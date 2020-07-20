Мишустин подписал: В 2021 г. россиян будут принимать на работу с электронными трудовыми книжками

Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее сроки начала перехода россиян к использованию электронных трудовых. Это можно будет сделать с 1 января 2021 г., но при желании можно будет продолжить пользоваться бумажной версией документа, и работодатель не будет иметь права отказать работнику в этом.



Начало цифровизации трудовых книжек

Граждане России смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ №1017 от 10 июля 2020 г. опубликован на сайте Правительства России.

На сайте Правительства сказано также, что электронная форма трудовой книжки представляет собой почти полный аналог бумажной. Она содержит в себе сведения о сотруднике, месте его работы, а также о дате приема и увольнения. Помимо этого, в ней указываются причины, по которой был прекращен трудовой договор.

Получить электронную трудовую книжку сотрудники могут путем написания заявления своему работодателю. Срок его подачи не позднее 31 декабря 2020 г. – если этого не сделать, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку сотрудника. В этом случае возможность перехода на электронную книжку по-прежнему сохраняется – сделать это можно будет в любой момент после 2021 г.

До начала всероссийского перехода на электронные трудовые осталось меньше полугода

Переход на электронные версии трудовых книжек, как сообщал CNews, преследует две цели – в первую очередь новый формат книжек должен упростить работу сотрудника со своими документами. Вторая цель – экономия бюджета: с каждого рубля, потраченного на кадровое оформление, после введения электронного оборота можно будет сэкономить 72 коп.

Без бумажной книжки не обойтись

Переход работника на электронную трудовую книжку не означает, что от бумажной можно будет избавиться. После написания заявления о переходе бумажная книжка будет выдана ему на руки, но ее нужно будет сохранить, поскольку электронная версия будет содержать исключительно те сведения, что были внесены в нее с 2020 г. Более ранняя информация останется только в бумажном варианте.

Работодатель будет обязан выдать сотруднику его бумажную трудовую после написания последним заявления о переходе. В этом случае ответственность за ее хранение полностью ложится на владельца. Если заявление о переходе не написать, ответственность за бумажную трудовую по-прежнему будет нести работодатель.

Бумажные книжки положены не всем

Существует определенная категория россиян, которые, согласно новому закону о трудовых книжках, останутся без их классической бумажной версии. Это касается граждан, которые в 2021 г. будут устраиваться на свою первую работу – на них работодатель сразу же заведет электронную трудовую. Для тех людей, кто устроился на работу до 1 января 2021 г. будет сохранена возможность продолжения использования бумажных трудовых даже после смены места работы.

Как получить доступ к электронной трудовой

Если бумажные трудовые книжки хранятся в отделе кадров предприятия или на руках у владельца в период поиска им работы, и получить доступ к ней работник может в любой момент без интернета, то с электронными книжками в этом плане все иначе. Посмотреть свою электронную трудовую сотрудник сможет исключительно через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или на портале госуслуг.

Если же потребуется выписка из электронной трудовой, то для этого придется обращаться в отделение ПФР, либо в многофункциональный центр (МФЦ). При необходимости соответствующий запрос можно передать последнему работодателю.

Как сообщал CNews, с апреля 2020 г. выписки из электронных трудовых, полученные на сайте Госуслуг, приравнены к полноценным юридическим документам. Такие выписки подтверждаются цифровой подписью ПФР.

Как россиян на электронные трудовые переводили

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки был подписан Президентом России Владимиром Путиным в середине декабря 2019 г. и вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно ему, работодатели должны в срок до 31 октября 2020 г. сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки – бумажного или электронного. Сотрудники должны определиться с выбором до 31 декабря 2020 г.

На принятие закона об электронных трудовых потребовалось менее полутора лет – первые предложения о переходе на них, как сообщал CNews, стали поступать от российских властей в начале июля 2018 г. Тогда Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России.

Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам было поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки.

CNews писал, что на подготовку первого варианта требуемого законопроекта потребовалось всего несколько дней. Он был представлен 19 июля 2018 г. После этого адаптация законодательной базы для всероссийского отказа от бумажных трудовых книжек остановилась на целый год. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму лишь в июле 2019 г. – он получил множество изменений и был зарегистрирован под номером №748684-7.

Рассмотрение документа было молниеносным. Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г., по результатам которого в законопроект было предложено внести дополнительные поправки – они были готовы ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г. Третье и последнее чтение законопроекта в Госдуме состоялось 3 декабря 2019 г., а 16 декабря 2019 г. документ, прошедший проверку Совета Федерации, был подписан Президентом России и стал Федеральным законом № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».

Следует отметить, что трудовые книжки всех работающих россиян, на самом деле, были оцифрованы задолго до подписания необходимого закона Президентом России. Более того, это было сделано за несколько месяцев до поступления документа на рассмотрение в Госдуму – ПФР завершил работу по цифровизации трудовых книжек в мае 2019 г.