Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber

В Минске вооруженные люди ворвались в офисы «Яндекса» и Uber

Около 13:00 13 августа 2020 г. неизвестные вооруженные люди заблокировали в Минске офисы «Яндекса» и такси-агрегатора Uber, сообщило агентство ТАСС. Сотрудник силовых органов Белоруссии пояснил агентству, что в офисах компаний ведутся следственные действия.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила эту информацию, добавив, что сейчас компания выясняет подробности. Отметим, что ранее большинство сотрудников белорусского «Яндекса» перешли на удаленку.

Телеграм-канал «За телеком» сообщил, что сотрудники белорусской компании Wargaming (разработчик онлайн-игр World of tanks и World of warships) спешно покинули офис, ожидая прихода силовых структур. Сама компания это опровергла, отметив, что ее сотрудники и так переведены на удаленку.

Протесты в Белоруссии и сломанный интернет

Напомним, в воскресенье, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с результатом в 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 г. Большинство оппозиционных кандидатов не были допущены к выборам и либо покинули страну, либо оказались за решеткой.

Оппозиция сплотилась вокруг Светланы Тихановской, жены оппозиционного политика Сергея Тихановского, также не допущенного до выборов и находящегося под арестом. Тихановская не признала результаты выборов и с вечера воскресенья в стране начались несанкционированные акции протеста.

Минский офис «Яндекса» находится в бизнес-центре «Рубин-плаза» на улице Дзержинского

С вечера 9 августа в стране начались перебои с интернетом. Внешними магистральными канала в Белоруссии обладают только две организации: принадлежащий государству оператор фиксированной связи «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ), созданным Оперативно-аналитическим центром при президенте страны (ОАК).

По данным автора телеграм-канала «За телеком» Михаила Климарева, в 2018 г. НЦОТ закупил DPI-систему для управления интернет-трафиком за $2 млн. Как полагает автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин, власти страны решили заблокировать зарубежный трафик, зашифрованный по протоколу TLS, а также внешний трафик, передаваемый по сетевому протоколу IPv6.

В результате для жителей Белоруссии оказались не доступны множество зарубежных ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры. Это, в свою очередь, лишило протестующих возможности координировать свои действия.

Попытки использовать средства обхода блокировок, например, VPN, также оказались затруднительными. В то же время основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал приложить усилия для обеспечения доступности его мессенджера в Белоруссии. Для доступа к Telegram жители страны стали использовать специализированные прокси-сервера.

Внутри Белоруссии местные сайты, включая ресурсы, использующие шифрование и IPv6, продолжали работать. Проблемы доступом наблюдались к независимым от властей ресурсам Tut.by и Onliner.by. В тоже время белорусские сайты, использующие шифрование, не открывались извне. Проблемы с интернетом приводили и к сбоям в работе таких сервисов, как «Яндекс.такси» и Uber.

В среду работа интернета в Белоруссии была восстановлена, хотя протесты не прекратились. «Белтелеком» назвал произошедшее техническим сбоем, вызванного Ddos-атакой, и пообещал выплатить компенсацию абонентам. Лукашенко заявил, что белорусский интернет был атакован извне.

Удар по белорусской ИТ-отрасли

Нестабильность в работе интернета особенно чувствительно ударила по белорусской ИТ-отрасли, которая активно развивалась в последние годы. В 2006 г. в Минске был создан Парк высоких технологий (ПВТ), резиденты которого имеют налоговые льготы.

В ПВТ располагаются, в том числе, офисы компании Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) и созданного в Белоруссии американского ИТ-аутсорсера EPAM. В 2017 г. в Белоруссии был принят Декрет о цифровой экономике, расширивший налоговые льготы для резидентов ПВТ и легализовавший для них операции с криптовалютами.

Ранее Wargaming сообщал о проблемах с информационной и технической поддержкой своих игр, а также с доступом своих пользователей к игровым серверам World of Tanks. Среди белорусского ИТ-сообщества также стали раздаваться призывы к подаче иска против государства из-за проблем с интернетом.

Резиденты ПВТ написали открытое письмо, опубликованное на сайте dev.by. Подписанты предупредили, что складывающаяся в стране ситуация не способствует развитию ИТ-отрасли и приведет к оттоку ИТ-специалистов и сокращению инвестиций в отрасль. Авторы письма требуют прекратить насилие в отношение протестующих, освободить политзаключенных, провести свободные выборы и обеспечить свободный доступ к информации.

Николай Мурзенков, директор одного из резидентов ПВТ - компании Iomico - записал видеообращение, в котором пожаловался на давление со стороны руководства парка. По словам Мурзенкова, его принуждают провести разъяснительную работу с сотрудниками с целью не допустить их участия в протестных акциях. Мурзенков считает, что за этим стоит директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Основатель компании EPAM, уроженец Белоруссии Аркадий Добкин также опубликовал обращение к сотрудникам компании. Он призвал тех из них, кто выходит сейчас на улицы, прежде всего подумать о своей безопасности. В то же время Добкин добавил, что «Белоруссия - это ДНК компании», и пообещал организовать горячую линию для помощи тем сотрудникам, кто был несправедливо задержан или пострадал иным образом.

Дополнение

Около 16:00 по московскому времени «Яндекс» сообщил агентству «Интерфакс», что его офисы в Минске разблокированы. По словам представителя компании, обыск проводился сотрудникам ГУБОПиК Белоруссии, при этом основании для обыска в соответствующем постановлении не было детализировано. В ходе обыска документы и оборудование не изымалось, отметили в компании.