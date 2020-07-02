Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

14 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок CRM 2020».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой и российский рынок CRM-систем?

Какие новые инструменты в них появляются?

Какие возможности дает интеграция CRM с социальными сетями, мессенджерами, онлайн-консультантами, колл-центрами и т.д.?

Как правильно организовать ведение клиентской базы?

В чем преимущества встроенной в CRM-аналитики?

Какие возможности предоставляет мобильная версия CRM?

Как использовать CRM по модели SaaS?

Плюсы и минусы облачной и коробочной CRM

Кому подойдут облачные CRM от телеком-операторов?

Универсальное или отраслевое решение: что выбрать?

Сколько стоит CRM?

Какие новые возможности необходимы CRM-системе?

С докладами выступят:

Юрий Цветаев, Project Manager, GBC Team | Официальный реселлер и Consulting Partner Salesforce в России;

Ольга Иванова, директор по маркетингу, SIEGENIA;

Кристина Барыш, руководитель отдела управления клиентской аналитикой, Почта России;

Владимир Зимовцев, руководитель по развитию продаж, СИБУР;

Олег Сафонов, product Owner CRM & eCommerce, СИБУР;

Сергей Исаев, директор по работе с клиентской базой, Банк Хоум Кредит.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.