Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

К новой системе смогут примкнуть только зарегистрированные пользователи

Жители Липецкой области (население в 1,1 млн человек) будут первыми оплачивать госпошлины и штрафы с помощью QR кодов. Об этом рассказали чиновники Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций России. Пилотный проект внедряется совместно с Минэкономразвития.

Посредником между ведомствами и гражданами выступают центры госуслуг «Мои документы». Гражданам достаточно прийти в расположенный центр и взять квитанцию с QR-кодом для оплаты. Для использования данной возможности у граждан должна быть подтвержденная запись на портале «Госуслуги». Далее необходимо установить на телефон приложение «Госуслуги», отсканировать код и оплатить нужную услугу, используя реквизиты банковской карты. При проведении платежей комиссия не взимается.

Напомним, что приложение «Госуслуги» претерпело значительные изменения. Еще в 2019 г. у разработчиков в планах было построить приложение из независимых модулей, чтобы все органы власти постепенно смогли подключить к нему свои сервисы. Одним из первых разработчики подключили сервис Европротокол онлайн (мобильное приложение «Помощник ОСАГО»). В 2020 г. приложение «Госуслуги» поменяло архитектуру, интерфейс и расширило функциональность. Предполагается, что в дальнейшем приложение еще более упростит операции физлиц со своими данными.

QR-код станет общедоступным видом оплаты

Возможности более широкого использования QR кодов населением обсуждались еще в 2019 г., когда Центробанк России запустил в ноябре 2019 г. Федеральную систему быстрых платежей.

В Липецкой области началось тестирование оплаты пошлин, штрафов и госуслуг с помощью QR-кодов

QR-коды (Quick Response, быстрый отклик) — двухмерные штрихкоды, с помощью которых информация распознается через камеру мобильного телефона, по мнению аналитиков, позволяют осуществлять более безопасные и быстрые платежи. Оплата поступает на счет за 15-20 секунд. В этой системе сейчас участвуют многие банки, обрабатывающие операции с розничными покупками посредством QR-кодов. QR-коды встроены в приложения, которые позволяют клиентам розничных сетевых магазинов сканировать и оплачивать покупки при помощи смартфона. Ритейлеры, использующую данную систему, экономят на карточном эквайринге.

Существует два вида QR-кодов: статические, когда покупателю надо отсканировать код и ввести сумму покупки, и динамический, когда покупатель только сканирует код, и все данные отображаются автоматически. Пока не ясно, какой именно QR-код будет использоваться в данном проекте, но по словам чиновников, никакие данные не вносятся вручную. Удобство также состоит в том, что людям также не надо будет искать терминалы оплаты или банковские отделения.

В перечне доступных платежей — оплата услуг Федеральной налоговой службы и Росреестра, но в конце июля подключат сайты других ведомства, в том числе МВД. После периода тестирования система распространится на жителей всей страны.

Концепция развития платежной системы, разработанная Центробанком, учитывает 36 целей, которые должны быть реализованы до 2023 г. Система быстрых платежей может стать хорошей альтернативой картам национальной платежной системы. В числе прочих к системе быстрых платежей в 2020 г. планирует присоединиться Национальный расчетный депозитарий.