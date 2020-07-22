Сын арестованного президента НКК возглавил компанию

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Сын помещенного под домашний арест президента НКК взял на себя часть его функций, став первым вице-президентом компании. С бизнесом НКК он хорошо знаком. Смены структуры собственности в связи с его назначением не ожидается.

Алексей Калинин вернулся в НКК

Крупнейшая, по оценкам CNews, ИТ-компания России «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) назначила своим первым вице-президентом Алексея Калинина. Он является сыном президента НКК Александра Калинина, 16 июля 2020 г. помещенного под домашний арест в рамках уголовного дела о картельном сговоре.

Решение о назначении было принято Александром Калининым, и поддержано его партнерами, заверяют в компании. «Решение основывалось на большом опыте Алексея Калинина, его знании ИТ-рынка и НКК, — отмечается в официальном сообщении. — Прежде всего, первый вице-президент будет отвечать за стратегическое развитие компании».

Алексей Калинин возьмет на себя часть функций президента НКК. Команда топ-менеджмента компании продолжит исполнять свои обязанности.

В НКК подчеркивают, что вступление Алексея Калинина в должность не влечет за собой смену структуры собственности организации. Он останется акционером только своих активов на ИТ-рынке.

Алексей Калинин возглавил НКК

Ход судебного разбирательства и позицию Александра Калинина в отношении предъявленных ему обвинений в НКК прокомментировать CNews не смогли.

Трудовая биография Алексея Калинина

Для бизнеса НКК Алексей Калинин является отнюдь не новой фигурой. В 2011 г. в должности вице-президента он начал работать во входящей в НКК компании-дистрибуторе OCS. В конце сентября 2019 г. покинул организацию, как выяснил CNews, успев посудиться со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

Позже CNews обнаружил, что в октябре 2019 г. к Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис», чьи дела сейчас явно идут в гору — она получает миллиардные господряды. В НКК ранее сообщили CNews, что передача долей Алексею Калинину стала «частью сложной сделки» по продаже доли Калинина в OCS. «Детали сделки являются коммерческой тайной», — уточняли собеседники редакции.

В апреле 2020 г. CNews стало известно, что Алексей и Александр Калинины совместно с еще двумя бизнесменами учредили ИТ-компанию «Авотел». По заверению одного из инициаторов проекта, в его рамках будет производиться уникальный для российского рынка полностью отечественный телеком-продукт. С НКК проект не связан.

В чем проблемы Александра Калинина

Напомним, Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в участии в картельном сговоре. Вечером 15 июля подтвердились данные источника CNews о том, что корни этой истории берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

Президент НКК Александр Калинин уступил бразды правления сыну

В частности, НКК, сборщик компьютерной техники «Аквариус» (входит в НКК), «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по утверждению ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагал источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

«Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 года, — рассказал вечером 15 июля РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. — Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали НМЦК (начальную цену контракта; — прим. CNews) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует, и создатели этого картеля получат заслуженное».