Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»

«Удаленщик» приравнен к обычному сотруднику

Минтруд разъяснил, как переводить сотрудников на удаленную работу, даже если это не указано в трудовом договоре. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Работодатель должен издать приказ о переходе на удаленный режим работы с точной датой начала и окончания этого периода, описанием условий и продолжительности рабочего дня.

Зарплата в случае сохранения всех трудовых обязанностей должна выплачиваться в полном объеме.

Прежде для оформления на работу удаленного сотрудника работодатель обходился либо договором гражданско-правового характера, либо заключал обычный трудовой договор, где местом работы указывался адрес работодателя, но не возможность дистанционного режима, тем более по желанию сотрудника. Если работодатель и сотрудник договаривались об удаленном режиме, частно в устной форме, работодатель не брал на себя ответственность за обеспечение сотрудника техникой и организацию рабочего места, а также часто предъявлял завышенные требования к сотруднику, вынуждая быть на связи практически круглосуточно.

Все это делало удаленных сотрудников очень уязвимыми, особенно если речь шла о таких категориях сотрудников, как беременные женщины, многодетные матери, пенсионеры и инвалиды.

Минтруд разъяснил, что при отправке сотрудника на «удаленку» его зарплата должна оставаться прежней

В других случаях работодатель заключал особый трудовой договор о дистанционной работе (ст. 312.1 ТК РФ), где тщательно прописывалась ответственность работника и обязанности работодателя. В этом случае, по закону работодатель должен был обеспечить сотрудника необходимым программным обеспечением, мобильной связью, техникой для работы, либо выплатить компенсацию сотруднику, если все это предоставлял он себе сам.

Законопроект об «удаленке»

Сейчас Госдума ведет работу с законопроектом об особенностях регулирования дистанционной работы. 21 июля 2020 г. законопроект был принят в первом чтении. Согласно документу, предлагается ввести три вида «удаленки». Первый – это «дистанционная (удаленная) работа», то есть работа «вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя». Второй – «временная дистанционная (удаленная) работа». Такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третий – «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Такое название получил режим работы, включающий в себя одновременно и работу на стационарном рабочем месте, и дистанционную (удаленную) работу.

В законопроекте предусмотрено право работника, находящегося на постоянной удаленной работе, а также сотрудника, пребывающего в режиме временной дистанционной занятости, быть «офлайн». Должен быть определен порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе. Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

Согласно проекту поправок, перевод на дистанционную работу может осуществляться только с согласия работника. Есть категории работников, которых переводят на временную удаленную работу в приоритетном порядке: беременные женщины, инвалиды, пенсионеры по возрасту, работники, имеющие детей до 14 лет или осуществляющие уход за больными родственниками. Напомним, что ранее работодатель мог официально уволить сотрудника, оформленного по обычному трудовому договору, если тот по каким-то причинам по устной договоренности с работодателем переходил на удаленный режим работы и не мог в дальнейшем вернуться к офисной работе в полном объеме. Основанием служило то, что в стандартном трудовом договоре не было закреплено желание сотрудника выбрать режим удаленной работы.

Также удаленные работники получат право пользоваться электронным документооборотом без дублирования большинства кадровых документов на бумаге. Для этого предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Апреля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении краткосрочного эксперимента по отказу от бумажных трудовых договоров. Он продлится до 31 марта 2021 г., и пока участие в нем добровольное. Напомним также, что с 1 декабря 2020 г. в силу вступил закон об электронных трудовых книжках (Федеральный закон № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»).

Насколько это актуально сейчас

По информации Минтруда, сейчас в удаленном режиме трудятся 9% работников организаций, максимум на пике пандемии составлял 11%. Пандемия в связи с распространением коронавируса ускорила масштабный перевод сотрудников на удаленный режим работы, а также заставила организации быстрее перестраивать свои подходы к организации рабочего процесса и пространства. Российские и зарубежные компании не спешат возвращать с «удаленки» сотрудников. Microsoft позволила сотрудникам работать из дома вплоть до октября 2020 г., даже если в странах из проживания изоляционные меры, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты раньше. Также сотрудники Mail.ru Group продолжат работу в дистанционном режиме минимум до октября 2020 г. В Apple призвали сотрудников в США не ждать полноценного возвращения в офисы до конца года. А сотрудники Twitter, Facebook и Google «оставлены» на удаленке до лета 2021 г.

В августе 2020 г. российский мультимедийный холдинг РБК заявил, что в течение нескольких месяцев переведет большинство сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе, а X5 Retail Group, мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» запустила проект по удалённой работе Home Office и трансформацию своих офисов на территории России. В рамках проекта около 60% сотрудников перейдут на удалённый и комбинированный режимы работы. Компания сохранит все условия оплаты труда, льготы и компенсации вне зависимости от выбранного формата работы. Решение о графике удалённой работы сотрудник, деятельность которого допускает такой режим, может принять самостоятельно

Также с 1 сентября 2020 г., в 14 регионов России начнется глобальный эксперимент по внедрению «цифровой образовательной среды» в школах, колледжах и организациях дополнительного образования. Он затронет огромное количество сотрудников, трудящихся в образовательных учреждениях. Согласно проекту Правительства «О проведении в 2020 – 2022 гг. эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды» нововведение к 2024 г. распространится по всей стране.