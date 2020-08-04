Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка

Вновь девять

Как ранее предсказывал CNews, девятым заместителем министра связи Максута Шадаева назначен Дмитрий Огуряев. Распоряжение об этом №2008-р от 1 августа 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru.

Дмитрий Огуряев пришел в ведомство в начале 2020 г. на должность советника министра связи. До этого он трудился в структурах Сбербанка, где, начиная с 2011 г., последовательно возглавлял управление розничного кредитования, управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион «Государственные продукты и сервисы».



На новой должности Дмитрий Огуряев будет курировать развитие отраслевой информатизации, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов — комплексных услуг на портале госуслуг. В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

В конце апреля 2020 г. CNews сообщил о подписании премьер-министром постановления Правительства, в соответствии с которым возможное число заместителей министра связи сокращалось с девяти до восьми, однако уже 24 июля 2020 г. Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым вернул максимально допустимое число заместителей до девяти.

Трудовая биография нового замглавы Минкомсвязи

Дмитрий Огуряев родился 25 августа 1976 г. в г. Королеве Московской области. В 1998 г. окончил факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2002 г. окончил аспирантуру Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по направлению «Математические методы в экономике».

Дмитрий Огуряев, заместитель руководителя Минкомсвязи

В период 1998-2004 гг. Дмитрий Огуряев занимал разные должности в инвестиционных компаниях, где специализировался на рынке ценных бумаг. В 2004-2006 г. работал в розничном департаменте Ситибанка.

В 2006 г. Дмитрий получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики, после чего в период 2006-2011 гг. занимал руководящие позиции по розничным направлениям в структурах Райффайзенбанка.

В 2011 г. Дмитрий Огуряев устроился в Сбербанк на должность директора управления розничного кредитования. В 2012 г. перешел на должность директора управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц. В 2019 г. Дмитрий Огуряев возглавлял дивизион «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка. В начале 2020 г. перешел на работу в Минкомсвязи.

Дмитрий Огуряев также привлекался в качестве эксперта к разработке некоторых государственных реформ, за что был отмечен благодарностью Президента России. В 2018 году Дмитрий стал победителем конкурса «Лидеры России».