Цифровизация медицины в регионах России обойдется в 51 миллиард

Развитие цифровой медицины, согласно федпроекту «Цифровой регион», потребует затрат в размере 51 млрд руб. В том числе должны появиться региональная аналитическая 4G-платформа «Здоровье», сервисы удаленного контроля состояния пациента и удаленного предрейсового медицинского осмотра, платформа «Умная клиника» и система термометрии сотрудников непрерывно действующих производств.

Медицина для «Цифрового региона»

CNews продолжает публикацию материалов на основе предварительного варианта федерального проекта «Цифровой регион», который должен войти в национальную программу «Цифровая экономика». Часть мероприятия посвящена повышению качества здравоохранения с использованием цифровых технологий.

На эти цели в 2020-2024 гг. предлагается выделить 51,1 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет обеспечит 7,69 млрд руб., бюджеты регионов — 43,4 млрд руб.

Расходы на 4G-платформу «Здоровье»

Один из запланированных результатов — создание региональной аналитической 4G-платформы «Здоровье», включающей логистику медицинской помощи, фармацевтических услуг, здорового образа жизни, услуг здоровья.

Концепция 4G-медицины подразумевает четыре составляющих: персонализация, предикция, превентивность и партисипативность. Достижение данного результата обойдется в 12,78 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,94 млрд руб., бюджеты регионов — 10,84 млрд руб.

Цифровизация медицины в российских регионах оценена в десятки миллиардов

В том числе на создание аналитического центра мониторинга здоровья на базе ситуационного центра в субъектах федерации будет выделено 1,57 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 235 млн руб., бюджеты регионов — 1,35 млрд руб.

Внедрение сервисов персонализированного предоставления услуг в сфере охраны здоровья, физкультуры и спорта с визуализацией показателей здоровья на базе аналитической 4G-платформы «Здоровье» обойдется в 2,45 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 362 млн руб,. бюджеты регионов — 2,05 млрд руб.

Удаленный контроль состояния пациента

Внедрение сервисов удаленного контроля состояния пациента (по граничным значениям, предиктивной аналитике на основе больших данных) на базе 4G-платформы «Здоровье» обойдется в 3,82 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 573 млрд руб., бюджеты регионов — 2,245 млрд руб.

Внедрение сервисов подготовки большого объема деперсонифицированных данных для клинических исследований методик лечения, апробации медицинских изделий на базе 4G- «Здоровья» потребует затрат в размере 2,2 млрд руб. Из них 330 млн руб. выделит федеральный бюджет, бюджеты регионов — 1,87 млрд руб.

Обеспечение оказания услуг по проведению удаленных предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров на предприятиях и в учреждениях на базе «Здоровья» обойдется в 2,75 млрд руб. Из этой суммы 413 млн руб. выделит федеральный бюджет, 2,34 млрд руб. — бюджеты регионов.

Траты на «Умную клинику»

Другой запланированный результат — внедрение в медицинских организациях платформы «Умная клиника». На его достижение будет выделено 14,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 2,18 млрд руб., бюджеты регионов — 12,3 млрд руб.

В том числе запланировано внедрение в медицинских учреждениях сервиса управления потоками пациентов для эффективного отслеживания статуса пациента, месторасположения и графика лечения, а также прогнозирования возможных рисков, связанных с текущим состоянием пациента.

Данное мероприятие обойдется в 1,08 млрд руб.. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 162 млн руб., бюджеты регионов — 918 млн руб. Аналогичная сумма потребуется для внедрения в медицинских учреждениях системы оповещения работников, работающей на основе данных, получаемых с персональных устройств контроля состояния пациента.

Еще 998 млн руб. потребуется на внедрение в медицинских учреждениях системы сбора данных и контроля состояния среды внутри медицинской организации. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 150 млн руб., бюджеты регионов — 850 млн руб.

Внедрение в медицинских учреждениях системы контроля технического состояния инфраструктуры организаций потребует затрат в размере 11,34 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 1,7 млрд руб., бюджеты регионов — 9,64 млрд руб.

Деньги на систему термометрии

Третий запланированный результат — обеспечение функционирования системы термометрии сотрудников непрерывно действующих производств, находящихся на рабочем месте с последующим оповещением руководителей и служб безопасности о наличии температуры у сотрудника и карты его перемещения. На эти цели будет направлено 19,2 млрд руб., из которых федеральных бюджет направит 2,88 млрд руб., бюджеты регионов — 16,32 млрд руб.

Непосредственно введение обязательной термометрии сотрудников непрерывно действующих производств потребует затрат в размере 18,71 млрд руб. Еще 490 млн руб. потребуется для введения обязательного контроля использования средств индивидуальной защиты (маски, шлемы, перчатки и т. д.) с использованием видеоаналитики.

Траты на OLTP-платформу

Четвертый результат — внедрение глобальной региональной интегрированной OLTP-платформы (база данных с обработкой транзакций в режиме реального времени) финансовых расчетов и управления ресурсами в здравоохранении субъектов России. На эти цели планируется выделить 4,63 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 694 млн руб., бюджеты регионов — 3,93 млрд руб.

В том числе на внедрение информационного сервиса управления объемами и транзакциями в ОМС (обязательное медицинское страхование), а также платной деятельности медицинских организаций потребуется 1,88 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 281 млн руб., бюджеты регионов — 1,59 млрд руб.

Еще 2,75 млрд руб. потребуется на внедрение единого информационного сервиса по управлению ресурсами системы здравоохранения региона (ERP-система). Из этой суммы федеральный бюджет выделит 413 млн руб., бюджеты регионов — 2,34 млрд руб.