб.) и проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи (584,9 млн. руб.).

В резерв также отправили 3 млрд руб., предусмотренные на обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, а также 1,5 млрд руб. на цифровизацию государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Также был лишен госфинансирования в рамках «Цифровой экономики» АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (220 млн руб.) и проект по созданию и обеспечению функционирования цифровой платформы «Образование в Российской Федерации для иностранцев» (719,6 млн руб.).

С 3,3 до 1,9 млрд руб. уменьшился объем финансирование покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры страны. Почти вдвое был урезан бюджет по статье о создании единого цифрового окна для обратной связи и жалоб на чиновников. На треть меньше средств, предусмотренных бюджетом на 2020 г., получит проект по созданию национальной системы управления данными.

С 2,55 до 2,03 млрд руб. снизился объем средств, которые планируется израсходовать на обеспечение хранения и обработки информации госорганов в государственной единой облачной платформе. Также теперь на внедрение в госорганах типового рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО предусмотрено 1,87 млрд руб. вместо первоначально запланированных 2,2 млрд.

Как ранее сообщал CNews, по итогам 2019 г. «Цифровая экономика» исполнила бюджет едва ли не хуже всех нацпрограмм России — на уровне 73,3%, при том, что средний уровень по нацпроектам составил 91,4%. Минкомсвязи, на тот момент возглавляемое Константином Носковым, не смогло обеспечить освоение более 26 млрд руб. бюджетных средств.