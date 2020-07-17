Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

В реестр через суд

Российская компания «Алми партнер» из Нижнего Новгорода, которая является разработчиком пакета офисных приложений AlterOffice, 8 июля 2020 г. обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Минкомсвязи. Неделей позже, 14 июля иск был принят к производству. Истец требует признать незаконным решение ведомства об исключении ПО AlterOffice из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, следует из данных картотеки дел экономических споров по административным правоотношениям.

Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 4 августа 2020 г. – для проведения собеседования со сторонами с целью «выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий», говорится в определении суда.

Как ранее сообщил CNews, пакет AlterOffice был исключен из реестра российского ПО в ноябре 2019 г. по итогам заседания Экспертного совета при Минкомсвязи, принимающего решения относительно включения или удаления продуктов из реестра.

AlterOffice был включен в реестр в мае 2019 г., однако эксперты пришли к заключению, что ПО изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, распространяемого под свободной лицензией Mozilla. После этого на заседаниях Совета в отношении офисного пакета «Алми партнер» трижды принимались решения о проведении дополнительных проверок, в том числе силами подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход».

27 декабря 2019 г. «Алми партнер» подала повторное заявление на внесение своего ПО в реестр, но безуспешно. В ведомстве изучают полученные материалы, заявка будет рассмотрена 17 июля 2020 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Подозрения на плагиат, и не только

Ранее один из участников рынка, знакомого с подоплекой удаления, рассказал CNews о том, что AlterOffice сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование, поскольку в ПО отсутствовали отсылки к авторству исходных элементов. По этой причине «Алми партнер» утратила законное право на переработку LibreOffice, а также на выпуск на его основе ПО со сходными свойствами, но под собственной маркой.

Три версии пакета офисных приложений AlterOffice

«Если бы поступили честно, то причин исключать пакет из реестра скорее всего бы не было», — полагает собеседник CNews. По его мнению, появления AlterOffice в реестре хотели «многие», включая некоторых экспертов Совета, вынужденных проголосовать за удаление. Причина этого — в желании «разбавить» в списках отечественного софта пакет «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). Это главный российский игрок на рынке офисного ПО, хотя в реестре также имеются пакеты «Р7-офис» компании «Новые коммуникационные технологии» и «Циркон-офис» предприятия «Свемел».

В разговоре CNews гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров отметил, что AlterOffice все же стоило удалить из реестра именно из-за плагиата. «Продукт представляет собой чистый клон пакета с открытым исходным кодом, который создается крупным международным сообществом разработчиков, и граждан России среди них нет», – отметил Комиссаров.

По его словам, в рассматриваемом софте были произведены лишь минимальные изменения для соответствия требований реестра, собственный программный код, отсутствует. «Возникают даже курьезные ситуации. Мы обнаружили, что “разработчики” этого продукта полностью скопировали и стали использовать текст лицензионного соглашения “Мой офис”. А при установке AlterOffice на компьютер, где уже установлен LibreOffice 6.2.3, возникает сообщение о невозможности установки из-за конфликта версий и происходит автоматическое удаление AlterOffice, как устаревшей версии LibreOffice», — сказал он.

«Алми партнер» и предыстория ее искового заявления

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Алми партнер» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде 17 июля 2006 г. Стопроцентным учредителем заявлено ООО «Алми прайм». Учредителями и участниками «Алми прайм» являются Денис Мельников с долей 39,6%, Араз Мехдиев с долей 25%, Надежда Губанова с долей 9,9%, Зураб Наникишвили с долей 9%, Роман Хоранов с долей около 7,9%, Светлана Солнышкова с долей около 5,3% и Алексей Неклюдов с долей 3,3%. Последний заявлен гендиректором обеих организаций.

В базе «Контур.фокус» со ссылкой на данные ФНС указано, что в 2019 г. в «Алми партнере» в среднем трудилось 37 человек. По итогам 2019 г. организация показала выручку в 332,1 млн руб. (прирост 170% по сравнению с предыдущим годом) с показателем чистой прибыли в 2 млн руб.

Согласно данным «Контур.фокуса», за компанией числится 21 госконтракт на общую сумму в 12,8 млн руб. Среди клиентов «Алми партнер» числятся Пенсионный фонд, «Почта России», Минюст и Минсельхоз, указано на сайте компании.

В августе 2019 г. в интернете появилась копия письма компании на имя генпрокурора России Юрия Чайки. В нем рассказывалось о достижениях «Алми партнера» в области разработки софта, в том числе для госорганов. Кроме офисного пакета упоминалась операционная система AlterOS (внесена в реестр). Авторы письма также жаловались на то, что в сегменте пакетов офисных приложений конкуренция ограничивается административным ресурсом НОТ, а также просили генпрокурора провести соответствующую проверку этой информации.

В компании тогда отказались обсуждать с CNews письмо на имя генпрокурора.