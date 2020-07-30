Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер

Минкомсвязи хочет запретить гражданам России проходить регистрацию на «Госуслугах» по упрощенной схеме – путем указания ФИО, номера телефона и e-mail. Согласно подготовленному им проекту постановления Правительства России, этот способ регистрации будет упразднен, для получения профиля потребуется посещать особые учреждения, чтобы внести свои данные в ЕСИА или стать клиентом одного из банков.

Никакой упрощенной регистрации

Минкомсвязи России разработало проект постановления Правительства России, предусматривающий усложнение процедуры регистрации на портале Госуслуг. В случае его принятия россиянам будет запрещено регистрироваться на этом портале со своего компьютера или мобильного устройства. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 29 июля 2020 г. Номер проекта – 01/01/07-20/00106528.

Регистрация с ПК или гаджета – это так называемый «упрощенный» вид регистрации на «Госуслугах», и именно его отменяет документ Минкомсвязи, получивший название «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае его вступления в силу всем желающим зарегистрироваться на портале придется делать это в специальных центрах.

Процедуру регистрации на Госуслугах заметно усложнят

Документ ведомства, как сказано в пояснительной записке к нему, был создан с целью «актуализации порядка регистрации новых пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг». На момент публикации материала проект постановления находился на этапе общественного обсуждения, который продлится до 12 августа 2020 г. включительно.

Представители Минкомсвязи заявили CNews, что изменения, вносимые Постановлением Правительства в процедуру регистрации на «Госуслугах», носят исключительно технический характер.

Чем различаются виды регистрации

Пользователи, зарегистрировавшиеся на портале госуслуг по упрощенной схеме, получают доступ к базовому числу услуг. В него входят оплата штрафов ГИБДД и справочные услуги: получение бухгалтерской отчетности юрлица, получение копий некоторых документов.

Для упрощенной регистрации достаточно адреса веб-почты и номера телефона

Для расширения перечня услуг в профиле необходимо указать номер СНИЛС, а также данные документа, удостоверяющего личность. Эти данные будут отправлены на проверку в МВД, и в случае успеха список госуслуг, предоставлямых через портал, заметно увеличится, но по-прежнему будет оставаться неполным: к перечисленным выше добавляется возможность записи к врачу, получение выписки о состоянии пенсионного счета, а также проверка налоговой задолженности.

Пользоваться всеми услугами можно будет лишь после внесения своих персональных данных в регистр физических лиц ЕСИА в центрах обслуживания. Это открывает доступ, например, к оформлению загранпаспорта, регистрации автомобиля, замене водительского удостоверения, регистрации по месту жительства.

Как это будет работать

Упрощенная регистрация действует на портале госуслуг с октября 2013 г. и позволяет создать профиль, указав при регистрации лишь фамилию, имя, номер телефона и адрес электронной почты. Подтвердить регистрацию можно путем указания кода, который, в зависимости от выбранного варианта, поступит на номер телефона в виде SMS-сообщения или будет отправлен письмом на электронную почту. Пройти процедуру упрощенной регистрации можно из любой точки мира, и данный способ на момент публикации материала был доступен.

В крупных городах центров регистрации много...

Существует и второй, менее удобный вариант регистрации – для этого потребуется посетить специальный пункт обслуживания с паспортом и пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Количество этих центров варьируется от одного населенного пункта к другому. Пройти регистрацию в ЕСИА можно и в интернет-банках «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф», Почта Банк, ВТБ или Банк Санкт-Петербург.

...в небольших их в разы меньше

В своем проекте постановления Минкомсвязи предложило оставить лишь второй вариант регистрации.

Как появилась упрощенная регистрация

Запущенная семь лет назад регистрация на «Госуслугах» с указанием лишь номера телефона и ФИО стала инициативой бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он высказывал недовольство работой системы ЕСИА, в частности, указывал на сложность ее использования.

28 октября 2013 г. Медведев подписал постановление №968 «О совершенствовании процедуры регистрации в федеральных государственных информационных системах».

Согласно информации портала «Экспертный центр электронного государства», к октябрю 2014 г. треть пользователей «Госуслуг» имели упрощенную регистрацию.

Для чего нужна ЕСИА

ЕСИА – это разработка Минкомсвязи, предназначенная для формирования единых методов регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах. Она обеспечивает, в частности, предоставление доступа к государственным и муниципальным услугам и межведомственное электронное взаимодействие.

Запуск системы состоялся в 2010 г., и на момент публикации материала в ее состав входила и Единая биометрическая система. Как сообщал CNews, она должна была заработать в начале 2018 г., однако закон, регулирующий ее использование, вступил в силу лишь 30 июня 2018 г. Система функционирует с 2 июля 2018 г. и предусматривает идентификацию россиян по голосу и лицу.

Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба Минкомсвязи прислала в редакцию CNews комментарий: «Проект Постановления Правительства РФ приводит нормативную конструкцию процедуры регистрации на Едином портале в соответствие с технической реализацией, не изменяя при этом установленный в настоящий момент порядок регистрации, и предусматривает предоставление госуслуг владельцами упрощенной, стандартной и подтвержденной учётных записей. Вместе с тем в настоящее время существует удобный способ регистрации на «Госуслугах», когда гражданин может через онлайн-банкинг в Сбербанке, «Тинькофф банке», «Почта Банке», ВТБ или банке «Санкт-Петербург» сразу получить подтвержденную учётную запись, не выходя из дома».