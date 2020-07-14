Сервисы цифровой платформы «Гостех» начнут работу до конца 2021 года

Платформа электронных госсервисов обретает форму

Первые сервисы по оказанию госуслуг на единой цифровой платформе «Гостех» начнут работу в пилотном режиме до конца 2021 г. Проект соответствующего постановления Правительства России, разработанный Минкомсвязи, представлен на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

В рамках эксперимента предполагается создание, миграция и развитие госсервисов «для взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством». В качестве обязательных уже определены сервисы аренды госимущества и обязательного медицинского страхования (ОМС).

Дополнительно предполагается запуск сервисов по кадастровой деятельности и работам, сделкам с недвижимостью, предоставлению данных и аналитики из госреестра недвижимости, а также другие электронные услуги, перечень которых будет определен Минкомсвязи в процессе пилотной эксплуатации «Гостеха».

Проект постановления предлагает после запуска платформы наделить функциями операторов ведомства, курирующие соответствующие сервисы: Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС. На них же возлагается составление техзадания на создание системы защиты информации в рамках компонентов платформы – отдельно по каждому экспериментальному сервису. Поставщик технологической платформы «Гостеха», который после запуска проекта станет ее единым оператором, в документе не назван.

Целью эксперимента является «апробация новых подходов, определение финансовой эффективности и удобства» платформы «Гостех», определение необходимости внесения изменений в законодательство, а также обкатка технологий для повышения эффективности и безопасности использования информационных и технологических ресурсов, инфраструктуры электронного правительства, единой облачной госплатформы, отмечено в пояснительной записке к проекту.

Окончание эксперимента по запуску «Гостеха» запланировано на 31 декабря 2021 г. По итогам будут подготовлены доклады в Правительство с предложениями по развитию и доработке, целевой архитектуре и модели данных «Гостеха». Финансирование проекта осуществляется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», указано в документе.

Участники эксперимента

В список участников эксперимента войдут Минкомсвязи, поставщик платформы, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (АНО АЦ), Росимущество, Фонд ОМС, Росреестр, ФСБ и ФСТЭК.

Эксперимент по запуску «Гостеха» продлится до конца 2021 года

В эксперименте также смогут принять участие другие госучреждения, юрлица, индивидуальные предприниматели и граждане, изъявившие добровольное желание по согласованию с Минкомсвязи. В качестве организационной структуры для проведения экспериментального запуска «Гостеха» предполагается создать межведомственную рабочую группу.



Предложения по созданию сервисов принимаются от участников эксперимента – госорганов и государственных внебюджетных фондов, при этом окончательное решение об их разработке остается за Минкомсвязи по согласованию с правительственным АНО АЦ.

Обязанности поставщика платформы «Гостех»

В прилагаемом к проекту постановления положении о создании «Гостеха» отмечается, что поставщик платформы разработки является ее оператором. На него возлагается обязанность по предоставлению сервисов платформы разработки, включая сервис виртуализации «Гостеха».

В процессе эксперимента оператор системы должен обеспечить техническую сторону функционирования и развития «Гостеха», в том числе с учетом решениями межведомственной рабочей группы, а также заниматься размещением платформы разработки на инфраструктуре участников эксперимента.

На разработчика и оператора платформы в тесном взаимодействии с ФСБ и ФСТЭК возлагается защита всех персональных данных «Гостеха» в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. и №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г.

Предыстория создания «Гостеха»

Объем российского рынка цифрового взаимодействия граждан и бизнеса с государством оценивается экспертами в несколько десятков миллиардов рублей в год.

Инициатором создания единой цифровой платформы госсервисов стал Сбербанк, который впервые продемонстрировал Правительству России концепцию «Гостеха» в середине апреля 2020 г. В ее разработке также принимали участие Минкомсвязи и аналитический центр при Правительстве.

В середине июня 2020 г. CNews сообщил о предложении Минкомсвязи по проведению экспериментального запуска «Гостеха» на базе технологий Сбербанка и назначении его единым оператором системы.

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» также высказали заинтересованность и готовность принять участие в разработке «Гостеха». Они предложили использовать для платформы наработки «Государственной единой облачной платформы» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать «две системы, дублирующие функциональность».

В конце июня 2020 г. CNews сообщил о новой версии проекта постановления об эксперименте с «Гостехом», в котором Минкомсвязи исключило предложение по назначению Сбербанка ее оператором платформы. Именно это предложение вошло в финальную версию проекта постановления.

Как ранее сообщал CNews, затраты на реализацию «Гособлака» в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. Из них предполагалось потратить 7,45 млрд руб. в 2019 г., 17 млрд руб. в 2020 г. и в 2021 г. — еще 22,9 млрд руб.