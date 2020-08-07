Российским ЦОДам снизят тарифы на электричество в 2-3 раза

Стратегические оптовики

Правительство России планирует с 1 января 2021 г. обеспечить операторов российских коммерческих ЦОДов доступом на рынок оптовой электроэнергии. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Минкомсвязи, опубликован на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Тарификация электроснабжения важна для развития рынка коммерческих ЦОДов, поскольку расходы на оплату электроэнергии доходят до 40% операционных затрат операторов и таким образом значительно влияют на себестоимость предоставляемых услуг. Снижение тарифов на электроэнергию для ЦОДов посредством доступа на оптовый рынок позволит снизить стоимость электроэнергии для операторов на 30-50%, отмечается в пояснительной записке к проекту.

«Для повышения рентабельности ЦОД и содействия развитию облачных услуг тарифы на электроэнергию должны быть существенно снижены. Это обеспечит значительное конкурентное преимущество российских ЦОД как для хранения на территории страны данных российских пользователей, так и в целом на мировом рынке цифровых услуг», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Проект постановления разработан в целях исполнения поручения Президента России № Пр-1086 от 3 июля 2020 г., составленного по итогам совещания по развитию отрасли информационных технологий и связи 10 июня 2020 г., где Владимир Путин, в частности, поручил проработать вопрос обеспечения дата-центров льготным доступом на рынок электроэнергии.

Правовые основания и критерии

Проектом постановления Правительства России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности» предлагается внесение изменений в некоторые нормативные акты в области электроэнергетики для формирования правовых оснований по предоставлению льгот ЦОДам.

Электроэнергия для ЦОДов может подешеветь на 30-50%

В частности, для установления правовых оснований для предоставления льгот ЦОДам будет изменено постановление Правительства ‎№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) ‎в электроэнергетике» от 29 декабря 2011 г.

В части исключения возможности отказа в технологическом присоединении к сетевой компании будут изменены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства №861 от 27 декабря 2004 г.

Включение дата-центров в реестр субъектов оптового рынка электроэнергии и выделение их в отдельную тарифную группу со сниженным коэффициентом надбавки будет возможно после внесения изменений в «Правила оптового рынка электрической энергии и мощности», утвержденные постановлением Правительства ‎№1172 от 27 декабря 2010 г. В частности, правка предлагает «сбытовую надбавку установить в минимальном размере, покрывающей подтвержденные расходы генерирующей и транспортирующей стороны».

В этот же правовой акт предполагается внести правки в части определения статуса оптового потребителя в зависимости от потребляемой мощности: «…потребитель электрической энергии владеет на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающим оборудованием, суммарная присоединенная мощность которого равна или превышает 20 МВ·А и в каждой группе точек поставки составляет не менее 750 кВ·А, за исключением объектов сетей связи (в том числе центров обработки данных), для которых суммарная присоединенная мощность равна или превышает 670 кВт и в каждой группе точек поставки составляет не менее 670 кВт».

В дополнение, ЦОДы также предлагается внести в перечень потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, согласно «Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденным постановлением Правительства №442 от 04 мая 2012 г.

Дополнительными действиями для снижения затрат на энергоснабжение ЦОДов могут быть варианты «применения различных механизмов ценообразования, оптимизация территориального размещения ЦОД в непосредственной близости от объектов электрогенерации, использование климатических преимуществ северных регионов России, развитие магистральных линий передачи данных потребителям, а также резервирование мощности путем использования современных накопителей энергии», отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме льгот по стоимости электроэнергии, важным фактором в документе при строительстве ЦОДов названы сроки технологического присоединения к источнику электроснабжения. В проекте предлагается ограничить эти сроки одним годом.