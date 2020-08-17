«Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую»

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Структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа, запускает миграцию системы документооборота. В ходе проекта российская СЭД DocsVision будет заменена на некую «импортонезависимую». Возможно действующая СЭД не достаточно гладко интегрируется с отечественными ОС и СУБД.

Импортонезависимая СЭД взамен отечественной

Дочерняя структура «Газпрома», «Газпром ПХГ» (ПХГ — подземное хранение газа) готова потратить 32,9 млн руб. на внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «на импортонезависимой платформе». При этом замене подлежит так называемая историческая СЭД организации на платформе DocsVision. Эта СЭД является российским продуктом одноименной компании, чьи элементы включены в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.

Сумма 32,9 млн руб. выставлена в качестве начальной цены договора в тематическом тендере «Газпрома ПХГ». Он стартовал 31 июля 2020 г. в абстрактном формате «прочие». Прием заявок от соискателей продлится до 20 августа, подведение итогов намечено на 26 августа. Основные работы по договору запланированы на 2021 г.

В чем именно заключается смысл перехода с отечественной СЭД на импортонезависимую, в «Газпроме ПХГ» на момент выхода материала объяснить CNews не смогли. При этом в тендерной документации основной целью проекта заявлено внедрение СЭД, «работающей на российских или свободных операционных системах, а также поддерживающей СУБД российских производителей, соответствующей требованиям по информационной безопасности и включенной в Единый реестр российских программ».

«Газпром ПХГ» покидает СЭД DocsVision

По открытым данным, СЭД DocsVision исторически была тесно интегрирована с платформой Microsoft.

Внедрение альтернативного продукта охватит администрацию «Газпрома ПХГ» в Санкт-Петербурге и 24 его филиала по всей России.

Некоторые подробности проекта

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, «Газпрому ПХГ» требуется СЭД для автоматизации полного жизненного цикла управления документами, в том числе составляющих коммерческую тайну и иную информацию ограниченного доступа, а также электронных документов, имеющих юридическую значимость.

Также система должна обеспечивать организацию и контроль деловых процессов, организации защищенного электронного архива документов. Ее системно-техническая инфраструктура будет состоять из вычислительного оборудования, систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования филиалов и администрации, включенных в единую ведомственную сеть передачи данных (ЕВСПД), посредством различных каналов связи с разной пропускной способностью.

Среди характеристик архитектуры СЭД установлена возможность организации решений, используя реально масштабируемую платформу, что позволит наращивать СЭД, адаптироваться к расширению предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач за счет подключения дополнительных филиалов и удаленных пользователей.

Другими характеристиками являются поддержание непрерывности жизненного цикла электронных документов, обеспечение прозрачного доступа пользователя к потоку работ и к информации о состоянии элементов системы, включая регламентированные права пользователя самостоятельно создавать новые и изменять существующие элементы (например, папки документов).

Также указывается возможность разграничения прав для доступа к электронному архиву, к конфиденциальному делопроизводству, наличие электронной подписи.

Предусмотрена интеграция решений СЭД с внешними приложениями или внешней базой данных — за счет набора средств интеграции и открытой архитектуры. Подразумевается наличие готового инструментария (модули и коннекторы к сервисам обмена, ЮЗДО) позволяющего адаптировать систему, интегрировать ее с другими системами, а также собственными силами модифицировать с учетом развития процессов у заказчика.

В СЭД должен быть заложен встроенный интеллект и механизм для распознавания информации с последующим автоматическим заполнением атрибутов объектов системы, а также возможность проведения многомерного анализа данных с использованием механизмов динамической группировки и детализации показателей в отчетах, наложение фильтров, вычислений, отслеживания изменений в данных.

Несколько фактов о «Газпром ПХГ»

По собственным данным организации, «Газпром ПХГ» является 100-процентным дочерним предприятием «Газпрома», объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, расположенные на территории России. Численность «Газпрома ПХГ» составляет более 8 тыс. человек.

В справке компании говорится о том, что в настоящее время «Газпром ПХГ» эксплуатирует 23 хранилища, созданных в 27 геологических структурах (17 — в истощенных газовых месторождениях, восемь — в водоносных структурах, два — в отложениях каменной соли). Фонд арендуемых и собственных скважин составляет 4576 единиц. В эксплуатации находится 20 компрессорных станций, состоящих из 37 компрессорных цехов, а также 217 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью свыше 942,3 МВт.

В составе организации находятся 25 филиалов, которые размещены в основных районах потребления природного газа: от Калининградской области до Ханты-Мансийского автономного округа и от Ленинградской области до Ставропольского края. Среди них 19 управлений по подземному хранению газа, четыре управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, Инженерно-технический центр и Управление материально-технического снабжения и комплектации.