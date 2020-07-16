Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран

Трамп еще два года назад подписал секретный указ, который расширил полномочия ЦРУ проводить наступательные кибероперации в других странах. С 2018 г. ведомство провело более дюжины подобных операций.

Новые возможности ЦРУ

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, наделяющий ЦРУ более широкими полномочиями и инструментарием при развертывании кибератак. Причем сделал он это еще в 2018 г. Такими сведениями поделились с Yahoo News бывшие сотрудники администрации Трампа.

Напомним, что в сентябре 2018 г. Трамп отменил директиву №20 своего предшественника, экс-президента США Барака Обамы (Barack Obama), которая прописывала порядок проведения США оборонительных и наступательных киберопераций. Но все решения оформлялись в виде секретных указов, а подробности стали известны только сейчас.

Прежде всего, расширился набор методов возможных кибератак. Речь идет скорее не о хакерских операциях или сборе данных, а о более серьезных действиях, например о кибератаках, провоцирующих такие сбои как отключение электричества, атаки на ключевую инфраструктуру противника, например, нефтехимические заводы, а также вброс компромата в открытые источники, в том числе и на сотрудников спецслужб. Если при Бараке Обаме на обсуждение возможных наступательных действий и различных согласований уходили месяцы, то с 2018 г. такие решения принимаются и согласовываются за несколько недель.

Страны-противники для ЦРУ

Указ также разрешает ЦРУ проводить более активные наступательные действия в отношении стран-противников. К потенциальным врагам, по данным источников, относятся Россия, Китай, Иран и КНДР. Информаторы сообщили, что речь скорее об инструменте нанесения ответных ударов по этим государствам.

ЦРУ получило от Трампа право осуществлять наступательные кибератаки в других странах

Власти США неоднократно обвиняли Россию в ведении информационных войн и вмешательстве в политические выборы, Китай – в краже интеллектуальной собственности, а Иран и КНДР – в хакерских атаках на банки и частные компании.



Кого успели взломать

Со времени подписания указа агентство реализовало более дюжины операций, среди которых публичное распространение информации или утечка данных. Так в июле 2019 г. хакеры взломали сеть московской ИТ-компании «Сайтэк», крупного подрядчика российских спецслужб и ведомств, а затем отправили журналистам информацию о 20 ее непубличных проектах. Злоумышленники получили доступ к 7,5 ТБ информации, кроме того, поделились документами с Digital Revolution — группой, которая годом ранее взломала сервер НИИ «Квант», находящийся в введении ФСБ.

В ходе другой кибератаки неизвестная группа в марте 2019 г. разместила в Telegram имена, адреса, номера телефонов и фотографии сотрудников иранской разведки, предположительно причастных к хакерским операциям, а также хакерские инструменты иранских разведчиков. В ноябре того же года в Telegram попали данные о 15 миллионах дебетовых карт клиентов трех иранских банков.

Подобная атака на данные банковских карт косвенно указывает на значительную эскалацию киберактивности ЦРУ. При администрации Обамы высокопоставленные чиновники Министерства финансов США выступали против операций, результатом которых стала бы утечка или уничтожение банковских данных, поскольку подобные действия могли бы расшатать мировую финансовую систему.

Что этому предшествовало

ЦРУ уже несколько лет стремится к расширению возможностей своих кибератак. Начиная с 2016 г., агентство искало способы нанести ответный удар Кремлю после неподтвержденных слухов о российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 г. Бывшие чиновники говорят о том, что внутри ЦРУ всегда были сторонники и противники ужесточения наступательной стратегии.

Ранее Майкл Дэниел (Michael Daniel), координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности, говорил о том, что администрация Барака Обамы летом 2016 г. подготовила план по реализации масштабной кибероперации против российских СМИ, олигархов, связанных с Кремлем, а также против Президента России Владимира Путина. Напомним, что за три недели до инаугурации Трампа Обама ввел санкции в отношении ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России. После этого 35 российских дипломатов было выслано из страны.