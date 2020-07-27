Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться

Две ИТ-компании, чей бизнес стойко ассоциируется на рынке с технологическим наследием обанкротившегося три года назад знаменитого пермского «Прогноза», заключили партнерское соглашение. Организации намерены совместно более успешно работать с корпоративным сегментом и госсектором.

Партнерство выходцев из почившего «Прогноза»

Как выяснил CNews, партнерское соглашение подписали две ИТ-компании, чей бизнес так или иначе имеет отношение к знаменитому пермскому софтверному разработчику — «Прогнозу». Речь идет о «Форсайте» и «Парме» (Parma Technologies Group), которые намерены совместно продвигать решения для проектов по созданию систем управления данными на базе российского ПО в государственном и корпоративном секторе.

«Форсайт» позиционирует себя в качестве отечественного разработчика продуктов для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе с учетом тренда на импортозамещение. Его продукты, по заверению компании, совместимы с решениями класса open-source, с СУБД Postgres Pro, Arenadata DB, ОС ALT Linux, Astra Linux. Программные комплексы на базе продуктов «Форсайта» используют в ЕВРАЗе, «Транснефти», «Ростелекоме», «Ленте», в Минэнерго, а также в региональных органах власти и коммерческих предприятиях.

В свою очередь «Парма» разрабатывает прикладные системы с применением технологий интеграции и обработки больших массивов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, создает облачные сервисы. Среди проектов компании — информационные системы ФИС «На Дальний Восток», ЕИС «Управления финансово-хозяйственной деятельностью Пермского края» («Облачная бухгалтерия»), ГАС «Правовая статистика».

Наследники «Прогноза» начали объединяться

Как рассказали CNews в «Парме», создание нового юрлица партнерство не подразумевает.

Конкуренты или нет?

«Парма» была создана в 2016 г. выходцами из «Прогноза» во главе с Евгением Овчаровым. Когда он покидал компанию, в которой проработал с 1998 г., заявления об уходе написали еще порядка 200 сотрудников.

Что касается «Форсайта», то именно он в конце 2016 г. получил расширенную лицензию на платформу бизнес-аналитики «Прогноза» Prognoz Platform с правом ее сублицензирования, доработки, сопровождения, поддержки и модификации. Усилиями «Форсайта» релиз прогнозовской платформы под названием Prognoz Platform 9.0 был подготовлен и выпущен в середине 2018 г.

Еще в начале 2018 г. «Форсайт» характеризовал себя на главной странице своего сайта как «разработчик Prognoz Platform и программных решений для бизнеса, государства и финансовых организаций» (об этом свидетельствуют следы в кэше поисковиков).

В дальнейшем компания по всем признакам от «Прогноза» решила дистанцироваться.

На вопрос CNews, не являются ли технологические наследники «Прогноза» конкурентами, в «Форсайте» заверили, что работают на ИТ-рынке по разным бизнес-моделям и имеют разные стратегии развития бизнеса.

«”Форсайт”» — вендор, мы занимаемся разработкой продуктов, лицензии на которые продаем через партнерскую сеть «Форсайт +», в нее входят 50 ИТ-компаний, — отметили собеседники редакции. — Партнеры “Форсайта” разрабатывают прикладные системы и бизнес-приложения для заказчиков на базе наших продуктов. Проще говоря, мы зарабатываем на разработке софта, наши партнеры — на внедрении проектов на его основе. По этой причине мы никогда не конкурировали с Parma Technologies Group».

В отношении «Пармы» в «Форсайте» считают, что у этой компании Group большие компетенции в области разработки прикладных систем. «”Форсайту” безусловно интересно сотрудничать с ИТ-интегратором с мощными компетенциями, а “Парме” — стать дистрибутором “Форсайта”, поскольку в последние пару лет растет спрос на наш софт со стороны заказчиков».

В самой «Парме» на момент публикации материала прокомментировать CNews партнерское соглашение не смогли.

Как идут дела у выходцев из «Прогноза»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пармалогика» (юрлицо Parma Technologies Group) было зарегистрировано 6 апреля 2016 г. Его гендиректором и единственным учредителем сейчас выступает Евгений Овчаров, хотя ранее в составе учредителей также был заявлен Артур Лаут — экс-гендиректор организации.

В базе «Контур.фокус» за организацией числится 93 госконтракта на общую сумму 3,8 млрд руб. Среди заказчиков — Росреестр, Федеральное казначейство, ДИТ Москвы, Счетная палата, Генпрокуратура, ГНИВЦ ФНС, Федеральная служба по аккредитации, Минэк, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, пермские госструктуры.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. «Парма» продемонстрировала выручку на уровне 1,6 млрд руб. с приростом этого показателя на 49% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 226,6 млн руб. По данным отчетности для ФНС, в 2019 г. в компании в среднем трудилось порядка 300 человек.

