Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone

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Министерство торговли США ввело новые ограничения на экспорт американских товаров в Россию и ряд других стран. Теперь для отправки в Россию компьютеров, телекоммуникационное оборудование, полупроводников и целого ряда других товаров для гражданского использования потребуется лицензия, которую Минторг может еще и не дать, а экспорт товаров для потребителей из оборонного сектора, включая ОС Windows и смартфоны Apple iPhone и вовсе стал практически невозможен.

Ограничения для военных

Власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных, так и аппаратных.

Изменения связаны с вступившим в силу новым правилом Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), входящего в состав Министерства торговли США. Оно расширяет определение «военного использования» американской продукции. Итогом этого станет сокращение возможностей для российского оборонного сектора в плане закупок ПО, технологий и других товаров, разработанных в США.

Новые правила накладывают ограничение, в том числе, и на закупку смартфонов Apple iPhone, а также на использование ОС Microsoft Windows, вне зависимости от их версий и поколений. Такое мнение, пишет РБК, высказала международная юридическая фирма Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. Ее специалисты полагают, новые правила сделают практически невозможным закупку этих товаров для военных пользователей.

Процесс закупки иностранной техники и ПО для российских военных сильно усложнится

Изменения, внедренные BIS, распространяются не только на непосредственно вооруженные силы. Без iPhone и Windows останутся также различные разведслужбы, национальная гвардия, полиция и любая другая организация (и даже частное лицо), так или иначе способная использовать продукцию в «военных» целях.

Данные ограничения распространяются не только на Россию – санкции затронули также Венесуэлу и Китай. С последним США на протяжении нескольких лет ведут торговую войну.

Перечень устройств, которые по новым правилам BIS нельзя поставлять российским военным, входят, помимо iPhone и Windows, различные лазеры и сенсоры, генераторы для атомных электростанций, двигательные установки, а также целый спектр оборудования для морских судов и т. д.

Гражданские тоже не остались без внимания

Бюро промышленности и безопасности американского Министерства торговли ввело, в общей сложности, два новых правила экспорта, и если первое затрагивает военных КНР, России и Венесуэлы, то второе имеет отношение к товарам для гражданского потребления. Список стран, попавших под эти санкции, значительно шире: Россия, Венесуэла, Китай, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Ирак, Казахстан и Украина.

«Гражданское» правило BIS лишит американских экспортеров возможности поставлять в Россию и другие перечисленные страны целый спектр товаров без лицензии. Раньше она не требовалась, если эта продукция предназначалась исключительно гражданского использования гражданскими потребителями.

Список товаров, на которые распространялись послабления, включал полупроводниковую продукцию, компьютеры, радиолокационные системы, подшипники, телекоммуникационное оборудование, а также устройства для сборки самолетных двигателей и т. д.

Новое правило американского Минторга предписывает обязательное получение лицензии на экспорт в Россию, КНР и другие страны перечисленных товаров. Это может сказаться на сроках поставок, поскольку такого рода бюрократия требует определенного времени, к тому же Минторг США может и вовсе по тем или иным причинам отказать экспортеру в предоставлении такой лицензии.

В чем провинились гражданские потребители

Представители BIS не уточнили, почему российским военным больше нельзя закупать iPhone, но раскрыли причину, по которой были введены ограничения для гражданского населения. По оценке Бюро, Россия, Китай и другие попавшие под новые санкции страны нередко используют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей. Подобное мешает американским экспортерам определять, кому он поставляет ту или иную продукцию – военным или гражданским, и, как следствие, товары, отправляемые гражданской стороне, могут оказаться в военном секторе.

Санкции против госкомпаний и российской ИТ-сферы

Новые ограничения пополнили длинный список американских санкций против России. Так, в конце августа 2018 г. Госдепартамент США ввел запрет на поставки российским госпредприятиям товары, имеющие в американской торговой номенклатуре пометку «национальная безопасность».

Запрет коснулся широкого спектра техники и ПО, но при этом не распространился на гражданский сектор. Госпредприятия лишились возможности получать специализированные электронные компоненты, подводные аппараты, калибровочное оборудование, системы информационной безопасности и др.

Против российских ИТ-компаний США регулярно вводят санкции на протяжении нескольких лет. К примеру, в 2012 г. BIS ввело ограничения отношении 199 российских физических и юридических лиц и 46 их зарубежных партнеров, занимающихся продажей электронных компонентов.

В сентябре 2016 г. Власти США ввели санкции в отношении российских производителей электроники. В их число попал ряд зеленоградских микроэлектронных предприятий. Это «Микрон», который через холдинг РТИ принадлежит АФК «Система», и предприятия группы «Ангстрем»: ОАО «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и «Ангстрем-М» (основным акционером этих предприятий является бывший министр связи Леонид Рейман).

Кроме того в списке оказались томский производитель телекоммуникационного и СВЧ-оборудования «Микран», московский производитель электронной радиокомпонентной базы «Внешнеэкономическое объединение Радиоэкспорт», (входит в госкорпорацию «Ростех»), производитель бортовых комплексов летательных аппаратов Пермская научно-производственная приборостроительная корпорация (ПНППК).

Помимо них, в списке фигурируют ранее не известные фирмы: петербургская НПО «Гранат», Giovan и Technopole. Две последние из них зарегистрированы как в Гонконге, так и в Индии.

Все имущество предприятий на территории США, попавших в санкционный список, подлежало замораживанию. Поставки технологий для данных компаний были ограничены: потребовалось получение лицензий от BIS, причем в отношении заявителей стала действовать «презумпция отказа». Исключения, которые позволили бы поставлять технологии без лицензий, в отношении этих предприятий были отменены.