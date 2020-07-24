Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж

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Российские и зарубежные ИТ-компании обеспокоены массовыми обысками в фирмах-представителях этой сферы, начавшимся в июле 2020 г. после предложения Путина о снижении налогов для ИТ-отрасли. По их мнению, это может привести к массовому переезду компаний за пределы России.



Массовый пробег из-за массовых обысков

Крупнейшие ИТ-компании рассматривают возможность переезда за рубеж на фоне усилившегося уголовного преследования со стороны российских властей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

АПКИТ была образована в 2001 г. По составу участников это самое представительное некоммерческое объединение в ИТ-сфере в России. В их число входит большое количество российских ИТ-разработчиков, в частности частности, «1С», ABBYY, Acronis, «Галактика», «Лаборатория Касперского», «Элвис плюс», «Яндекс» и др., большое количество дистрибьюторов и интеграторов, например, «Айтеко», IBS, «Компьюлинк», «Крок», «Ланит», «Мерлион», НКК, OCS, «Софтлайн» и др. Помимо отечественных, АПКИТ включает и множество крупнейших иностранных ИТ-корпораций: Apple, Cisco, IBM, Microsoft и др.

В своем письме АПКИТ написала, что ситуация с уголовным преследованием ИТ-предпринимателей воспринимается компаниями непосредственно как угроза всему рынку. Участники организации, согласно тексту документа, обеспокоены снижением, по их мнению дружественности российской юрисдикции к ИТ-компаниям и предпринимателям, и добавили, что это может оказаться стимулом для их переезда за пределы границ России.

Российский ИТ-бизнес стали душить обысками и арестами сразу после предложения Путина по снижению налогов

«ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жёстких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса», – говорится в открытом письме АПКИТ.

Никакой конкретики

В своем письме Ассоциация не раскрывает названий ИТ-фирм, подвергнувшихся преследованию со стороны властей. Однако в нем содержится определенный намек – в письме говорится о серии проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов», прошедших в июле 2020 г.

В письме также подчеркнуто, что все эти проверки совпали по времени с внесением на рассмотрение в Госдуму законопроекта о налоговом маневре, позволяющем снизить налоговую нагрузку на отечественные ИТ-компании. Документ говорит о том, что, помимо обысков, зафиксированы случаи ареста предпринимателей, связанных с производством компьютерного оборудования и системной интеграцией.

Кого обыскали, кого арестовали

Информация, озвученная в письме может касаться компаний Merlion, «Инфосистемы джет», «Ай-теко», Maykor а также «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Как сообщал CNews, правоохранительные органы России 14 июля 2020 г. начали активные действия в отношении ряда ИТ-структур (как частных, так и государственных) и их топ-менеджеров. В частности были задержаны ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков и президент НКК Александр Калинин, а с его сына Алексея Калинина, экс-президента дистрибутора OCS (входит в НКК), как уточнили в НКК CNews, взяли подписку о неразглашении. В число фигурантов дела вошли вице-президент «ПК Аквариус» (входит в НКК) Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

В открытом письме АПКИТ отмечен тот факт, что российская ИТ-индустрия столкнулась с обысками, проверками и даже задержаниями, связанными с делами, которым пять и более лет. Члены организации считают, что их можно было расследовать в рамках административного или арбитражного процесса, но не уголовного.

С чем все это связано

Источник CNews на рынке, хорошо знакомый с развитием ситуации, высказал предположение, что происходящее связано с громким разбирательством по линии Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), имевшим место в 2017 г. Напомним, что антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

Как утверждала ФАС, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус», который входит в НКК, а также компании «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы».

Итогом всего этого стало то, что цены оказались завышены. Действия компаний, считает ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

В Службе также посчитали, что компания «Аквариус» заключила с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля». Выводы ФАС в 2018 г. были признаны законными Арбитражным судом Московского округа.

Как полагает источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

Единственный выход из ситуации

Предотвратить возможный массовый переезд отечественных ИТ-компаний за границу, считают в АПКИТ, может правовой маневр в госполитике, необходимый для изменения отношения властей страны к ИТ-предпринимателям на более дружелюбное. Он в качестве дополнения к налоговому маневру – CNews писал, что предложение по бессрочному снижению для ИТ-компаний ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и уменьшению налога на прибыль с 20 до 3% было высказано Президентом России Владимиром Путиным в конце июня 2020 г. По его словам, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире. 22 июля 2020 г. соответствующий законопроект был одобрен Госдумой в третьем и окончательном чтении.