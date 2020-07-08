Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

3258

Развод Николая Никифорова

Светлана Никифорова, известная как супруга бывшего министра связи России и Татарстана Николая Никифорова и успешный венчурный инвестор, заявила о разводе с мужем.

Запись об этом Светлана Никифорова сделала в своем блоге в Instagram. «Я в разводе, уже два месяца, - написала Никифорова. – В Директ не пишем, сотовый не срываем, жизнь происходит и течет сквозь меня, все уместно, чувствую, наблюдаю, вижу и злорадство и поддержку. Держу сердце нараспашку и благодарю за все как есть».

Причин развода Светлана не объяснила, однако в декабре 2019 г. она писала в Instagram: «В нашей жизни вместе было все как у всех людей: ссоры, измены, звездная болезнь, просто болезни и сложности с деньгами, напряжения в отношении семей друг другу, в воспитании детей. Коля, мой любимый родной Коля. Принимал меня любую всегда, знает меня такую, о какой мне и самой думать было стыдно.

Публикация в Instagram, в которой Светлана Никифорова объявила о разводе

Николай Никифоров отказался обсуждать с CNews вопросы своей личной жизни. «Вы же издание об ИТ-бизнесе, а не журнал Hello», - сказал экс-министр.

Бизнес, работа и семья Николая Никифорова

Николай Никифоров в 2010 г. стал министром информатизации и связи Татарстана. В 2012 г. вошел в Правительство Дмитрия Медведева и возглавил Министерство связи и массовых коммуникаций, став в свои 30 лет самым молодым министром в истории России. В этой должности он проработал до смены Правительства в 2018 г.

В бытность Никифорова министром связи Татарстана его ведомство располагалось в «Айтипарке» - первом технопарке в России, построенном в рамках соответствующей федеральной целевой программы. Технопарк располагается на двух площадках: в Казани и Набережных челнах. С 2013 г. технопарк возглавлял Антон Грачев, который недавно покинул свой пост.

В числе прочего, в бытность Никифорова федеральным министром связи по его инициативе на федеральные средства в Татарстане был построен новый город Иннополис, созданный специально для развития высоких технологий. После ухода Никифорова с госслужбы он зарегистрировал в Иннополисе несколько компаний. В том числе, совместно с госкорпорацией «Ростех», он стал строить рядом с Иннополисом завод по производству малой сельскохозяйственной авиации.

Светлана - третья супруга Николая Никифорова. У них двое общих детей

По данным издания In Kazan, Светлана, в девичестве носившая фамилию Палатова, была третьей супругой Никифорова. Его первой женой была Яна Стоянова, которая работала в расположенном в Татарстане технополисе «Химград», а затем руководила не действующим ныне «НЦК-Елабуга». Второй его супругой стала Татьяна Кимерал, ныне владеющая компаниями «Интерактивное научное шоу» и «Лаборатория интерактивных программ». Всего у Никифорова четверо детей, двое из которых от Светланы.

Активы семьи Никифорова

Незадолго до назначения Николая Никифорова министром связи России его супруга Светлана стала владельцем компании «Стартобаза» (ныне «Лаб.сн»), инвестирующей в ИТ-проекты.

За время, пока Никифоров был членом федерального правительства, доход его супруги вырос в 53 раза. В 2012 г. она заработала 1,18 млн руб., в 2013 г. – 6 млн руб., в 2014 г. - 7,3 млн руб., в 2015 г. 28,6 млн руб., в 2016 г. 48,6 млн руб., в 2017 г. 63 млн руб.

За время, пока Николай Никифоров был федеральным министром, доход его супруги вырос в 53 раза

У самого Никифорова за этот период доход вырос только в полтора раза: с 3,72 млн руб. в 2012 г. до 5,8 млн руб. в 2017 г. По состоянию на 2017 г. у супругов в собственности были две квартиры площадью 138,9 кв. м и 295,9 кв. м. Кроме того в безвозмездном пользовании у них находилось здание площадью 246,7 кв. м.

Также Светлана Никифорова владела квартирой площадью 44,3 кв. м, двумя машиноместами общей площадью 30 кв. м и двумя автомобилями – Audi Q5 и Tesla X. У Николая Никифорова был автомобиль Lada X-Ray.

Как развивался бизнес Светланы Никифоровой

Самым известным проектом «Стартобазы» была компания «Автодория», разработавшая систему автоматической фиксации нарушений правил дорожной движения. Система определяет координаты, скорость и номер машины в начале и в конце участка, вычисляет среднюю скорость автомашины на заданном участке, после чего ГИБДД может выставить штраф за превышение скорости.

Внедрение системы было одобрено правительством в 2013 г., после чего она была развернута в полутора десятках регионов, включая Москву и Татарстан. Работа системы вызывала нарекания со стороны автовладельцев, а в Госдуме рассматривался вопрос о запрете выставления штрафа на основе данных о средней скорости автомобиля. «Стартобаза» продала контрольный пакет в «Автодории» в 2017 г., после чего от услуг системы отказались власти Москвы и Татарстана.

Самая известная инвестиция «Стартобазы» Светланы Никифоровой - это система автоматической фиксации нарушений ПДД компании «Автодория».

Система была развернута в полутора десятках регионов, включая Москву и Татарстан, но после продажи «Стартобазой» контрольного пакета «Автодории», власти Москвы и Татарстана от системы отказались

«Стартобаза» владела 55% в «Автодории». За сколько была продана эта доля, неизвестно. Сейчас компания на 70% принадлежит «Сотке высоток», которой владеет бывший гендиректор «Автодории» Артем Лопатин. В 2017 г. выручка «Автодории» составила 260 млн руб., чистая прибыль - 82 млн руб. В 2018 г. выручка выросла до 362 млн руб., чистая прибыль составила 67 млн руб.

Помимо «Автодории» «Стартобаза» владела долями в проектах Innoventica (провайдер облачных решений), «Спикфон» (сервис для объединения домофонов с целью трансляции голосовых сообщений о чрезвычайных ситуациях) , RealSpeaker (мультиязычная платформа для транскрибирования медиа фаайло), «Смарт Старт» (приложение для «старта карьеры» в социальных сетях), Digital Loyality System (система регистрации покупок и лояльности), «Небо» (облачная бухгалтерия) и Startpack (система подбора персонала).

Перед уходом Никифорова с поста министра «Стартобаза» избавилась от долей в большинстве своих проектов. Сейчас по данным базы «Контур.Фокус», у «Стартобазы» есть доли только в двух проектах: «Формула венчурного капитала» и разработчик систем печати «МПЦ. Центр». Обе компании находятся в стадии ликвидации.

Перед уходом Николая Никифорова с поста министра «Стартобаза» избавилась от долей в большинстве своих проектов

По итогам 2017 г. «Стартобаза» получила чистую прибыль в размере 970 млн руб. По итогам 2018 г. у компании при нулевой выручке был чистый убыток в размере 22 млн руб.

Николай Никифоров заявил CNews, что к бизнесу «Стартобазы» он не имеет отношения.

В то же время в 2018 г. Светлана Никифорова напрямую без «Стартобазы» стала совладельцем компании «Ростонер», которая построила в Татарстане первый в России завод по производству тонеров и картриджей.