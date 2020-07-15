Фонд «Сколково» прекратил принимать заявки на гранты

«Сколково» перестанет рассматривать заявки на гранты

Фонд «Сколково» приостанавливает прием и рассмотрение заявок на гранты до конца 2020 г. из-за сокращения финансирования фонда по линии Министерства финансов России.

Согласно приказу №192-Пр от 14 июля 2020 г. за подписью председателя правления фонда Игоря Дроздова (документ есть в распоряжении CNews), с 15 июля 2020 г. принято решение временно прекратить прием и рассмотрение заявок на гранты, в том числе и минигранты, по всем программам, которые финансируются за счет средств Минфина.

В частности, полностью приостанавливается прием заявок о предоставлении микрогрантов по таким направлениям как патентование и проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности; участие в выставках и конференциях; создание прототипов (опытных образцов); проведение испытаний; аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; приобретение комплектующих для сборки прототипа; экспериментальное внедрение разработанных продуктов; участие в акселерационных программах; маркетинговые сервисы для участников.

Фонд «Сколково» временно приостанавливает прием и рассмотрения заявок на гранты

В документе подчеркивается, что новые ограничения не коснутся грантовых программ, средства на выдачу которых поступают из других источников. В частности, они не распространяются на программы, по которым «Сколково» выступает в роли оператора.

При этом заявки на предоставление микрогрантов, уже пребывающие на стадии внутренней проверки, согласно заявлению фонда, рассмотрены будут. Кроме того, рассмотрение поступивших в фонд заявок на гранты (минигранты) до 14 июля 2020 г. включительно будет продолжено. По ранее одобренным заявкам на микрогранты обязательства фонда будут выполнены.

Прием и рассмотрение заявок на гранты будут возобновлены с 1 января 2021 г.

Виды «сколковских» грантов

За предоставление финансовой поддержки участникам «Сколково» в форме грантов отвечает грантовая и экспертная служба фонда.

По данным сайта организации, участникам доступны большие гранты размером до 30, 150 и 300 млн руб. (в зависимости от стадии проекта), а также минигранты на сумму до 5 млн руб. и микрогранты, которые предоставляются на решение отдельных небольших задач в рамках реализации проекта и выдаются на сумму до 1,5 млн руб.

Финансы участников «Сколково»

В рамках заседания попечительского совета фонда «Сколково», прошедшего 3 июня 2020 г. в режиме видеоконференции, были озвучены актуальные цифры, касающиеся деятельности «Сколково».

Так, объем выручки компаний – участниц «Сколково» в 2019 г. превысил 100 млрд руб. (111,6 млрд в 2019 г., 91,9 млрд в 2018 г.), а темп прироста составил 45% (или 36% в среднем за три года). По итогам прошедшего года участниками проекта в бюджет было отчислено примерно 10 млрд руб. налоговых платежей, 15 млрд руб. составили взносы во внебюджетные фонды.

Количество участников проекта по итогам 2019 г. увеличилось на 352 – с 1896 в 2018 г. до 2248 в минувшем году. Выручку в течение года зафиксировали 1319 стартапов (на 198 больше, чем в 2018 г.), при этом у 257 из них она перевалила за 100 млн руб. (на 70 больше, чем в 2018 г.).

За период с 2013 по 2019 гг. объем привлеченных участниками проекта «Сколково» инвестиций составил более 56 млрд руб. По итогам 2019 г. сумма вложений в технологические стартапы проекта достигла почти 14 млрд руб. Для сравнения: в 2018 г. этот показатель равнялся 13,1 млрд руб., а годом ранее – 8,3 млрд руб.

Наибольшее число участников «Сколково» сегодня принадлежит к кластеру информационных и компьютерных технологий (37% от общего числа участников). Доли стартапов в сфере биомедицинских и энергоэффективных технологий составляют 22% и 23%, соответственно. Наконец, в кластер передовых промышленных технологий входят 18% компаний-участниц.