У «Форсайта» бизнес-показатели также идут в гору, а история владения более запутанная. Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Форсайт» было зарегистрировано 3 декабря 2010 г. в Москве. (На сайте организации ее пермский офис представлен как второстепенный.) По состоянию на январь 2014 г. (этот год стал началом конца для «Прогноза»), единственным учредителем «Форсайта» была кипрская структура «Тиарджи айти консалтинг лимитед». В конце марта 2016 г. (а именно в тот год «Форсайт» взял на себя обязательства по поддержке продуктов ставшего проблемным «Прогноза») все 100% долей перешли к ООО «Инлайн технолоджис групп». В апреле 2017 г. компания уступила 34% Владимиру Вариводе. Тогда ему принадлежало порядка 35,7 % в «Инлайн технолоджис групп», поэтому его совокупная доля в «Форсайте» составила 57,6%.

В марте 2019 г. Варивода из числу учредителей компании исчез. Вплоть до недавнего времени единственным учредителем оставалось АО «Инлайн технолоджис групп УК», обновленное юрлицо «Инлайна». Однако 17 июля 2020 г. 33% долей организации перешло к АО «Клаудком». Оно было учреждено в апреле 2020 г. Владимиром Туровецким. От комментариев для CNews относительно данных изменений в «Форсайте» уклонились.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка «Форсайта» составила 713,5 млн руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 126%. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 16,9 млн руб. За компанией числится семь госконтрактов на общую сумму в 435,4 млн руб. Среди основных заказчиков — Минэнерго, «Транснефть» и «Газпром информ».

Не столь успешные выходцы из «Прогноза»

Отметим, что «Парма» и «Форсайт» — не единственные компании, ассоциируемые с «Прогнозом». В частности, в мае 2019 г. CNews писал, что основатель и гендиректор «Барс груп» Тимур Ахмеров инвестировал $1 млн в новую ИТ-компанию «Тривиум», которая также была создана выходцами из пермской структуры.

Основателями выступили Денис Милюков, который в «Прогнозе» был директором по работе с партнерами и ключевыми клиентами, и Алексей Мурашов, курировавший в «Прогнозе» работу департамента внедрения систем в корпорациях и холдингах.

Успехи «Тривиума» пока весьма скромны. По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка компании составила 35,2 млн руб., а чистая прибыль — 14 млн руб.

История «Прогноза» с печальным концом

Компания «Прогноз» была создана в 1991 г. в Перми на базе кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета. «Прогноз» занимался разработкой систем визуализации данных и углубленной аналитики. В основе его продуктов лежала собственная платформа компании Prognoz Platform. Решения позволяло экспертам и топ-менеджерам, используя все имеющиеся данные, получать полное видение бизнес-процессов, прогнозировать возможности, принимать обоснованные оперативные и стратегические решения.

«Прогноз» также как и его наследники, ставшие сейчас партнерами, тесно сотрудничал с госсектором. С 1994 г. компания выполняла заказы Минэка России и регионов, с 1995 г. — Администрации Президента и аппарата Правительства России, Банка России, Счетной палаты. Также в число заказчиков входили Центробанк, Сбербанк, «Аэрофлот» и др.

Штаб-квартира компании находилась в Перми; имелись представительства в девяти странах мира. На пике развития штат «Прогноза» превышал 1,5 тыс. специалистов. Выручка компании в 2013 г. составила 5,24 млрд руб. с приростом в 29,2% по сравнению с предыдущим годом. Это позволило организации занять 39 место в рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России.

Началом проблем «Прогноза» можно считать 2014 г., когда компанию покинул заместитель гендиректора Андрей Селянин, вместе с которым уволились около 150 человек. В 2016 г. «Прогноз» провел реорганизацию, после которой обязательства по поддержке его продуктов и взяла на себя партнерская компания «Форсайт», расположенная в том же офисе.

Однако в марте 2016 г. пермские СМИ сообщили о новом массовом исходе сотрудников из «Прогноза». Вслед за первым заместителем гендиректора Евгением Овчаровым, который работал в компании также как и Селянин с 1998 г., заявления об уходе написали около 200 работников. Отмечалось, что причиной увольнения Овчарова могла послужить смена гендиректора: Дмитрий Андрианов уступил эту должность Максиму Балашу.

Также массовые увольнения могли быть связаны с задержкой зарплат и невыплатой премий — такая ситуация наблюдалась в «Прогнозе» с февраля 2015 г. При этом невыплата зарплат не коснулась отдельных подразделений. Периодически компания погашала задолженность, но впоследствии она возникала опять.

В марте 2017 г. «Прогноз» попал в Реестр недобросовестных поставщиков, лишившись права участвовать в тендерах госорганов на два года. В декабре 2017 г. компания была признана банкротом.