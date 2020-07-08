Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

Сделки по покупке Rabota.ru Сбербанком

Сервис для поиска работы и найма персонала Rabota.ru, приобретенный Сбербанком в 2019 г., обошелся ему в 1,195 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность нового владельца сервиса – «дочку» Сбербанка «Цифровые активы».

В результате сделки, закрытой в июне 2019 г., «Цифровые активы» получили в собственность 100% акций ЗАО «Работа для вас» (управляет порталом Rabota.ru) вместе с дочерними организациями. В сумму 1,195 млрд руб. вошли основной платеж в размере 938 млн руб., скорректированный дополнительный платеж в 14,9 млн руб., безотзывный покрытый аккредитив на 220 млн руб. и прочие расходы, следует из отчетности.

В августе 2019 г. «Цифровые активы» выкупили дополнительно выпущенные акции «Работы для вас» на 552 млн руб., а в марте 2020 г. выдали АО «Работа.ру», входящее в состав группы «Работа для вас» два займа по 150 млн руб.

Раскрыты параметры сделки по покупке Rabota.ru Сбербанком

Сервис Rabota.ru был создан в 2002 г. На момент анонса покупки Сбербанком в апреле 2019 г. ежемесячная аудитория портала составляла 4 млн человек. В настоящее время в сервисе размещено 250 тыс. вакансий и более 16,1 млн резюме.

Приобретая Rabota.ru, банк рассчитывал создать на основе существующей компании масштабного игрока рынка. После покупки портала планировалась глубокая модернизация продуктовой и технологической платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и «уникального бренда Rabota.ru».

Основные конкуренты Rabota.ru

Одним из лидеров рынка поиска и найма персонала остается Headhunter. Его владельцем была Mail.ru Group, но в 2016 г. продала его фонду «Эльбрус капитал» за 10 млрд руб. В 2018 г. Headhunter объявил о планах по выходу на IPO на американской фондовой бирже, а в мае 2019 г. провел первичное размещение акций на бирже Nasdaq, в ходе которого вся компания была оценена в $675 млн.

В начале июля 2020 г. CNews писал, что Headhunter готовится провести дополнительное размещение своих акций на сумму до $820 млн, причем до $720 млн из них могут заработать фонды Goldman Sachs и «Эльбрус капитал».

Помимо, Headhunter конкуренцию Rabota.ru составляют Avito.ru и проект Superjob.ru. Также ранее на рынке присутствовал проект Job.ru, созданный компанией «Пронто-медиа», издававшей газету бесплатных объявления «Из рук в руки». Однако «Пронто-медиа» сначала закрыла бумажную газету, а в 2017 г. отказалась и от развития интернет-проектов – портала объявлений Irr.ru и упомянутого Job.ru. Домен job.ru отошел к Headhunter.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын в 2019 г. оценивал стоимость Rabota.ru в 400 млн руб. По его мнению, закрытие Job.ru показало, что на рынке поиска работы и подбора сотрудников в Рунете не для всех есть место, поэтому неудивительно, что оставшиеся игроки вынуждены проходить через слияния и поглощения.

Другие покупки Сбербанка

Для Сбербанка покупка Rabota.ru – это не первая покупка технологических компаний. В 2017 г. банк приобрел клинику телемедицины Docdoc, на основе которой в июне 2020 г. запустил комплексный медсервис «Сберздоровье».

В апреле 2018 г. на паритетных началах он организовал с «Яндексом» совместное предприятие по развитию «Яндекс.маркета».

В октябре 2018 г. СМИ сообщили о планах Сбербанка по приобретению до 30% «Яндекса». Известие об этом обрушило акции российского интернет-гиганта. В апреле 2019 г. госбанк купил в прошлом серьезного конкурента «Яндекса» на поисковом рынке – холдинг Rambler.

После закрытия сделки по приобретению Rabota.ru Сбербанк во второй половине 2019 г. заполучил агрегатора служб доставки товаров из интернет-магазинов Shiptor, а также выкупил у Газпромбанка «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который занимается разработками в сфере распознавания голоса и компьютерного зрения.