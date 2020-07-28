Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

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Поставкой в МВД серверов на «Эльбрусах» за 270 млн руб. займется компания 3Logic (ООО «Новый ай ти проект»). При годовой выручке почти в 18 млрд руб. организация гостендеры почти не выигрывает, в ключевых отраслевых рейтингах не фигурирует, громкие новости самостоятельно не генерирует.

Одинокий поставщик «Эльбрусов»

Как выяснил CNews, Министерству внутренних дел (МВД) не удалось провести конкурентную процедуру выбора поставщика 156 серверов на отечественных процессорах «Эльбрус-8С», на приобретение которых ведомство было выделено без малого 270 млн руб. Заявку на электронные торги подал всего один претендент — компания «Новый ай ти проект», работающая под маркой 3Logic.

На основании этого факта МВД в соответствии с нормами закупочного законодательства для госорганов (44-ФЗ) официально признало закупку несостоявшейся. Однако контракт все равно будет подписан именно с упомянутой компанией, как это обычно (хотя и не всегда) происходит на госзакупках. Закон при этом не нарушается, стартовая цена лота не снижается.

Заключение контракта по рассматриваемой закупке сейчас находится в стадии подписания документов поставщиком. Как следует из техзадания к тендеру, размещенного на сайте госзакупок, 3Logic необходимо будет поставить в МВД технику до 20 декабря 2020 г.

Поставщиком серверов на «Эльбрусах» для МВД за 270 миллионов стал 3Logic

МВД требуется три различных типа северов, по 52 штуки каждого. Стартовая (и не изменившаяся в итоге) цена серверов баз данных была выставлена на уровне 2,58 млн руб. за штуку. Серверов приложений — 1,33 млн руб. за штуку. Серверов хранения — 1,29 млн руб. за штуку.

На все серверы должна быть предустановлена отечественная ОС, включенная в Реестр российского ПО при Минкомсвязи.

Скромная компания-мультимиллиардер

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новый ай ти проект» было зарегистрировано в Москве 20 октября 2015 г. Единственным учредителем выступает Александр Башлыков, гендиректором заявлена Елена Карабанова. По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка организации составила 17,7 млрд руб. с падением этого показателя на 12% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыл оказалась на уровне 195,1 млн руб.

В базе «Контур.фокус» имеются сведения всего о девяти госконтрактах компании за все время существования упомянутого юрлица на общую сумму в 353,1 млн руб. Крупнейшие из них — с Фондом социального страхования, Минпросвещения и Дирекцией единого заказчика Министерства социального развития Московской области.

Сама компания на своем сайте сообщает, что была основана еще в 2003 г. Организация позиционирует себя в качестве дистрибьютора компьютерных комплектующих, серверов, ODM-продукции, а также производителя серверов и игровых ПК. «В портфеле компании сотрудничество с такими брендами как Asus, Intel, Nvidia, AMD, Corsair, MSI, Gigabyte, Supermicro, Broadcom, Mikrotik и др., более 200 прямых дистрибьюторских соглашений и более 10 эксклюзивных, — отмечается в справке организации. — Офисы продаж находятся в Москве и Новосибирске, а сервисные центры более чем в 100 городах России».

Несмотря на масштаб бизнеса, в публичном информационном поле компания представлена весьма фрагментарно и не стремится быть инициатором новостных поводов для публикаций в СМИ. В ключевых отраслевых рейтингах крупнейших ИТ-компаний ни бренд 3Logic, ни название «Новый ай ти проект» не фигурируют.

При этом в последнем рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России по итогам 2019 г. со своим объемом выручки организация могла бы занять 18 место.

Какие именно серверы нужны МВД

Из тендерных документов следует, что требующиеся МВД серверы баз данных должны включать в себя не менее четырех процессоров «Эльбрус-8С». У них должна быть оперативная память класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 256 Гбайт. Предполагается установка в них двух типов твердотельных накопителей общим объемом не менее 480 Гбайт и 46 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой 2U («юнита»).

Серверы приложений также должны строиться на четырех «Эльбрус-8С» и располагать оперативной памятью класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 256 Гбайт. Предполагается установка в них двух типов HDD-накопителей общим объемом не менее 2 Тбайт и 16 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой 2U.

В свою очередь, серверы хранения могут строиться лишь на двух «Эльбрус-8С» и располагать оперативной памятью класса не ниже DDR3 общим объемом не менее 64 Гбайт. Подразумевается установка в них как твердотельных, так и HDD-накопителей общим объемом не менее 480 Гбайт и 128 Тбайт соответственно. Сервер должен размещаться в стандартной стойке высотой не более 3U.