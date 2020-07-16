Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов

Пробел в законодательстве

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России может появиться новая статья, которая вводит ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

Законопроект, разработанный Александром Хинштейном, главой комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи и Сергеем Боярским, его первым заместителем и сыном известного артиста театра и кино Михаила Боярского зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы утром 16 июля 2020 г. вместе с поступившим на него отзывом Правительства России.

Сейчас провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных интернет-ресурсов обязаны ограничивать доступ или удалять информацию, запрещенную к распространению в России или распространяемую неправомерно, в соответствии с законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. Действующее законодательство не предусматривает каких-либо наказаний за неисполнение этих требований.

«Предлагаемый законопроект устраняет имеющийся правовой пробел и будет способствовать соблюдению требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации со стороны провайдеров хостинга, владельцев сайтов и владельцев информационных ресурсов в сети "Интернет"», — говорится в пояснительной записке к документу.

Большие штрафы за повторный отказ

Для устранения пробела в законодательстве документом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.41 «Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ...».

Штрафы для владельцев сайтов и хостинг-провайдеров могут достичь 15 млн рублей

В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на представленную Роскомнадзором статистику приводятся следующие данные: с интернет-ресурса YouTube вопреки требованиям Роскомнадзора к апрелю 2020 г. не удалено 10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter – 1 462 URL, с ресурса Instagram – 1 435 URL, с Facebook – 362 URL.

В перечень информации, которая запрещена для размещения на сайтах Рунета и за которую новым законом предлагается максимальное наказание, входят публикации с призывами к экстремизму, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и/или объявлений о привлечении их «в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера», информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

В случае, если владелец сайта отказывается удалить такую информацию, законопроект предлагает наложение штрафа в размере от 100 до 200 тыс. руб. для граждан, от 400 до 800 тыс. руб. для должностных лиц и от 3 до 8 млн руб. для юридических лиц. Точно такие же санкции налагаются на хостинг-провайдеров, которые не ограничивают или отказываются ограничить доступ к таким сайтам.

За повторный отказ удалить запрещенную информацию документом предлагается штрафовать владельцев сайтов и провайдеров хостинга в сумме от 200 до 500 тыс. руб. для граждан, от 800 тыс. до 1 млн руб. для должностных лиц, и от 8 до 15 млн руб. для юридических лиц.

Для наказания владельцев сайтов и провайдеров за отказ удалить или ограничить доступ к любой другой запрещенной информации предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тыс. руб. для граждан, от 200 до 400 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 4 млн руб. для юридических лиц. При повторном отказе денежные санкции удваиваются и составят от 100 до 200 тыс. руб., от 500 до 800 тыс. руб. и от 4 до 8 млн руб. соответственно.

Отзыв Правительства

Правительство России в отзыве на законопроект выразило ему поддержку при условии доработки ко второму чтению в Госдуме. В отзыве отмечается, что меры по ограничению доступа и/или удалению информации уже предусмотрены законом «Об информации», однако до настоящего времени соответствующая ответственность для субъектов рынка за нарушение вышеуказанных требований не предусмотрена.

В отзыве также отмечено, что должностные лица Роскомнадзора уже наделены полномочиями – как по составлению протоколов по делам об административном правонарушении, предусмотренном частью 21 статьи 13.40 КоАП, так и по рассмотрению таких дел. При этом рассмотрение дел об административном правонарушении отнесено к исключительной компетенции судей.

Таким образом, учитывая коллизию в вопросе определения субъекта административной юрисдикции, предлагается целесообразным внести соответствующее изменение в ч. 1 ст. 23.1 (полномочия судей) либо в ч. 1 ст. 23.44 и п. 58 ч. 2 статьи 28.3 КоАП (полномочия органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций), отмечено в отзыве Правительства.

Кроме того, наделение должностных лиц Роскомнадзора полномочиями в части производства по делам об административных правонарушениях может потребовать дополнительного выделения финансовых средств из федерального бюджета, однако требования ст. 83 Бюджетного кодекса России законопроектом не учтены, отмечено в отзыве.

Мнение эксперта

Telegram-канал «Эшер II», который ведет Филипп Кулин, гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» отметил несоразмерность наказания деянию. По его мнению, «заметное число юридических лиц, предоставляющих услуги хостинга, умрут от первого же штрафа, не говоря уже о владельцах ресурсов».

По мнению Кулина, описанные в законопроекте категории нарушителей плохо формализуемы, при этом общение с ними надзорного органа происходит по каналам связи без правового статуса, что в итоге чревато «осечками» и в итоге риском «регулярных огромных штрафов в результате ошибок и неточностей».

«Вопрос о правомерности наличия в договоре условия незамедлительного прекращения услуг аренды вычислительных мощностей по уведомлению цензора дискуссионный, – отмечает Филипп Кулин. – Некоторое время назад в законах о блокировке утвердили понятие "незамедлительно". В связи с такими штрафами значимость этого действия многократно усилилась, как и риски».

В своем комментарии Филипп Кулин также отмечает, что нередки случаи, когда решения о признании информации запрещенной происходит ввиду некомпетентности органов власти, а также непрофессионализма судов. Кроме того, запрет информации зачастую является инструментом конкурентной борьбы.

«Здесь закрытие чего-то даже на короткий срок, не то что на месяцы судебных разбирательств — это зачастую означает смерть проекта. Практически законопроект резко усиливает механизм блокировок как инструмент конкурентной борьбы», – отмечает эксперт.

Наконец, в проекте закона упомянуты владельцы сайтов и хостинг-провайдеры, но никак не учитывается статус виртуальных хостеров и серверов. По сути, они в трафик не вмешиваются и для прекращения оказания услуг в этом случае тоже нет оснований, отметил эксперт.