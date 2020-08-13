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Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года

Бизнес Законодательство Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
Минкомсвязи предлагает продлить действие скидки на 30% при оплате госпошлин в электронном виде до 2022 г. Льгота, которая истекает в конце 2020 г., стимулирует рост обращений на портал Госуслуг и своевременную оплату пошлин.

Минкомсвязи просит продлить скидку на госуслуги

Минкомсвязи России направила на рассмотрение в Минфин поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают действие скидки в 30% на оплату госпошлины при получении государственных услуг в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Минкомсвязи России.

В данное время оплачивать госпошлины со скидкой можно только до 1 января 2021 г. (ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ). Скидка действует только для физических лиц и при безналичной оплате. То есть если подать заявление на оформление загранпаспорта лично в МФЦ или ведомстве, за документ нужно заплатить 5 тыс. руб. А если отправить заявление через Госуслуги, то со скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 руб.

Согласно данным портала Госуслуги скидка в 30% распространяется на услуги Единого портала госуслуг, требующие оплаты государственной пошлины: это получение и замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, регистрация и расторжение брака, получение загранпаспорта и паспорта гражданина РФ, регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС и аттестация права на управление маломерными судами, а также все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии России. По данным сайта портала со временем список услуг расширится.

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Минкомсвязи предлагает продлить действие скидки на 30% при оплате госпошлин в электронном виде до 2022 г.

Предложение о продлении льготы внесено в проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлено на рассмотрение в Минфин России.

Популярность электронных платежей растет

По данным министерства, электронные госуслуги экономят прежде всего время граждан. Каждый год количество заявлений на получение госуслуг в электронном виде прирастает. В 2019 г. пользователи портала совершили 62,4 млн платежей, куда вошли госпошлины, штрафы и налоги на общую сумму 66,4 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2018 г.

Напомним, что с 1 января 2016 г. действует скидка на оплату штрафов ГИБДД, которая составляет 50%. Эта норма описана в п. 1.3 ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ. Скидка предоставляется при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые предусмотрены главой 12 КоАП РФ. Основное условие для скидки — штраф нужно оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления. Обычный срок для уплаты штрафа — 60 дней после того, как постановление вступит в силу.

В июне 2020 г. портал Госуслуг продлил акцию по оплате автоштрафов картой «Мир» без комиссии на портале Госуслуг, а также в мобильном приложении. Акция действует с 24 июня 2019 г. по 23 июня 2021 г.

Не менее существенна и экономия денежных средств. В 2019 г. пользователи электронных госуслуг совершили оплату государственных пошлин на общую сумму 22,7 млрд руб., воспользовавшись действующей скидкой. Без льготы они заплатили бы 32,4 млрд руб.

Выросло число обращения через Единый портал госуслуг за получением услуг с высокой пошлиной. Например, количество обращений для оформления загранпаспорта выросло с 15,67 млн в 2018 г. до 17,95 млн в 2019 г. (стоимость услуг составила от 1 до 5 тыс. руб.)

Законодательные изменения

В ноябре 2016 гг. был принят законопроект «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который был разработан Минкомсвязи России и предусматривал возможность получить льготу по оплате государственной пошлины в случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме. Закон предусматривал оплату пошлины с коэффициентом 0,7. Затем действие скидки продлевали, сначала до 2019, потом до 2020 гг. (ст.4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).

В ноябре 2019 г. на портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay. До этого на сайте можно было расплатиться банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или деньгами с мобильного счета.

В августе 2020 г. на едином портале госуслуг (ЕПГУ) стартовал эксперимент, благодаря которому граждане и бизнес могут использовать свой личный кабинет для обжалования решений надзорных органов в досудебном порядке, включая назначение плановой или внеплановой проверки, а также случаи бездействия должностных лиц.

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