Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации

Глобальная цифровая трансформация

Москва заняла 18 место в глобальном рейтинге цифровой трансформации городов Top100 Super Cities Services Globalization Index (TSGI) международного консалтингового агентства Tholons. За год Москва улучшила свою позицию в «рейтинге супергородов» сразу на пять позиций (23 место в топ100 рейтинга TSGI 2019).

«Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса, – отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, в сообщении на сайте мэра Москвы о выходе нового рейтинга. – Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул».

Помимо Москвы, в топ100 «супергородов» рейтинга TSGI 2020 из российских городов также вошел Санкт-Петербург, который в этом году занял только 51 строчку, хотя годом ранее находился на 32 позиции рейтинга.

Согласно данным рейтинга Tholons по оценке цифровой трансформации стран – Top50 TSGI Digital Nations, в 2020 г. Россия заняла седьмое место, как и годом ранее. Первую строчку в этом рейтинге не первый год занимает Индия, на второй находятся США, на третьей строчке – Бразилия. В десятку лучших также входят Канада, Великобритания, Филиппины, Мексика, Вьетнам и Сингапур.

Москва и Россия

В рейтинге «супергородов» TSGI 2015 года Москва занимала только 56 строчку, при этом в 2016 г. даже опустилась на 64 место, но в 2017 г. поднялась сразу на 38 место, затем на 23 место в 2019 г. и на 18 место в 2020 г.

Москва впервые вошла в двадцатку «супергородов» рейтинга TSGI

Наибольший удельный вес в рейтинге «супергородов» Москве принесли такие параметры как «Цифровизация и инновации» – 1,53 балла, и «Безопасность и качество жизни» – 0,97 балла. Еще 0,78 балла Москве принес параметр «Человеческий капитал», 0,72 балла «Издержки и инфраструктура», 0,34 балла «Развитие бизнес-среды».

Позиция Москвы в рейтинге «супергородов» TSGI

Комментируя результаты рейтинга «супергородов», Кирилл Пуртов, министр правительства Москвы и глава департамента экономической политики и развития города, отметил: «Наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «Цифровизации и инновации» — 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе «Безопасность и качество жизни».

Количественные критерии оценки «супергородов»

Дополнительными критериями в рейтинге оценки цифровой трансформации стран являются интегрированная оценка развития ее «супергородов», а также «Потенциал рабочей силы» (Workforce/Total Population), которая позволяет оценить кадровый резерв с квалификацией или потенциалом переподготовки для работы в различных отраслях сферы услуг.

Позиция России в рейтинге цифровизации стран TSGI

В рейтинге 2020 г. седьмое место России обеспечили 1,09 балла за потенциал рабочей силы и 0,68 балла за «Человеческий капитал».

Количественные критерии оценки «цифровых стран»

«Развитие бизнес-среды» принесло России еще 0,39 балла, «Издержки и инфраструктура» 0,60 балла, «Безопасность и качество жизни» 0,48 балла, 0,68 балла «Цифровизация и инновации», и еще 0,64 балла обеспечили «супергорода».



Критерии оценки рейтингов TSGI

Агентство Tholons ежегодно производит оценку трансформации цифровых сервисов в глобальном масштабе, и по итогам представляет два ключевых рейтинга – топ100 «супергородов» и топ50 «цифровых стран» планеты.

Согласно описанию методики рейтинга Tholons, индекс глобализации TSGI составляется для оценки ускорения цифровой трансформации отраслей и сервисов во всем мире. Рейтинги формируются на основе оценки тенденций в доставке и потреблении услуг по итогам опросов поставщиков и потребителей сервисов, а также на основании исторических, статистических и экономических данных от правительств, исследовательских институтов и агентств, финансовых органов.

Оценка рейтингов формируется по таким ключевым показателям как «Человеческий капитал» (Talent, Skills and Quality), «Развитие бизнес-среды» (Business Catalyst), «Издержки и инфраструктура» (Cost & Infrastructure), «Безопасность и качество жизни» (Risk & Quality of Life), и «Цифровизация и инновации» (Digital & Innovation).

Комментируя рейтинги 2020 г., Авинаш Вашистха (Avinash Vashistha), председатель и CEO Tholons, назвал ситуацию с пандемией Covid «самым крупным глобальным кризисом со времен великой депрессии 1931 года, включая крах доткомов 2001 года и финансовый кризис 2008 года».

По его мнению, сейчас, когда «изоляция разрушила традиционный бизнес и жизни каждого из семи миллиардов населения мира», многие предприятия стараются автоматизировать свою работу с использованием технологий ИИ и «цифровых сотрудников», а также оценивают работу на дому в качестве новой нормы.

Соответственно, в рейтинге TSGI 2020 г. 60% доля была отдана традиционным факторам и 40% цифровым, хотя в прошлом и позапрошлом году их соотношение было 75% и 25%, а в 2017 г. и вовсе 80% и 20%, соответственно. Так, в частности, при учете человеческого капитала составители рейтинга начали учитывать критерий возможности удаленной работы – за счет того, что теперь компании более активно интересуются привлечением специалистов из любой точки мира.

При оценке развития инфраструктуры акцент также был сделан на внедрение облачных технологий как на решающий фактор для поддержания рабочих сервисов для удаленной работы и развития экосистемы взаимодействия между корпоративными клиентами, предпринимателями, цифровыми платформами, наставниками и инвесторами.